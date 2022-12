Mùa bóng lăn World Cup 2022: Nạn cá độ ngày càng tinh vi

Những đường dây trăm tỷ

Mới đây, ngày 12/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa đánh sập đường dây đánh bạc bằng hình thức các độ bóng đá qua mạng internet hoạt động liên tỉnh với số tiền giao dịch trên 225 tỷ đồng.

Một trang web cho phép người dùng đăng ký cá độ qua mạng.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2022 đến khi bị bắt giữ, thông qua trang web “3IN1BET.com” trên mạng internet, đối tượng Vũ Quang Hải, (SN 1974, trú tại phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cung cấp tài khoản cho các con bạc tham gia đặt cược tại những giải bóng đá như Ngoại hạng Anh, Champion Leage, Laliga, nhất là trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

Trong khoảng thời gian này, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng lượng tiền giao dịch trên 225 tỷ đồng. Việc thanh toán tiền thắng thua giữa các đối tượng được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng.

Trước đó, ngày 7/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát cơ động chia làm 20 mũi đồng loạt vây bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây ghi số đề và cá độ bóng đá mùa World Cup.

Đáng nói, cơ quan điều tra xác định, trung bình mỗi ngày đường dây đánh bạc này giao dịch khoảng 5 tỷ đồng và từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng.

Đầu tháng 12/2022, Công an TP Bắc Ninh và các đơn vị Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền ước hơn 200 tỷ đồng. Chỉ tính trong mùa World Cup 2022, Công an tỉnh này cũng đã triệt phá các đường dây đánh bạc với số tiền giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng. Hiện các vụ việc vẫn đang được tiếp tục được mở rộng, làm rõ.

Phân tích về tình trạng này, Chuyên gia tội phạm học, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu cho biết, có đến 90% người tham gia cá độ đều có nguy cơ “mất trắng”. Do đó, những người có ý định cá độ, đặt may rủi vào trái bóng đều thật sự cần suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi “xuống tiền”.

Tăng cường xử lý

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng luật sư Kết nối, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, thời điểm diễn ra các giải đấu lớn như World Cup, nạn cá độ bóng đá lại hoạt động sôi nổi, đáng nói hình thức càng ngày càng trở nên tinh vi và khó lường. Nhất là trong xu hướng phát triển của công nghệ thông tin, tình trạng này lại trở nên trầm trọng hơn khi các đối tượng sử dụng môi trường mạng để tổ chức và chơi cá độ bóng đá.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng.

“Khi sử dụng mạng máy tính để tổ chức cá độ thì số người tham gia lớn hơn rất nhiều so với cá độ bóng đá kiểu “truyền thống” như trước đây. Trang đường dây cá độ qua mạng có hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn người chơi, số tiền giao dịch có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các máy chủ của các trang cá độ này hầu hết đều ở nước ngoài, các đối tượng cầm đầu có vai trò lớn nhất cũng ở nước ngoài nên rất khó cho cơ quan công an có thể đấu tranh diệt tận gốc”, luật sư cho hay.

Luật sư cũng khẳng định: “Việc tổ chức cá độ bóng đá và chơi cá độ bóng đá dưới bất kỳ hình thức nào đều là vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Người lập ra các web cá độ cho những người khác chơi với nhau có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, khung hình phạt là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm với tình tiết tăng nặng là “Sử dụng mạng máy tính, mạng internet, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội”.

Còn người tham gia cá độ qua mạng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” theo Điều 322 Bộ luật Hình sự nếu số tiền dùng vào chơi cá độ từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu nhưng thuộc trường hợp đã bị kết án về tội này hoặc tội tổ chức đánh bạc, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc đã bị xử phạt vi phạm hình chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc mà còn vi phạm. Người phạm tội đánh bạc trong trường hợp này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 3 đến 7 năm với tình tiết tăng nặng là “Sử dụng mạng máy tính, mạng internet, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội”.

Ngoài ra các đối tượng chơi cá độ bóng đá trong quá trình chơi sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử để nạp tiền, rút tiền. Ngân hàng hoặc ví điện tử phải có trách nhiệm quản lý trong việc này. Nếu phát hiện ra giao dịch nhằm vào mục đích cá độ bóng đá, đánh bạc hoặc mục đích vi phạm pháp luật khác thì ngân hàng sẽ chặn giao dịch.

Tuy nhiên, để quản lý được là rất khó, bởi ngân hàng chỉ phát hiện ra ngay khi nội dung giao dịch có các từ khóa như “cá độ”, “đặt cược”… còn nếu các đối tượng bỏ trống nội dung hoặc có ký hiệu riêng cho nhau thì dễ bị ngân hàng bỏ qua. Nếu người chuyển tiền và nhận tiền nằm trong danh sách đen hoặc số tiền giao dịch từ 500 triệu trở lên hoặc ngoại tệ tương đương, giao dịch chuyển tiền quốc tế vào Việt Nam có giá trị từ 1000 USD trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương thì thuộc diện giao dịch đáng ngờ, có nguy cơ rửa tiền và được giám sát chặt chẽ.