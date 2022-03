Mừng sinh nhật tình trẻ giữa đêm, Lệ Quyên nhắn nhủ "đàn ông tuổi 30 đủ trưởng thành để có trách nhiệm và chín chắn"

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã tìm hiểu nhau khoảng một năm và chính thức công khai với công chúng vào đầu tháng 1/2021. Dù nữ ca sĩ hơn tình trẻ 12 tuổi nhưng cả hai vẫn được nhận xét là vô cùng đẹp đôi. Kể từ ngày công khai, họ thường xuyên thể hiện tình yêu cho nhau trên mạng xã hội khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên đã đăng bức ảnh chụp chung đầy tình tứ của cả hai cùng một lời chúc vô cùng ngọt ngào. Giọng ca sinh năm 1981 cũng nhắn nhủ lời chúc dài tới bạn trai: "Happy birthday him. Đàn ông tuổi 30 đủ trưởng thành để có trách nhiệm và chín chắn trong mỗi quyết định của mình nhỉ. Thấy nhiều nguời cứ lo dùm mà buồn cuời thật cơ, nguời ta không biết bạn là ông cụ non siêu già chín chắn nguyên tắc được đông đảo bạn bè gọi là cụ Châu á. Tuổi mới sẽ thực hiện hoài bão, chinh phục thử thách để luôn cười thật tươi nhé. Ở bên nhau là phải happy thế này. Tội gì phải giả vờ chi cho mệt hen, chúng ta tự do mừ.

Không một người bình thường nào dám khẳng định sẽ vững bền suốt kiếp mà chỉ có những người đàng hoàng sẽ không ngừng vun đắp, trân trọng và gìn giữ những điều tốt đẹp nhất cho nhau thôi. Cứ thế nhé, đếm thêm những mùa sinh nhật với ngày tháng êm đềm.

P/s Đấy, tặng sinh nhật cái đai vô địch cho thỏa mong ước nhá".

Ngoài ra, cư dân mạng cũng chú ý đến chiếc bánh sinh nhật có hình một chàng trai đeo huy chương vô địch cực kì dễ thương. Được biết, đây là chiếc bánh sinh nhật Lệ Quyên tặng cho Lâm Bảo Châu.

Dưới phần bình luận, tình trẻ ngay lập tức gửi lời cảm ơn tới Lệ Quyên, anh viết: "Cùng nhau chinh phục mọi nẻo đường nào. Cảm ơn cô bạn luôn bên cạnh cổ vũ nhé. Đón thêm những cái sinh nhật nữa nào". Màn tương tác ngọt ngào của cặp đôi cho thấy một tình yêu vô cùng bền chặt và hạnh phúc.

Lâm Bảo Châu cũng đăng tải lên Instagram Story bức ảnh chụp cùng Lệ Quyên. Nữ ca sĩ ngồi lên đùi tình trẻ, hệt như một cặp đôi vừa mới yêu.

Sau 2 năm hẹn hò, tình cảm của Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên ngày càng gắn kết. Lâm Bảo Châu cũng có mối quan hệ thân thiết với bé Bo - con trai riêng của Lệ Quyên cũng như gia đình của bạn gái. Người hâm mộ đều mong sẽ sớm được chứng kiến một đám cưới cổ tích của cặp đôi.

