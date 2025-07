Nếu bạn từng nghĩ "trẻ sơ sinh thì tóc phải thưa thớt", thì hãy quên định kiến đó đi vì em bé Haru đang khiến dân mạng toàn châu Á trầm trồ vì mái tóc dày đến khó tin dù mới chỉ 5 tháng tuổi! Quý tử đầu lòng của nam diễn viên Hàn Quốc Shim Hyung Tak vừa có màn "debut" gây bão trong chương trình thực tế, lập tức trở thành hiện tượng mạng với vẻ ngoài dễ thương, đôi mắt to tròn và mái tóc dày bồng bềnh như được stylist riêng chăm sóc. Cư dân mạng gọi bé là "em bé hot nhất năm", còn các fan thì đua nhau… sinh con để mong được như Haru!

Mới đây, trong chương trình thực tế Hàn Quốc The Return of Superman, bé Haru - con trai của nam diễn viên Shim Hyung Tak và vợ người Nhật Hirai Saya lần đầu lộ diện ở tuổi 5 tháng. Không cần hiệu ứng hay filter, Haru đã đủ khiến mạng xã hội "xỉu ngang" với ngoại hình siêu đáng yêu và mái tóc dày đến khó tin.

Chỉ sau vài giờ phát sóng, hình ảnh của Haru đã phủ sóng các nền tảng như Instagram, X (Twitter Hàn), và TikTok. Từ khóa "#Haru" và "#ShimHyungTakBaby" lọt top tìm kiếm, nhiều clip reaction của netizen được chia sẻ chóng mặt với tiêu đề kiểu:

- "Em bé tóc nhiều nhất tôi từng thấy!"

- "Tóc như anime, mặt như búp bê – Haru là em bé bước ra từ truyện tranh à?"

- "Xin vía sinh con tóc dày như Haru!"





Shim Hyung Tak là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua các bộ phim như You Are the Boss!, Love in Sadness hay Let's Eat. Anh kết hôn với Hirai Saya – một nhân viên công ty Nhật Bản vào năm 2023 sau 4 năm hẹn hò bí mật.

Cặp đôi từng gây chú ý với đám cưới ngọt ngào ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Khi bé Haru chào đời vào đầu năm 2024, nhiều người đã tò mò về diện mạo em bé nhà này và giờ thì ai nấy đều công nhận: Gen trội là có thật!

Nhiều netizen bình luận rằng Haru thừa hưởng đôi mắt to, nụ cười hiền của mẹ và mái tóc, làn da trắng sáng của bố. Dù mới vài tháng tuổi nhưng Haru đã có "fanclub" riêng, được yêu thích chẳng kém gì con nhà sao Kbiz đình đám khác.

Những bình luận hài hước và yêu thương ngập tràn trên các nền tảng mạng xã hội:

- "Nhìn tóc bé xong mình soi lại ảnh con mình 5 tháng mà muốn khóc luôn á."

- "Tóc dày thế này thì khỏi cần đội mũ len mùa đông luôn!"

- "Mẹ là người Nhật, bố là sao Hàn, con là đại diện nhan sắc châu Á trong tương lai!"

- "Mỗi lần bé Haru chớp mắt là tôi muốn có con liền luôn…"

- "Tóc như chổi sơn, mặt như thiên thần – ai chịu nổi đây?"





Haru không chỉ là một "hiện tượng nhí" mà còn là đại diện cho thế hệ "em bé visual đỉnh cao" đang ngày càng được chú ý ở Hàn Quốc. Sự xuất hiện của Haru khiến cộng đồng mạng vừa ngưỡng mộ, vừa… ước ao sinh được con có tóc dày như thế!

Từ chương trình truyền hình bước ra mạng xã hội, bé Haru đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng người xem. Chắc chắn, hành trình lớn lên của Haru sẽ còn được quan tâm dài dài, biết đâu tương lai showbiz Hàn lại có thêm một "nam thần" thứ thiệt!