Mùa cưới, mùa sự kiện đã “rục rịch” rồi, sao còn chưa lưu ngay địa điểm tổ chức tiệc đắt giá giữa lòng Hà Nội này?

Chỉ cách trung tâm thành phố 7km, BaoSon Palace tọa lạc tại Km5+200 Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội (đối diện công viên Thiên đường Bảo Sơn), tiếp giáp những khu đô thị lớn phía Tây Hà Nội như KĐT Nam An Khánh, Vinhomes Smart City, Dương Nội, Splendora,... Ngay phía trước trung tâm là bãi đậu xe rộng gần 800m2 cùng cầu vượt sang đường an toàn. Ưu thế về diện tích còn thể hiện qua việc Trung tâm sở hữu hầm để xe rộng rãi sức chứa lớn, tài xế thoải mái đậu đỗ và chờ đón tại sát sảnh.

Với kiến trúc hiện đại, sang trọng mang phong cách Châu Âu cùng các dịch vụ chuyên nghiệp, BaoSon Palace đang dần khẳng định thương hiệu Bảo Sơn nói chung khi được tin tưởng lựa chọn là nơi tổ chức tiệc cưới và rất nhiều sự kiện, chương trình của các đơn vị doanh nghiệp lớn.

Hiện tại, BaoSon Palace đang triển khai ba nhóm dịch vụ chính bao gồm: Dịch vụ tổ chức tiệc cưới; Dịch vụ tổ chức sự kiện & Dịch vụ tổ chức hội nghị, đào tạo doanh nghiệp

Dịch vụ tổ chức tiệc cưới - Concept độc đáo, dịch vụ trọn gói

Với mảng trang trí tiệc cưới, BaoSon Palace đã kết hợp cùng các wedding designer nghiên cứu và mang đến những concept vô cùng ấn tượng, bắt kịp xu thế, đảm bảo hài lòng mọi cô dâu - chú rể khi kỳ vọng về một đám cưới cổ tích. Trong đó, hai concept chủ đạo hiện đang rất được yêu thích tại BaoSon Palace đó là The Royal Romance: Floral Sparkling và Elegant Forest And White.

The Royal Romance: Floral Sparkling là concept mang phong cách trang trí lấy tone màu vàng kim và pastel nhẹ nhàng làm điểm nhấn, kết hợp với ánh kim lấp lánh vô cùng sang trọng và tinh tế. Chất liệu được sử dụng nhiều của concept chính là pha lê, ánh sáng của đèn, nến và hoa sẽ biến toàn bộ không gian tiệc trở thành một cung điện ngập tràn sắc màu tươi sáng và ấm áp.

Bên cạnh đó, concept Elegant Forest And White mang màu sắc tươi mới nhưng không kém phần sang trọng, tập trung chủ yếu vào sự tự nhiên, gần gũi. Sắc xanh tươi mát kết hợp với trắng tinh khôi đem lại không gian mở, thân thiện, tạo cảm giác thoải mái cho tất cả quan khách khi đến tham dự hôn lễ.

Bên cạnh những concept trang trí tinh tế, độc đáo, Baoson Palace còn mang đến thực đơn cưới hấp dẫn và đặc sắc đồng thời với mức giá vừa phải, hợp lý. Thực đơn tại Trung tâm tổ chức sự kiện và tiệc cưới Baoson Palace có thể linh hoạt tùy theo nhu cầu của khách hàng, với chi phí chỉ từ 250.000đ/người.

Hội trường không vướng cột, vướng tầm nhìn của quan khách

Dịch vụ tổ chức sự kiện - Chỉn chu trong từng điểm chạm

BaoSon Palace với lợi thế về không gian rộng rãi, sảnh tiệc hơn 1.500m2 đồng thời có thể tùy chỉnh linh hoạt theo từng sự kiện. Không gian sảnh tiệc rộng rãi với trần cao, hệ thống đèn chiếu sáng hoành tráng kết hợp với thảm và tường trần màu vàng đồng sang trọng và ấm cúng, phù hợp với các sự kiện như tri ân khách hàng, tổng kết cuối năm của doanh nghiệp,...

Điểm cộng đáng cân nhắc nhất khi khách hàng tìm hiểu BaoSon Palace đó chính là việc có thể dễ dàng liên kết với các thành viên khác trong hệ sinh thái Bảo Sơn để toàn bộ sự kiện trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.

Tuy chỉ đi mới chính thức đi vào hoạt động song BaoSon Palace đã được được tin tưởng lựa chọn là nơi tổ chức của các sự kiện, hội nghị lớn như: Ngày hội gia đình Honda; Ngày hội gia đình Toyota, Ngày hội tình yêu Eva De Eva, Hội thảo giáo dục Langmaster...

Ngoài ra, trung tâm còn có nhiều ưu đãi cho tất cả các dịch vụ từ tiệc cưới hay sự kiện, hội nghị doanh nghiệp. Các cá nhân hay tổ chức quan tâm có thể liên hệ để được tư vấn chi tiết qua hotline 0985.355.861.