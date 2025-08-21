Hôm nay (21/8), buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính thức được diễn ra. Ngay từ sớm, không khí tại những tuyến phố trung tâm đã vô cùng sôi động. Hàng nghìn người dân trong trang phục áo đỏ sao vàng đã có mặt, ngồi hai bên đường, háo hức chờ đợi.

Để chuẩn bị cho những giờ phút chờ đợi đầy mong mỏi, người dân đã mang theo hoặc tranh thủ đi mua đủ loại đồ ăn để nạp năng lượng.

Món ăn “đắt hàng” nhất có lẽ là những gói mì ăn liền. Các nhóm bạn hay các gia đình cử một người ra ngoài mua và “chế biến” luôn để mang vào ngồi ăn ngay tại vị trí đang chờ đợi.

Bên cạnh đó, bánh mì cũng là món ăn được nhiều người lựa chọn bởi sự tiện lợi. Nhiều nhóm bạn chia nhau từng chiếc bánh mì vô cùng ấm áp. Chính những hình ảnh bình dị đó đã làm nên một không khí vừa nhộn nhịp vừa hân hoan.

Vì thời tiết Hà Nội hôm nay vẫn khá nóng nên các loại đồ uống giải nhiệt như trà sữa, nước ngọt cũng được "tăng ca" hết công suất. Đi đến đâu cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh mọi người cầm trên tay một ly nước mát lạnh để xua đi cái nóng.

Bên cạnh đó, các món ăn tiện lợi như bánh bao, thịt xiên cũng được mọi người mua để ăn lót dạ trong lúc chờ đợi.

Trên các tuyến đường diễn ra buổi tổng hợp luyện, các cửa hàng đồ ăn nhanh cũng tấp nập khách ra vào. Tại cửa hàng KFC trên phố Nguyễn Thái Học, dòng người xếp hàng dài không ngớt chỉ để mua một phần gà rán hay một ly nước giải khát, tiếp thêm sức lực để tiếp tục chờ đón màn trình diễn lịch sử.

Hay tại các quán cà phê như Highlands, mọi người cũng tranh thủ vào ngồi nghỉ ngơi, ăn bánh uống nước, chờ đợi trong không gian mát mẻ.





Có thể thấy, không khí trước buổi Tổng hợp luyện duyệt binh, diễu hành kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những khoảnh khắc muôn kiểu nạp năng lượng của dân tình. Ai cũng háo hức và sẵn sàng tư thế để tận mắt chứng kiến màn diễu binh, diễu hành hùng tráng.