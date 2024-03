Một Quận Vui - Triệu cách chào hè cùng The Grand Ho Tram

Vui - Khỏe - Đẹp mừng Quốc tế Phụ nữ 8-3



Bước vào tháng 3, làm sao Quận Vui The Grand Ho Tram thiếu được những hoạt động đặc biệt để các chị em thêm vui khỏe lại thêm xinh đẹp?

Khai thác lợi thế nằm dọc bên bờ biển tuyệt đẹp, kết hợp cùng những mảng xanh tươi mát, The Grand Ho Tram mang đến chuỗi hoạt động yoga cân bằng thân - tâm - trí. Sau mỗi lớp tập Yoga đón bình minh bên bờ biển kết thúc, một ly trà thơm phức sẽ được trao tận tay các học viên để buổi luyện tập kết thúc đầy sảng khoái.

Hoạt động yoga bên bờ biển, tạo sự kết nối với thiên nhiên tại The Grand Ho Tram

Hướng đến trạng thái cân bằng nhất của thể chất và tinh thần, ngoại lai và nội tại cho du khách chính là một trong những mục tiêu lớn của The Grand Ho Tram với định vị mới - Quận Vui. Vì thế, không chỉ trong các dịp lễ đặc biệt, phái đẹp cũng như bất kỳ thành viên nào trong gia đình, cũng đều đạt được sự cân bằng đó khi lựa chọn The Grand Ho Tram làm điểm đến cho kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp. Với loạt cơ sở vật chất hiện đại, luôn cập nhật các hình thức, bộ môn tập luyện mới nhất theo thị hiếu du khách, mỗi kỳ nghỉ dưỡng tại The Grand Ho Tram đều là một sự chiêu đãi xứng đáng cho trí óc và cơ thể.



Vui ấm cúng ngày Lễ Phục sinh bên gia đình

Đừng lo nếu bạn và gia đình vô tình bỏ lỡ dịp 8/3, bởi tại "quận Vui" The Grand Ho Tram, lễ Phục Sinh nay đâu chỉ là đặc biệt quan trọng với các gia đình theo Kitô giáo, mà đã trở nên phổ biến và cũng là một dịp ý nghĩa để cả nhà kết nối, dành thời gian bên nhau.

Ngày Chủ nhật Phục Sinh 31/3, Quận Vui cùng gia đình, đặc biệt các bạn nhỏ, thêm niềm vui, thêm gắn kết với nhau qua chuỗi hoạt động truyền thống của ngày lễ, bao gồm: trang trí trứng Phục Sinh, săn trứng Phục Sinh, vui đùa cùng những chú Thỏ Phục Sinh đáng yêu..

Mọi nơi, mọi không gian tại The Grand Ho Tram cũng sẽ đậm đà không khí Lễ Phục Sinh. Cũng vào ngày Chủ nhật Phục Sinh, The Grand Cafe sẽ phụ vụ các món ăn, thức uống đặc biệt theo chủ đề Phục Sinh. Bên cạnh đó, vào 2 ngày 30 - 31/3, quầy buffet, khu vực Kid Corner tại nhà hàng Lemongrass cũng sẽ tấp nập bao bất ngờ thú vị dành cho du khách.

Tại Quận Vui, lễ phục sinh còn là dịp ý nghĩa để cả nhà kết nối, dành thời gian bên nhau

Quận Vui tất nhiên không thể thiếu âm nhạc! Từ 18h30 đến 20h30 tại khu vực Sảnh, The Grand Ho Tram mang đến màn trình diễn âm nhạc live với những ca khúc sôi động được yêu thích nhất để cả nhà thêm một buổi tối đầy chất lượng bên nhau. Đây cũng là hoạt động thường xuyên vào các đêm thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần, nên du khách có thể thưởng thức vào bất kỳ chuyến nghỉ dưỡng nào tại The Grand Ho Tram trong năm.



Vui "mak mak" Tết Songkran tháng 4

Chỉ cách TP.HCM 2 giờ đi xe nhưng vẫn bung xõa Songkran - Tết của người Thái Lan cực kỳ đậm chất và vui không hề kém cạnh "bản gốc"? Miễn là gia đình bạn thích, Quận Vui The Grand Ho Tram sẵn sàng mang đến những trải nghiệm mới!

Bước vào hè, Quận Vui chào sân ngay với lễ hội té nước - Tết Songkran hứa hẹn thu hút bao du khách trót yêu mến nền văn hóa và xứ sở chùa vàng vào ngày 13/4 sắp tới. Giữ trọn vẹn tinh thần Songkran và nâng tầm niềm vui, hoạt động té nước, bắn súng nước sẽ được tổ chức trong khuôn viên nhiều mảng xanh, thoáng mát của The Grand Ho Tram. Từ 3 - 5 giờ chiều, tinh thần Songkran càng lên cao với màn trình diễn "live" DJ cực sôi động.

Bước vào hè, Quận Vui chào sân ngay với lễ hội té nước - Tết Songkran

Cuộc vui chất làm sao thiếu Fuel Sports Bar và Roxy Club? Với định vị năng động cùng một chút "cool ngầu", Fuel Sport Bar sẽ chiêu đãi du khách đến chơi Songkran menu cocktail đặc trưng cho mùa hè với các món đậm chất nhiệt đới: Tamarind Sour, Clarified Cucumber, Aristocractic Goblet… Roxy cũng không hề kém cạnh khi phô diễn thế mạnh với dàn DJ sôi động, những điệu nhảy cực cuốn và không khí khiến không ai có thể ngồi yên. Trong dịp lễ Songkran, Roxy chiều lòng du khách khi kéo dài đêm vui đến 2h sáng, cho một đêm "quẩy lễ" không thể nào quên.



Roxy kéo dài đêm vui đến 2h sáng, cho một đêm "quẩy lễ" không thể nào quên

Đây là một dịp mà các hội bạn thân không thể bỏ qua, để cả hội có một dịp vui hết nấc cùng nhau và tránh được "lời nguyền" mang tên "hôm nào cả đám đi du lịch chung nhé!".



Tết Thái làm sao thiếu ẩm thực Thái? Sau khi quẩy tưng bừng bên bờ biển, Quận Vui chiêu đãi du khách với menu Thai Streetfood - tuyển chọn những món ăn đường phố đặc sắc và được du khách Việt yêu thích nhất, để hành trình vui "đỉnh chóp" không bị gián đoạn. Với giá ưu đãi áp dụng cho menu món ăn và trà sữa Thái, The Grand Ho Tram mong muốn mang lại một trải nghiệm Songkran trọn vẹn và nguyên bản nhất có thể.