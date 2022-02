Một ngày "săn gấu tình yêu khổng lồ" vui hết nấc tại Waterpoint Long An

Những ai đã từng tham gia lễ hội diều khổng lồ vào tháng 1 vừa qua tại khu vực công viên Central Park thuộc khu đô thị Waterpoint Long An hẳn sẽ rất bất ngờ.Vì chưa đầy một tháng, công viên này đã "lột xác" thành "khu vườn tình yêu" với hàng loạt điểm check in đặc sắc và hoàn toàn miễn phí.



Khi đến đây, bạn nên check in ngay và luôn mô hình Gấu tình yêu không lồ nằm ở vị trí trung tâm công viên Central Park - nơi hội tụ tất cả không khí trong lành và lan tỏa nguồn năng lượng xanh dạt dào cho bạn "enjoy cái moment" này thật trọn vẹn!

Ban tổ chức còn chuẩn bị những chiếc ghế ngồi đậm chất dã ngoại xung quanh khu vực Gấu tình yêu khổng lồ nữa.

Theo Ban tổ chức, đây là mô hình Gấu tình yêu có kích thước "siêu to khổng lồ" với chiều rộng 8m và chiều cao lên đến 12m, lần đầu tiên xuất hiện tại miền Tây Nam Bộ. Vì thế, để có một chiếc ảnh đẹp và "bắt trọn" chú gấu vào khung hình, bạn nên đặt máy ảnh theo chiều dọc và không nên đứng quá gần khi tạo dáng nhé. Thú vị hơn, từ vị trí chú Gấu tình yêu khổng lộ, bạn còn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ vào cuối ngày, khi hoàng hôn buông dần trên sông Vàm Cỏ. Một điều lưu ý nhỏ, nếu bạn không thường xuyên đi bộ thì hãy chuẩn bị thêm một đôi giày bệt để di chuyển thoải mái hơn vì công viên Central Park có diện tích vô cùng rộng lớn, đến tận 25ha.

Gấu tình yêu khổng lồ là địa điểm thu hút rất nhiều du khách check in

Khi màn đêm bao phủ khắp công viên, chú Gấu tình yêu siêu to này lại một lần nữa tỏa sáng với hàng triệu chiếc đèn LED lấp lánh, tạo nên khung cảnh cực ấn tượng. Bầu không khí trong lành với những làn gió mát rượt thổi từ sông Vàm Cỏ còn là "chất xúc tác" để bạn đắm mình vào không gian đầy thư thái chỉ có thể tìm thấy tại Waterpoint Long An.

Trời dần về chiều, con đường tình yêu lại ngập tràn ánh nắng

Ngay cạnh chú Gấu khổng lồ là con đường tình yêu ngập tràn trái tim. Đến đây bạn không cần phải lo lắng tìm góc chụp vì đứng ở đâu cũng vẫn có được một chiếc ảnh "xịn đét". Hơn nữa, dạo bước trên con đường tình yêu, vừa chụp hình check in vừa dành thời gian chuyện trò với nhau cũng là một cách để hai bạn tạo ra những điều lãng mạn đơn giản khi ở cạnh nhau.

Ngoài con đường tình yêu, cây Nguyện ước cũng là một địa điểm được đông đảo du khách yêu thích khi đến check in tại công viên Central Park, Waterpoint Long An. Tại khu vực này, ban tổ chức đã chuẩn bị những chiếc giấy note hình trái tim màu đỏ để bạn và người thương ghi lại những cảm xúc, những mong ước cho tình cảm của cả hai thêm phần mặn nồng và ngập tràn hạnh phúc.

Càng nhiều lời nguyện cầu được treo lên, cây nguyện ước càng to và càng rực rỡ.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn chuẩn bị thêm nhiều tiểu cảnh chụp ảnh đặt ở các lối vào công viên theo concept tình yêu lãng mạn. Các tiểu cảnh được thiết kế độc đáo nhưng vẫn giữ được độ thông thoáng với góc view đủ rộng. Dù là các bạn là cặp đôi hay đi cùng đại gia đình đều có thể dễ dàng tạo dáng, hứa hẹn sẽ mang đến những chiếc ảnh nghìn tim đấy nhé!

Các điểm check in tại Waterpoint Long An nhận được rất nhiều sự yêu thích của khách tham quan

Sau khi đã chụp thỏa thích hết tất cả góc ảnh, bạn sẽ được phục vụ các loại thức uống ngon miệng tại khu vực các quán cà phê với không gian sang trọng nhưng không kém phần thoáng đãng và mát mẻ, cho bạn một ngày "săn gấu"đã đời và vui chơi thật trọn vẹn.

Một điểm cộng đáng giá mà Waterpoint Long An thu hút đông đảo du khách đến tham quan điểm check in là nhờ vị trí tọa lạc vô cùng đẹp, nằm ngay tại mặt tiền tỉnh lộ 830 kéo dài từ thị trấn Đức Hòa đến cao tốc Sài Gòn - Trung Lương. Bạn chỉ mất chưa đầy 40 phút di chuyển là đã đến nơi. Yên tâm là đường đi rất đẹp và dễ di chuyển nhé. Đặc biệt, các điểm check in sẽ mở cửa đón khách từ ngày 12/02 đến tận này 10/03. Vậy thì còn đợi gì mà không hiểu thêm tại đây để đưa người thương dạo chơi ở một nơi "chất lừ" thế này bạn nhỉ?

