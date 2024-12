Một vòng khám phá "Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới"

Có gì tại điểm đến 3 lần liên tiếp được World Travel Awards vinh danh"Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới"?

Được biết đến lần đầu tiên vào tháng 3/2018 với sự ra mắt của Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh "Ký Ức Hội An", Đảo Ký Ức Hội An đã nhanh chóng chiếm được sự quan tâm và yêu mến của khách du lịch Việt Nam lẫn quốc tế, bởi điểm đến được xây dựng bằng tình yêu sâu sắc dành cho văn hóa - lịch sử của vùng đất di sản Hội An - nói riêng và Việt Nam - nói chung.

Bà Thân Thị Thu Huyền – CEO của Đảo Ký Ức Hội An chia sẻ: "Chúng tôi tạo nên sự duy nhất bắt đầu từ sự khác biệt! Đảo Ký Ức Hội An là Quần thể du lịch duy nhất nằm cạnh một di sản văn hoá thế giới và lấy văn hoá - lịch sử làm nền tảng phát triển. Các hoạt động trên Đảo Ký Ức Hội An đều xoay quanh việc duy trì và bảo tồn văn hoá - lịch sử của Hội An Quảng Nam và Việt Nam. Hằng năm, chúng tôi đang đưa văn hoá - lịch sử Việt Nam giới thiệu với hàng triệu bạn bè và khách du lịch trên toàn thế giới. Đồng thời, Đảo Ký Ức Hội An cũng là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng và phát triển nền công nghiệp văn hoá tại Việt Nam."

Hạt nhân của Đảo Ký Ức Hội An là Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh "Ký Ức Hội An", nơi du khách có thể chiêm ngưỡng một Hội An sống động trong dòng chảy lịch sử 400 năm, từ thuở ban sơ cho đến đến những nốt thăng trầm của lịch sử, nơi hình ảnh và văn hóa của người dân Hội An được thể hiện qua sắc màu của nghệ thuật, của thi ca nhạc họa được mang đến trên sân khấu thực cảnh rộng 25.000m2 giữa sông Hoài. Từ khi ra mắt, show diễn đã trở thành một dấu ấn độc đáo về tính nghệ thuật lẫn nội dung, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ du lịch văn hóa tại Việt Nam.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh "Ký Ức Hội An"

Bên cạnh đó, Công viên văn hóa chủ đề Ấn Tượng Hội An và Hoi An Memories Resort & Spa - 2 phân khu liền mạch với show diễn "Ký Ức Hội An" cũng được xây dựng đồng nhất, giữ nguyên định hướng về một Hội An chân thực trong dòng chảy lịch sử, từ đó bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa bản địa một cách tự nhiên, không khai phá, không can thiệp sâu vào môi trường xung quanh. Đây chính là những dấu ấn mạnh mẽ khiến Đảo Ký Ức Hội An trở nên độc đáo và khác biệt so với các điểm du lịch và nghỉ dưỡng khác, đồng thời cũng là điểm đến tiên phong cho xu hướng "du lịch xanh" tại Việt Nam.

Đón chờ sự kiện countdown bùng nổ tại "Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới"

Xứng danh "Tổ hợp văn hóa, du lịch & giải trí hàng đầu thế giới", cuối năm nay, Đảo Ký Ức Hội An mang đến cho du khách đêm countdown hoành tráng và đầy ý nghĩa với chủ đề "New Year - New Growth - Năm mới - Sự phát triển mới"

Đêm countdown ""New Year - New Growth" với thông điệp đón năm mới ý nghĩa

Đêm countdown và đón năm mới tại Đảo Ký Ức Hội An sẽ được diễn ra trong không gian nghệ thuật và giải trí độc đáo, mang đến một thông điệp mạnh mẽ, biểu trưng cho khởi đầu đầy hứa hẹn và sự phát triển vượt bậc trong tương lai. Với 4 phần trình diễn ấn tượng: Dòng chảy Ký Ức, Dấu ấn hiện tại, Đột phá tương lai và Giao thoa năm mới, cùng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hội An, "New Year - New Growth - Năm mới - Sự phát triển mới" chính là sự mở đầu sôi động và ý nghĩa nhất cho năm mới 2025 đầy hứa hẹn.

Nhằm mang đến những trải nghiệm hoàn hảo cho du khách, mùa lễ hội này, Đảo Ký Ức Hội An gửi tặng ưu đãi đặc biệt thay cho món quà năm mới: chỉ 1.500.000 VNĐ/người, du khách có cơ hội nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại Hoi An Memories Resort & Spa, thưởng thức buffet sáng tại nhà hàng An Bistro và buffet Gánh tại Khu ẩm thực xứ Quảng, trải nghiệm Công viên Ấn Tượng Hội An và show diễn thực cảnh Ký Ức Hội An, tận hưởng du thuyền sông Hoài và thả hoa đăng cầu bình an. Chương trình áp dụng cho 2 người trở lên và kéo dài từ 01/12/2024 đến hết 28/02/2025.