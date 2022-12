Một người tử vong sau vụ nổ tại công ty ở Long An

Ngày 8/12, Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết đơn vị đang làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến một nhân viên kỹ thuật người nước ngoài tử vong tại một công ty trên địa bàn xã Đức Hòa Đông.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 7/12 tại Công ty TNHH Sun way bike (ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa). Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, một số nhân viên của công ty này nghe tiếng nổ lớn. Lúc họ đến khu vực kiểm tra thì thấy ông Wang Li Dong (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, nhân viên kỹ thuật lắp đặt, kiểm tra máy móc) nằm bất động và đã tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Hòa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Long An nhanh chóng có mặt để làm các thủ tục khám nghiệm và tiến hành kiểm tra khu vực phát ra sự cố để điều tra làm rõ nguyên nhân.

“Hiện nay vẫn còn chờ kết quả kết luận của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh về nguyên nhân gây ra vụ nổ”- đại diện Công an huyện Đức Hòa cho biết.