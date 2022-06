MV đậm chất văn học của tlinh và Low G trở thành "hiện tượng mới" khi vừa ra mắt

tlinh là nữ rapper sinh năm 2000 đến từ Hà Nội. Cô được biết đến là một trong 2 thí sinh nữ HOT nhất tại Rap Việt 2020. Một số bài hát nổi bật của tlinh phải kể đến là: Thích Quá Rùi Nà, Tình Yêu Bận Bịu, Chạy Trốn Mặt Trời,... Theo đuổi rap với niềm đam mê mãnh liệt, tlinh nhận được nhiều lời khen nhờ khả năng viết nhạc và xử lý nhịp thông minh. Cô luôn mang đến sự mới mẻ, trẻ trung khiến sân khấu bùng nổ mỗi lần xuất hiện.

tlinh là nữ rapper gen Z đang được yêu thích

Low G tên thật là Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1997. Low G từng là dancer và mới bén duyên với mảng rap nhưng đã có gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng. Một số bản hit đình đám của Low G phải kể đến là: Tán gái 101, Tán gái 606, Phân Thân,... Các bản HIT của anh chàng thường có giai điệu gây nghiện, bắt trend, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Mới đây nhất, Phân Thân của Nhà Hóa Học Đống Đa Low G đã lọt top thịnh hành trên Youtube với lượt nghe khủng.

Low G là chàng rapper 9x cực kỳ tài năng

Mới đây, tạp chí LiFTED - tạp chí chuyên về Hip Hop Châu Á đã đăng tải Top 50 nghệ sĩ HipHop Châu Á. Trong đó có 5 rapper/ tổ đội Hiphop đến từ Việt Nam. Low G (xếp hạng 45). Low G đang và sẽ là trend-setter thế hệ mới của âm nhạc Việt.

tlinh và Low G từng có màn phối hợp ăn ý với album Vứt Zác (2020). Ngay từ khi cả hai tung hint sẽ xuất hiện cùng nhau trong Người Đi Bao, nhiều fan hâm mộ của cả hai đã tỏ ra cực kỳ mong chờ. 20h ngày 05/06, tlinh và Low G đã khiến các fan đứng ngồi không yên với bản HIT Người Đi Bao cực chất. Ngay khi ra mắt, Người Đi Bao đã có lượt view khủng trên Youtube, nhiều comment bày tỏ sự thích thú với "rap nghị luận" của Low G và tlinh.

tlinh và Low G trong MV Người Đi Bao

Producer của Người Đi Bao là Hứa Kim Tuyền, nhạc sĩ - producer của hàng loạt hit như: Về nghe lời mẹ ru, Em là châu báu, Sài Gòn đau lòng quá,... Thông qua Người Đi bao, Low G mang đến facts về người sống trong bao. Họ là những người sống trong vỏ bọc của bản thân và không dám bộc lộ cá tính thật.

Thực tế rất nhiều bạn trẻ hiện nay gặp tình trạng tương tự, chém gió tưng bừng trên mạng nhưng rất ngần ngại việc thể hiện bản thân ở ngoài đời, luôn nói nhưng không dám làm. tlinh đại diện cho ‘Người Đi Bao" mang đến thông điệp không thể ở mãi trong vùng an toàn, phần thưởng sẽ luôn đến với những người can đảm. Bản HIT thúc đẩy những bạn trẻ hãy không ngừng cố gắng lên trình bản thân, can đảm bước qua vùng an toàn để khám phá những cơ hội và điều mới mẻ xung quanh.

Người Đi Bao mang đến những thông điệp ý nghĩa

Bài hát có giai điệu sôi động, bắt trend với thông điệp sống ý nghĩa dành cho gen Z.

"hạnh phúc tạo nên từ tự động, mọi thứ đều do mình lựa chọn"

"không thể ở mãi trong vùng an toàn, phần thưởng sẽ luôn đến với những người can đảm"

"dám làm và ngang tàn, đứng đầu 1 thế hệ dạ sắt và gan vàng"

"cuộc sống còn bao cảnh hay đang đợi, phải đi để thấy thế giới tuyệt vời"

ĐI HẾT MÌNH - BAO LÊN TRÌNH cùng Dibao

Đồng hành của tlinh và Low G trong sản phẩm âm nhạc Người Đi Bao chính là hãng xe Dibao. Thông qua MV, Dibao muốn gửi gắm thông điệp "Đi hết mình - Bao lên trình", các bạn trẻ gen Z hãy sống và trải nghiệm hết mình, đừng sống trong bao, đừng ngần ngại thể hiện bản thân, cứ đi để cảm nhận cuộc sống tuyệt vời. Thương hiệu xe Dibao sẽ đồng hành cùng các bạn trẻ trên mọi hành trình, cùng khám phá và trải nghiệm để lên trình bản thân. Mọi thông tin về xe máy điện, xe máy 50cc Dibao được cập nhật liên tục tại: https://www.dibao.com.vn/ và https://xedapdien.com.vn/

