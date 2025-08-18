BHXH TP HCM vừa có thông báo số 751/TB-BHXH về mức đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 1-7-2025.

Theo đó, mức đóng BHYT hộ gia đình theo thứ tự các thành viên trong hộ gia đình như sau:

Mức đóng BHYT hộ gia đình theo thứ tự các thành viên

Từ ngày 1-7, TP HCM sẽ có 2 nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT.

Thứ nhất là người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100%.

Thứ hai là người thuộc hộ gia đình cận nghèo sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu là 70% mức đóng BHYT.

Sau khi được hỗ trợ, mức đóng BHYT của người thuộc hộ gia đình cận nghèo như sau:

Mức đóng BHYT người thuộc hộ gia đình cận nghèo

Chẳng hạn như đối với nhóm học sinh - sinh viên, mức đóng BHYT ở TP HCM được chia thành 2 nhóm khác nhau.

Thứ nhất là học sinh - sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TP HCM trước khi sáp nhập áp dụng mức hỗ trợ 50% từ ngân sách nhà nước.

BHXH TP HCM đề xuất hỗ trợ BHYT cho sinh viên, học sinh lên mức 70%

Thứ hai là học sinh-sinh viên đang học tập tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập được áp dụng mức hỗ trợ 50% từ ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương hỗ trợ thêm 20%.

Do đó, BHXH TP HCM đã đề xuất chính quyền TP HCM nên có chính sách hỗ trợ thống nhất trên toàn địa bàn thành phố theo địa giới hành chính mới.

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, BHXH TP đề nghị lấy chính sách hỗ trợ cao nhất của 3 tỉnh, thành cũ làm căn cứ xây dựng nghị quyết mới về việc ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí mua BHXH cho người dân TP HCM.

Về chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH TP đề nghị ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi.