Mỹ Anh công khai thể hiện tình cảm với mẹ bằng hành động đáng yêu, khiến Mỹ Linh được dịp "nở mày nở mặt"

Gần đây, Mỹ Anh bất ngờ đăng tải nhiều hình ảnh cũ của mẹ lên trang cá nhân kèm những dòng chia sẻ ngọt ngào dành cho Mỹ Linh. Con gái Mỹ Linh không ngại ngần khi thể hiện tình cảm và sự kính trọng với mẹ, khiến nữ diva được dịp "nở mày nở mặt". Hai mẹ con không chỉ hợp gu trong tư duy âm nhạc mà còn rất yêu thương nhau.

Nếu Mỹ Linh là một diva lớn trong làng âm nhạc Việt, thì Mỹ Anh những năm gần đây cũng đã đưa tên tuổi của mình đến gần với khán giả hơn.

Con gái Mỹ Linh được khán giả cùng giới chuyên môn đánh giá cao về giọng hát cũng như tư duy âm nhạc. Có thể nói, Mỹ Anh là một trong những đại diện của thế hệ Gen Z mới. Cô có những bước đi riêng và đạt thành công nhất định.

Mỹ Anh khoe hình mẹ Mỹ Linh trên trang cá nhân

Mỹ Anh thể hiện sự hãnh diện của bản thân khi có mẹ là nữ diva Mỹ Linh: "Woah look at herrr my mamaa" (tạm dịch: Woah nhìn cô ấy này, đây là mẹ của tôi).

Không những thế, con út nhà Mỹ Linh còn khen mẹ trông "yêu".

Không những "nịnh" mẹ, Mỹ Anh còn chia sẻ ảnh lúc nhỏ cùng với diva.

Sinh năm 2002, Mỹ Anh là con gái của Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Hiện tại, Mỹ Anh đang tạo dựng sự nghiệp của bản thân với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ kiêm sản xuất. Sinh ra trong môi trường đậm chất nghệ thuật, nên từ nhỏ Mỹ Anh đã được tiếp xúc với âm nhạc.

Ai cũng phải công nhận rằng, dưới cách dạy con hiện đại của Mỹ Linh, Mỹ Anh đã trở thành một cô gái tài giỏi và ngoan ngoãn.

Đúng là "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", con đường âm nhạc của Mỹ Anh hiện giờ vô cùng tươi sáng và đầy triển vọng.

