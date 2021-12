Một ngày cuối tuần vui chơi “mệt nghỉ” tại Waterpoint Long An, khách Tây cũng đổ về tham dự

Vậy là chúng ta đã bước vào những ngày cuối cùng của một năm 2021 đầy khó khăn. Nhìn lại những thách thức năm cũ, có nhiều cảm xúc lẫn tự hào về những điều mình đã chứng kiến và trải qua cùng nhau. Dù có hạn chế về công việc, sự nghiệp và kinh tế nhưng bù lại chúng ta đã có một năm sát cánh với yêu thương lan tỏa rộng khắp. Để tạo động lực, sinh khí bước vào năm mới 2022, một chuyến đi an toàn cùng bạn bè, gia đình thời điểm này vô cùng ý nghĩa.



Như một cách "bù lỗ" cho cả năm bị bó buộc bởi giãn cách xã hội, chúng ta phải chọn một địa điểm vui chơi đặc biệt hơn. Đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu, những điểm tham quan thoáng đãng, nhiều không gian xanh, không quá đông đúc đảm bảo đủ giãn cách, những chuyến đi gần như Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai là lựa chọn hợp lý. Nổi lên thời gian gần đây, Waterpoint Long An là địa điểm mới hấp dẫn khiến dân tình rộn ràng. Bởi không chỉ rộng lớn, sang chảnh mà tại đây còn đang diễn ra một siêu sự kiện "full option" cực hot. Nếu bạn đang hào hứng với một dự định du lịch cuối năm thì chắc chắn phải lướt qua chương trình một ngày vui chơi "mệt nghỉ" tại Waterpoint trọn gói siêu tiết kiệm với những trò chơi hiện đại, đỉnh chưa từng có này!

Di chuyển dễ dàng, chỉ mất khoảng 30- 45 phút

Waterpoint tọa lạc ngay mặt tiền Tỉnh lộ 830 kéo dài từ thị trấn Đức Hòa đến cao tốc Sài Gòn – Trung Lương và quốc lộ 1, trung tâm thị trấn Bến Lức. Điều này có nghĩa rằng bạn sẽ dễ dàng đưa bạn bè và gia đình đến vui chơi, đi về trong ngày vô cùng nhanh chóng. Dù bạn ở miền Tây hay Tp.HCM, Đồng Nai, Bình Dương thì đều có thể đến được với Waterpoint bằng phương tiện cá nhân hoặc các ứng dụng gọi xe công nghệ hiện có.

https://www.youtube.com/watch?v=OXVTXuhaATw



Uống Cafe nghe nhạc Acoustic cho một buổi sáng cuối tuần cực chill

Thật thú vị khi chiêu đãi buổi sáng khởi đầu ngày mới bằng một ly cà phê với nhạc Acoustic cực chill hợp gu trong một không gian cà phê đẳng cấp trong khung cảnh sông nước nên thơ, đặc biệt còn mới toanh khi vừa khai trương vào ngày 18/12 vừa qua. Thời gian phục vụ Cafe Acoustic sẽ diễn ra từ 9h - 11h30 sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần tại River Club Aquaria với nhiều thức uống ngon miệng.

Trò chơi thể thao nước mới lạ, "đỉnh" chưa từng có

Sau khi tận hưởng khoảng thời gian buổi sáng thật yên bình, các bạn trẻ và gia đình sẽ được tham gia những trò chơi sôi động, hiện đại nhất có tên "Thể thao trên nước" với đa dạng trò chơi như trượt ván - wakeboarding, trượt nước - waterski, ván chèo đứng SUP - Paddleboard, chèo thuyền Kayak, lướt phao chuối, ngồi cano. Nếu bạn băn khoăn vì chưa từng trải nghiệm thì không phải lo nhé, đã có một đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp trong nước và quốc tế bên cạnh hướng dẫn để bạn có những trải nghiệm thể thao tuyệt vời nhất. Thời gian diễn ra hoạt động thể thao nước hiện đại sẽ từ 9h - 12h sáng thứ 7 và chủ nhật, 13h - 17h30 chiều thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần tại Harbor - Vịnh nước ngọt 8,6ha thuộc siêu dự án quy mô khu đô thị tích hợp Waterpoint Long An. Hiện hoạt động này đang thu hút rất nhiều du khách Tây đang sống và làm việc tại Việt Nam đến tham dự.

Chiêm ngưỡng bầu trời tuổi thơ tràn ngập diều khổng lồ

Sau khi tham gia các hoạt động sôi nổi trên mặt nước bạn có thể nằm dài trên bãi cỏ để trở về với tuổi thơ tại Lễ hội diều khổng lồ. Là một hoạt động ưu tiên cho các em nhỏ, Lễ hội diều khổng lồ đầu tiên tại Waterpoint sẽ được diễn ra tại Central Park - Công viên trung tâm 25ha từ 14h - 21h thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Đặc biệt, nhưng chú diều khổng lồ mang đèn led thắp sáng cả bầu trời đêm khiến các bạn nhỏ mê mẩn không thôi

Đêm diễn River Show ấm cúng bên sông

Càng về đêm, không khí tại Waterpoint càng lung linh sống động hơn, đặc biệt thời điểm giáp Tết. Chuỗi chương trình River Show tại Thành phố bên sông này sẽ là nơi cả gia đình cùng đến đây vui chơi, thư giãn, giải trí, nghỉ ngơi, thưởng nhạc, ngắm sông nước, chạm cỏ cây,… để tâm hồn lãng du, nhận ra rằng những khoảnh khắc tươi vui, gắn kết bên gia đình thật đáng quý và đáng yêu thêm biết bao. River Show sẽ đa dạng chủ đề mỗi tuần từ 18h30 - 20h30 tối thứ 7 hàng tuần tại River Club Aquaria, mang đến những trải nghiệm âm nhạc, giải trí khó quên nhất cho khán giả.

Đặc biệt đêm nhạc 24/12/2021 này mang chủ đề Đêm Giáng Sinh sẽ làm món quà tinh thần vô cùng thú vị cho tất cả thành viên trong gia đình.

Rạp chiếu phim ngoài trời siêu dễ thương, lãng mạn

Bên cạnh những không gian dành cho giới trẻ, gia đình, ban tổ chức sự kiện còn có một hoạt động hiện đại, siêu lãng mạn mà các cặp đôi rất thích đó là sẽ công chiếu những bộ phim đình đám, một thời làm mưa làm gió tại khu vực Rạp chiếu phim ngoài trời. Theo đó, trong tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, từ 18h - 22h các suất chiếu phim sẽ diễn ra liên tục với đa dạng thể loại và chủ đề, kể cả chủ đề phim hoạt hình siêu đáng yêu cho những buổi tối dễ thương, ngọt ngào.

Hướng tới một "Thành phố hạnh phúc" dành cho tất cả mọi người trong tương lai, Waterpoint sẽ tạo ra hàng loạt sự kiện cộng đồng nhân văn, ý nghĩa. Trong đó, siêu lễ hội lần này là một trong những hoạt động đầu tiên nhằm tạo ra một không gian thân mật, những giây phút gần gũi yêu thương bên gia đình, những trải nghiệm gắn kết đáng nhớ nhất dành cho quan khách. Waterpoint- Thành phố bên sông tự hào là khu đô thị tích hợp "morden towship" mang đến cho cộng đồng một điểm đến thú vị để hưởng thụ niềm hạnh phúc nên thơ, tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần ấm cúng nhất.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng vào Link: https://waterpoint.com.vn/tin-tuc/