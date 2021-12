Mua hàng bị lừa, cô gái tự gây thương tích rồi báo cướp để không bị mắng

Ngày 5/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú cho biết, đã xác minh, điều tra làm rõ vụ hoang báo cướp giật tài sản xảy trên địa bàn.

Chị D. tại cơ quan công an.

Theo trình bày của chị N.T.K.D (23 tuổi, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang), khoảng 11h30' ngày 4/12, khi đi thăm vườn về, chị này bất ngờ bị một thanh niên che kín mặt xông đến giật đứt sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ khiến chị D. té ngã.

Sau đó, đối tượng tiếp tục giật phăng chiếc lắc vàng chị D. đeo trên tay rồi bỏ chạy. Ngoài ra, chị này còn phát hiện bị mất 11 triệu đồng trong ngăn tủ đựng quần áo tại nhà. Tổng giá trị tài sản bị cướp khoảng 35 triệu đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, chị D. đã đến Công an huyện An Phú trình báo với vết trầy xước trên cơ thể.

Vết xây xát trên cổ chị D.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh.

Quá trình làm việc, tổ công tác đã nhanh chóng phát hiện ra nhiều dấu hiệu bất thường tại hiện trường. Sau nhiều lần vận động, thuyết phục, D. khai đã lấy 11 triệu đồng của gia đình và cầm cố số vàng đeo trên người được 15 triệu đồng để đặt mua hàng qua mạng nhằm về bán lại kiếm lời nhưng không may bị lừa. Lo sợ gia đình trách mắng nên D. đã tự làm bản thân bị thương, dựng hiện trường giả, rồi đến cơ quan công an trình báo.

Hiện, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện An Phú đang tiếp tục điều tra, xử lí nghiêm hành vi trên nhằm răn đe chung trong xã hội.