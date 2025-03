Muôn kiểu tiết kiệm chi phí điều hoà mùa nóng - Đâu là cách thông minh nhất?

Bài toán chi phí điện trong cao điểm nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2025 tình trạng nắng nóng tiếp diễn, với nhiệt độ mùa hè dự báo cao hơn 0,5 – 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Trong bối cảnh này, điều hoà trở thành thiết bị không thể thiếu, tuy nhiên việc sử dụng liên tục khiến mức tiêu thụ điện của các gia đình tăng vọt. Thực tế, theo EVN, điều hòa có thể chiếm từ 50-70% tổng lượng điện tiêu thụ trong mùa hè, khiến hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình tăng gấp 2-3 lần, thậm chí lên đến hàng chục triệu đồng.

Nhiều gia đình tìm cách tiết kiệm chi phí sử dụng điều hoà, nhưng lại vô tình làm "ngốn" điện hơn mức cần thiết. Chẳng hạn như việc bật, tắt máy liên tục tưởng chừng giúp tiết kiệm nhưng lại khiến máy nén, động cơ quạt phải khởi động nhiều lần, dẫn đến tiêu tốn nhiều điện năng hơn so với việc duy trì ở một nhiệt độ ổn định.

Một cách khác là nhiều gia đình có xu hướng cài đặt nhiệt thấp (16 – 20 độ C) cho máy điều hòa để làm mát nhanh khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hành động này cũng làm điều hoà phải hoạt động hết công suất gây lãng phí điện, giảm tuổi thọ của sản phẩm. Nhiều nghiên cứu cho thấy nhiệt độ thích hợp nhất để điều hòa là 26 – 28 độ C, đảm bảo sự mát mẻ, dễ chịu, đặc biệt nhà có trẻ nhỏ, do khả năng thích ứng nhiệt độ của trẻ chưa hoàn thiện.

Sử dụng điều hòa đúng cách giúp tối ưu hóa điện năng, kéo dài tuổi thọ thiết bị và bảo vệ sức khỏe người dùng.

Vệ sinh điều hoà định kỳ để loại bỏ tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn và nấm mốc cũng đảm bảo máy hoạt động ổn định và tiết kiệm điện năng. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có thời gian và chuyên môn để thực hiện một cách thường xuyên.

Vì vậy, một chiếc điều hoà có khả năng làm mát nhanh, lại hiệu quả về điện năng tiêu thụ, đi kèm với quy trình làm sạch tự động sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình, nhất là khi mùa nắng nóng đang tới gần.

Điều hòa thông minh tiết kiệm năng lượng chủ động

Dòng điều hòa LG thế hệ mới chính là giải pháp đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu đó. Được tích hợp công nghệ AI thấu cảm, điều hoà LG DUALCOOLTM AI Air có tính năng cảm biến phát hiện người dùng, tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc tắt máy sau khoảng thời gian nhất định (từ 20 đến 120 phút tuỳ theo cài đặt) nếu không có người trong phòng. Điều này giúp hạn chế lãng phí điện năng mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái.

Tối ưu hoá năng lượng, tự động điều chỉnh chế độ tiết kiệm điện khi phát hiện không có người trong phòng

Khi cửa sổ hoặc cửa ra vào bị mở, hệ thống có thể nhận diện sự thay đổi nhiệt độ nhờ cảm biến phát hiện cửa mở. Nếu nhiệt độ trong phòng chênh lệch đáng kể so với cài đặt ban đầu, tăng hơn 1,5 độ C khi làm mát hoặc giảm hơn 2,5 độ C khi làm ấm, điều hòa sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm điện để tránh thất thoát điện và giảm chi phí sử dụng.

Chủ động kích hoạt chế độ tiết kiệm điện khi phát hiện nhiệt độ phòng thay đổi hoặc không có người trong phòng.

Thông qua ứng dụng LG ThinQ trên điện thoại thông minh, người dùng cũng có thể chủ động kiểm soát điện năng tiêu thụ với tính năng kW Manager, bằng cách cài đặt hạn mức sử dụng mong muốn và theo dõi chính xác chi phí thực tế, nhờ đó tối ưu hóa ngân sách hàng tháng.

Ngoài ra, với công nghệ máy nén biến tần kép Dual Inverter Compressor™, điều hòa LG có khả năng tiết kiệm đến 70% điện năng so với các dòng điều hòa thông thường.

Đặc biệt, điều hoà LG DUALCOOLTM AI Air còn có thiết kế cánh quạt kép Dual Vane độc đáo, giúp luồng khí lan toả xa hơn 22%, tăng khả năng làm mát lên 23% và sưởi ấm nhanh hơn 6% so với điều hoà thông thường.

Bên cạnh hiệu quả làm mát và tối ưu điện năng, điều hòa LG DUALCOOLTM AI Air tích hợp chức năng lọc không khí toàn diện với quy trình tự làm sạch máy từ trong ra ngoài, là lựa chọn của người tiêu dùng thông thái. Cụ thể điều hoà được trang bị quy trình lọc 5 bước với các tấm lọc có thể loại bỏ được các hạt bụi lớn và bụi mịn PM 2.5.

Chế độ Làm khô tự động cho phép sấy khô dàn lạnh trong thời gian tối ưu, được tính toán thông minh dựa trên hoạt động của máy nén và sự chênh lệch giữa nhiệt độ mong muốn và nhiệt độ phòng. Tính năng này giúp loại bỏ độ ẩm bên trong điều hoà, hạn chế sự sinh sôi của vi khuẩn và nấm mốc. Ngoài ra dàn lạnh cũng được tự động làm sạch bụi bẩn hoặc vi khuẩn nhờ tính năng đóng băng làm sạch. Vì vậy, không khí trong nhà luôn được đảm bảo tươi mát, trong lành, đồng thời nâng cao hiệu suất hoạt động và tuổi thọ của điều hoà.

Sự tích hợp giữa AI cùng những đột phá công nghệ trong điều hoà LG DUALCOOLTM AI Air không chỉ mang đến trải nghiệm làm mát tối ưu mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng thông minh. Trong tương lai, LG sẽ tiếp tục tiên phong cải tiến công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng sống cho người dùng.