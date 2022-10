Mỹ nhân Hàn từng sang Việt Nam đóng phim với Chi Pu: Nhan sắc nữ thần, diễn xuất ấn tượng

Jung Chae Yeon sinh năm 1997, là một nữ idol đình đám của Hàn Quốc, gia nhập công ty MBK - nơi quản lý dàn nghệ sĩ như T-ara, Davichi, K.Will. Trong quá khứ, cô nổi danh như một hiện tượng bởi nhan sắc quá xinh đẹp, được ví với Suzy. Cô được mệnh danh là nữ thần thế hệ mới, thậm chí còn được ưu ái gọi với cái tên tình đầu quốc dân.

Ngoài ca hát, Jung Chae Yeon còn được biết với tư cách một diễn viên. Trong quá khứ, cô từng là một mảnh ghép của bộ phim Lala: Hãy Để Em Yêu Anh, một dự án hợp tác Việt - Hàn do Chi Pu đóng chính. Đáng tiếc bộ phim này sở hữu phần kịch bản khá nhàm chán, vai diễn của Chae Yeon không có gì ấn tượng ngoài việc cô rất đẹp. Chính vì vậy, Chae Yeon cũng không được chú ý nhiều.

Thực tế, Chae Yeon đã chính thức đóng phim từ năm 2016 với một vai phụ nhỏ trong bộ phim Happy Ending. Vì lịch trình ca hát khá bận rộn, cô không thường xuyên đóng phim hoặc có đóng cũng chủ yếu là web drama nhỏ lẻ. Phải tới năm 2019 cô mới thực sự được chú ý với vai trò diễn viên nhờ bộ phim My First First Love.

Dù là diễn viên tân binh kiêm idol đá sân nhưng diễn xuất của cô lại được đánh giá khá cao. Đặc biệt gần đây cô gây ấn tượng mạnh mẽ với bộ phim cổ trang nổi danh Luyến Mộ. Xem màn thể hiện của cô trong phim, nhiều khán giả tưởng đâu Chae Yeon là một diễn viên chuyên nghiệp. Hiện tại Chae Yeon đang ghi hình cho một bộ phim mới có tên The Golden Spoon, đáng tiếc quá trình quay phim gặp sự cố khiến cô bị tai nạn khá nghiêm trọng.

Nguồn ảnh: Hancinema