Muốn bảo vệ sức khỏe mùa dịch, chọn ngay 3 sản phẩm than hoạt tính này

Bên cạnh những sản phẩm thông thường, việc kết hợp thêm thành phần than hoạt tính sẽ giúp bạn tự tin phòng chống vi khuẩn một cách vượt trội hơn, nhờ vào đặc tính diệt khuẩn và khả năng hấp phụ mạnh mẽ các loại độc tố của loại vật liệu này.

Than hoạt tính (Activated carbon) là kết quả của việc đốt cháy các loại nguyên liệu có nguồn gốc carbon như xơ dừa, vỏ dừa, vỏ trấu, vỏ tre… ở nhiệt độ cao và trong điều kiện không có oxy. Cấu trúc của than hoạt tính gồm những lỗ rỗng có thể tích nhỏ, độ xốp cao và khả năng hấp thụ cực tốt, giúp hút bỏ kim loại nặng, bụi bẩn và độc tố ra khỏi nước lẫn không khí. Đây chính là tính năng nổi bật giúp bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường.

Dưới đây là ba sản phẩm ứng dụng than hoạt tính mà nhà nào cũng nên có để bảo vệ sức khỏe gia đình mình.

Than hoạt tính đang trở thành lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực làm đẹp, y tế, công nghiệp…

Khẩu trang than hoạt tính

Khẩu trang than hoạt tính được đánh giá mang đến nhiều tính năng ưu việt, không chỉ có khả năng ngăn ngừa bụi bẩn, chặn được một số loại hóa chất và khí độc hại như CO2, SO2, H2S… mà còn hạn chế được một số dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Những ngày qua, khẩu trang thường và khẩu trang than hoạt tính với khả năng kháng khuẩn là sản phẩm cháy hàng trên nhiều "mặt trận".

Khẩu trang than hoạt tính ngày càng được tin tưởng lựa chọn để bảo vệ sức khỏe

Tuy nhiên, cần lưu ý khi lựa chọn khẩu trang than hoạt tính, nên lựa chọn khẩu trang có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo cũng như thiết kế cần ôm sát mặt nhưng phải có độ thoáng, cho phép không khí đi qua các khoảng trống giúp người sử dụng hô hấp bình thường.

Nước rửa tay than hoạt tính

Sau khẩu trang, nước rửa tay trở thành sản phẩm được đông đảo người dùng ưa chuộng, đặc biệt trong bối cảnh virus corona (nCoV) có thể "tấn công" bất cứ lúc nào. Rửa tay thường xuyên với xà phòng luôn là biện pháp phòng bệnh đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả.

Bên cạnh thành phần chính chứa cồn, người tiêu dùng còn tin tưởng lựa chọn các sản phẩm nước rửa tay có thêm than hoạt tính thanh lọc, không chỉ sạch vi khuẩn nhanh mà còn an toàn cho sức khỏe, thân thiện với môi trường.

Nệm ngủ than hoạt tính

Các sản phẩm nệm dẫn truyền trực tiếp than hoạt tính vào chất liệu cao su 100% thiên nhiên được ví von như là một cuộc cách mạng chất liệu trong ngành nệm, đem đến cho người nằm một giấc ngủ dễ chịu tuyệt đối, đồng thời chăm sóc sức khỏe tốt hơn nhờ vào khả năng khử mùi, kháng khuẩn, kháng cháy ấn tượng.

Đặc tính kháng khuẩn của nệm than hoạt tính giúp kháng côn trùng và nấm mốc một cách tự nhiên, đồng thời hấp thụ nhanh các chất độc hại, giữ cho môi trường ngủ luôn trong lành. Bên cạnh đó, than hoạt tính cũng giúp loại bỏ các mùi không mong muốn, mang đến không gian an toàn, không khí sạch giúp người sử dụng đảm bảo sức khỏe, đề phòng bệnh tật.

Nệm than hoạt tính là lựa chọn hàng đầu của các gia đình trong những năm gần đây

Khử mùi, kháng khuẩn, chuẩn giấc ngủ ngon

Mùa hè năm 2019, Liên Á đã giới thiệu ra thị trường công nghệ tiên phong C. Fusion Latex - dẫn truyền trực tiếp than hoạt tính vào chất liệu cao su 100% thiên nhiên, phát huy gấp đôi khả năng kháng khuẩn và khử mùi hiệu quả. Nhận được sự hưởng ứng và phản hồi tích cực từ chất liệu kết hợp này, Liên Á tiếp tục ứng dụng công nghệ C.Fusion Latex vào dòng nệm lò xo túi cao cấp, đem đến cho người tiêu dùng Việt Nam nhiều cơ hội tận hưởng trọn vẹn giấc ngủ êm sâu mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối, đồng thời bảo vệ môi trường sống tốt hơn.

Dòng nệm lò xo túi cao cấp mới bao gồm 3 sản phẩm chính là COCOON GREY, COCOON GREY PREMIUM, COCOON GREY LUXE giúp tối ưu hóa trải nghiệm an toàn và nghỉ ngơi của khách hàng. Bên cạnh đó, dòng nệm đa tầng L’MODA GREY sẽ giúp cho các gia đình có thêm lựa chọn kinh tế hơn cho giấc ngủ ngon mà vẫn bảo vệ được sức khỏe.

Nệm lò xo túi COCOON GREY LUXE giúp tận hưởng trọn vẹn giấc ngủ êm sâu

Dòng nệm đa tầng L’MODA GREY là lựa chọn kinh tế hơn để bảo đảm sức khỏe và giấc ngủ ngon

