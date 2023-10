MV "Vũ điệu giữ Trái Đất xanh" của nhãn hàng Vinamilk Susu & Vinamilk Hero chinh phục khán giả nhí và phụ huynh

MV ca nhạc mới của nhãn hàng SuSu &Hero đã đạt hơn 22 triệu lượt xem

Nghệ sĩ trẻ và nhóm sáng tạo nội dung Hero team chung tay trong MV triệu view

MV ca nhạc "Vũ điệu giữ Trái Đất xanh" vừa lên sóng đã nhanh chóng "gặt" được hơn 22 triệu lượt view với sự đón nhận nhiệt tình từ các em thiếu nhi và đông đảo phụ huynh. Chung tay góp sức trong sản phẩm âm nhạc lần này của Vinamilk là ca sĩ Jun Phạm, nổi tiếng với những hit triệu view như "Bống Bống Bang Bang", "Vũ điệu Ho vào khủy tay". Anh cũng đồng thời là một nghệ sĩ trẻ có tầm ảnh hưởng trong xã hội, luôn tích cực truyền cảm hứng cho cộng đồng với phong cách sống xanh, bảo vệ môi trường.

Jun Phạm và biệt đội Hero Team mang đến những điệu nhảy vui nhộn, "bắt trend"

Bên cạnh đó, MV còn quy tụ các thành viên của nhóm sáng tạo nội dung Hero Team với lực lượng "fan nhí" hùng hậu trên Youtube. Trong đó, 2 thành viên của nhóm đã hóa thân thành bộ đôi SuSu-Hero "cực ngầu", cùng Jun Phạm trên "chiếc xe Trái Đất" đi đến khắp mọi miền đất nước lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Ở bất cứ nơi nào chiếc xe ghé đến, Jun Phạm, Hero Team và bộ đôi SuSu - Hero đều được các bạn nhỏ chào đón, cùng nhau chung tay hợp lực thực hiện những hành động vừa vui vừa thiết thực như phân loại rác, tái chế rác, dọn rác trên các bãi biển, trồng cây ươm mầm xanh…

Ngoài ra, góp mặt vào từng thước phim hấp dẫn của MV ca nhạc này là đạo diễn nổi tiếng của showbiz Việt - Đinh Hà Uyên Thư, mang đến những hình ảnh bắt mắt và màn vũ đạo cực lôi cuốn. Kết hợp góc quay thật với kỹ xảo và công nghệ phim 3D hiện đại đến từ hãng phim hoạt hình Colory Animation Studio, MV đã mang đến những màn chiến đấu hoành tráng và đẹp mắt của biệt đội anh hùng chống lại quái vật rác, bảo vệ hành tinh, giữ trái đất xanh, bừng nở giữa muôn sắc hoa và ánh cầu vồng lấp lánh.

Cuộc chiến cam go của biệt đội SuSu-Hero hợp lực cùng các bạn nhỏ chống lại quái vật rác là phân cảnh được khán giả nhí yêu thích

Cùng Vinamilk hợp lực "Giữ Trái Đất Xanh"

Với tâm huyết vun bồi thế hệ tương lai Việt Nam, Vinamilk không những đồng hành cùng phụ huynh trong việc mang đến các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, giúp trẻ em được phát triển vượt trội về thể chất, mà còn tâm huyết tạo ra những "món ăn" tinh thần, chắp cánh cho trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo cùng ý thức và thói quen gìn giữ hành tinh xanh ngay từ nhỏ.

Trong đó, MV "Vũ điệu giữ Trái Đất xanh" của nhãn hàng SuSu & Hero đã khơi dậy mơ ước được trở thành anh hùng ngoài đời thật trong mỗi đứa trẻ, được sử dụng sức mạnh và trí tuệ để giúp đỡ mọi người, giữ cho Trái Đất xanh.

Mặc dù đề tài bảo vệ môi trường không dễ để khai thác, nhưng "khó vẫn có chiêu", MV ca nhạc của Vinamilk đã gợi ý và truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ những thói quen bảo vệ môi trường bằng nhiều hành động đơn giản như: phân loại rác hữu cơ và vô cơ từ nguồn, tái chế rác thải, trồng cây xanh ươm mầm mới...

Jun Phạm cùng các em thiếu nhi tích cực trồng cây xanh ươm mầm mới

Tinh thần giữ Trái Đất xanh không chỉ được lồng ghép trong các sản phẩm truyền thông của Vinamilk, mà còn được thể hiện thông qua hàng trăm sáng kiến bền vững của doanh nghiệp như: trồng 1,12 triệu cây xanh khắp cả nước, lắp đặt năng lượng mặt trời giảm thiểu gần 85.000 tấn CO2 (tương đương trồng 4,6 triệu cây xanh), xây nhà máy và trang trại trung hòa 17,560 tấn CO2 (tương đương với 1,7 triệu cây xanh)… và gần đây nhất là hồi sinh rừng ngập mặn Cà Mau. Vinamilk cũng tự hào là doanh nghiệp duy nhất ngành sữa nhận Giải thưởng Môi trường Việt Nam từ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trẻ học phân loại rác hữu cơ và vô cơ với biệt đội "cực ngầu" Hero Team

Đại diện của Vinamilk chia sẻ: "Trên hành trình đồng hành cùng trẻ em Việt 47 năm qua, Vinamilk đã đầu tư sản xuất nhiều nội dung giải trí giáo dục cho thế hệ tương lai của đất nước trên đa dạng hình thức, mang đến những giờ uống sữa thật vui và khơi gợi trí tưởng tượng của trẻ. Trong đó, bảo vệ môi trường là một nội dung được chúng tôi ưu tiên hàng đầu để lan tỏa tới các em".

MV ca nhạc giải trí – giáo dục lồng ghép thông điệp ý nghĩa cho trẻ nhỏ

Với tâm huyết nhiều năm trong việc sáng tạo những nội dung giải trí lồng ghép thông điệp giáo dục lành mạnh, không ngừng đầu tư vào công nghệ hiện đại, nội dung sáng tạo, âm nhạc chất lượng, cũng như bắt tay hợp tác cùng các nghệ sĩ nổi tiếng có tầm ảnh hưởng xã hội, Vinamilk đã và đang khẳng định được cách làm truyền thông khác biệt của mình. Sắp tới, Vinamilk sẽ tiếp tục ra mắt nhiều sản phẩm mang thông điệp thiết thực và thú vị hơn nữa, hướng tới phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai.