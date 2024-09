11 giờ trưa 6/9 (theo giờ Việt Nam), Tzuyu (Tử Du) - em út nhóm TWICE đã chính thức debut solo với E.P đầu tay abouTZU và MV Run Away. Theo đó, Tzuyu là thành viên thứ 3 của nhóm nữ nhà JYP “tách lẻ". Sau Nayeon và Jihyo, việc Tzuyu được đầu tư quảng bá cá nhân khiến không ít fan bất ngờ. E.P đầu tay abouTZU gồm 6 ca khúc, hướng đến sự trưởng thành mà Tử Du theo đuổi trong chặng mới của hành trình âm nhạc.

Tzuyu - Run Away M/V

Ca khúc chủ đề Run Away là một bản phối pop bắt tai, mang âm hưởng Kpop những năm gen 2 thịnh hành. Điệp khúc catchy, dễ gây nghiện từ lần đầu tiên nghe. Tzuyu khoe giọng hát xuyên suốt ca khúc. Đội ngũ sản xuất khéo léo thêm thắt nhiều phân đoạn nốt cao giúp cô nàng gây ấn tượng với người nghe.

Tzuyu nữ tính, đằm thắm trong MV solo đầu tay

Cô nàng thể hiện nhiều khía cạnh thú vị

Về phần MV, Tzuyu phát huy trọn vẹn thế mạnh visual. Là mỹ nhân hàng đầu Kpop, từng được bình chọn là “gương mặt đẹp nhất thế giới", có thể nói nhan sắc là điều khán giả luôn tin tưởng ở Tzuyu. Cô nàng không cần ăn vận nổi loạn, cá tính vẫn khiến dân tình không thể rời mắt.

Nữ idol sinh năm 1999 khắc hoạ hình ảnh sang trọng, nữ tính và trưởng thành ở tuổi 26. Vẻ đẹp dịu dàng cùng khí chất ngày càng đằm thắm giúp Tzuyu ăn trọn điểm nhan sắc trong MV đầu tay.

Trổ tài vũ đạo hút mắt

Visual đỉnh cao của mỹ nhân đẹp nhất nhóm TWICE

Đầu tư chỉn chu về âm nhạc lẫn hình ảnh, JYP đập tan nghi vấn phân biệt đối xử với Tzuyu. Có thời gian Tzuyu bị đánh giá là ngày càng trở nên mờ nhạt dù sở hữu nhan sắc vượt trội. Nguyên nhân được cho là đến từ sự ghẻ lạnh của công ty quản lý JYP. Không chỉ khiến fan bức xúc, mà đến bạn của mẹ Tzuyu - ca sĩ kỳ cựu Đào Tinh Oánh cũng phải lên tiếng.

JYP đập tan nghi vấn phân biệt đối xử với Tzuyu

Màn solo của Tzuyu được nhận xét là khá an toàn. Tzuyu được chuẩn bị những thứ phù hợp với bản thân cô, nhưng thiếu đi một vài sự đột phá về âm nhạc lẫn hình ảnh. Những năm gần đây, tên tuổi TWICE hạ nhiệt, thành tích âm nhạc giảm sút theo thời gian. Người hâm mộ không còn mặn mà với việc cày thành tích cho TWICE.

Do đó, ở màn debut thiếu đột phá này, dân tình không mấy kỳ vọng vào sức công phá của Tzuyu. Câu hỏi liệu Tzuyu có “thoát kiếp flop” hay không, còn cần thêm thời gian để chứng minh.

Tzuyu được chuẩn bị những thứ phù hợp với bản thân cô, nhưng thiếu đi một vài sự đột phá về âm nhạc lẫn hình ảnh

Liệu Tử Du có thoát kiếp flop?