Mỹ nhân từng "chết ở Việt Nam" đẹp đến sốc xỉu sau 4 năm: Đâu có già xấu như trên phim, giờ lại "bán mình" cho công ty hết thời?

Đừng run sợ khi thấy cụm từ "chết ở Việt Nam" vì đúng thật mỹ nhân cổ trang xứ Trung này từng một thời khuynh đảo màn ảnh toàn châu Á, lại còn được khán giả Việt "ưu ái" quá mức. Nếu từng một thời mất ăn mất ngủ với Diên Hi Công Lược thì chắc chắn ai ai cũng ghét cay ghét đắng Nhĩ Tình - nhân vật đã chia cắt Ngụy Anh Lạc và Phó Hằng. Thế nhưng không thể phủ nhận năm đó Nhĩ Tình đã làm mưa làm gió, thậm chí còn có cụm từ "Nhĩ Tình chết ở Việt Nam" do Diên Hi Công Lược từng phát sóng ở Việt Nam nhanh hơn Trung Quốc, khiến nhiều khán giả xứ Trung phải "trèo tường" sang nước bạn xem phim.

Giờ đây sau 4 năm kể từ thành công của Diên Hi Công Lược, Tô Thanh - nữ diễn viên thủ vai Nhĩ Tình đang ở đâu, làm gì?

Mỹ nhân vào vai Nhĩ Tình đáng ghét của Diên Hi Công Lược giờ ra sao?

Sau khi nổi tiếng với vai Nhĩ Tình đáng ghét, Tô Thanh tiếp tục tham gia không ít dự án truyền hình như Đấu Phá Thương Khung, Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, và gần đây nhất là Thiên Long Bát Bộ. Tuy nhiên cô lại không thể duy trì độ hot của mình như ở Diên Hi Công Lược, càng ngày càng rơi vào quên lãng. Cho đến khi vào vai A Châu của Thiên Long Bát Bộ, khán giả lại bất ngờ "quay lưng" với mỹ nhân sinh năm 1989 do tạo hình gây thất vọng nặng.

Tô Thanh đóng Đấu Phá Thương Khung...

... rồi bị chê ở Thiên Long Bát Bộ

Mỹ nhân sinh năm 1989 còn tham gia dự án Thần Điêu Đại Hiệp bị "đắp chiếu" này đây

Tuy nhiên ngoài đời, Tô Thanh lại là một nữ diễn viên xinh đẹp không thua kém bất kì tiểu hoa nào, thậm chí nếu so với "kẻ thù" Ngô Cẩn Ngôn thì có phần nhỉnh hơn. Vào ngày 13/4 vừa qua, Tô Thanh đã chính thức ký kết với công ty Đường Nhân - ngôi nhà của nhiều sao lớn một thời như Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Hàn Đông Quân,...

Bài đăng của Đường Nhân chúc mừng "Nhĩ Tình" Tô Thanh gia nhập

Thế nhưng nhiều netizen lại tỏ ra khá thất vọng vì những năm gần đây, danh tiếng của Đường Nhân đã xuống cấp trầm trọng, các sản phẩm phim ảnh không đạt hiệu ứng cao, báo cáo hằng năm chỉ có một màu đỏ đi xuống. Vì vậy không ít ý kiến cho rằng Tô Thanh về với Đường Nhân chính là "tự giết mình", hoặc nàng Nhĩ Tình chắc sẽ lại một lần nữa bỏ mạng, không ai tìm thấy... Bù lại, ai nấy đều vô cùng xuýt xoa trước visual trẻ đẹp khác xa trên phim của cô nàng, mong rằng trong tương lai nữ diễn viên sẽ có nhiều vai tươi sáng, chất lượng hơn.

Nhan sắc trẻ đẹp hiện tại của mỹ nhân Tô Thanh

Nguồn ảnh: Tổng hợp