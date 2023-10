Một MC nổi tiếng khiến người nước ngoài trầm trồ bởi trình tiếng Anh: Tôi tưởng cô ấy lớn lên ở Mỹ, quá hoàn hảo!

MC Khánh Vy (sinh năm 1999) là gương mặt quen thuộc với người trẻ. Chỉ cần nhắc đến tên Khánh Vy, người ta có thể thể liệt kê vanh vách loạt thành tích không thể ấn tượng hơn của cô. Ngoài vẻ ngoài xinh xắn, Khánh Vy còn được yêu mến nhờ sự thông minh và thành tích học vấn nổi bật.

Một trong những sự kiện giúp cô nàng đến gần hơn với khán giá đó chính là nhờ clip "nói" 7 ngôn ngữ gồm tiếng Thái, Trung, Hàn, Ý, Anh, Nhật và tiếng Việt. 7 năm kể từ thời điểm clip đó viral trên khắp nền tảng mạng xã hội, Khánh Vy hiện đã phát triển sự nghiệp theo đúng sở trường ngôn ngữ của mình. Chưa hết, cô cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ trong việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng.

MC Khánh Vy từng nổi lên với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng"

Khánh Vy đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ trong việc học ngoại ngữ

Với khả năng ngoại ngữ "đỉnh của chóp", nhiều người thắc mắc không biết người bản xứ sẽ cảm nhận thế nào về trình tiếng Anh của MC Khánh Vy. Không để mọi người chờ lâu, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại phản ứng của người nước ngoài khi nghe MC Khánh Vy nói tiếng Anh. Tất cả những người được xem clip đều không ngừng trầm trồ, liên tục gật gù trước cách nói lưu loát, phát âm tự nhiên như người bản xứ của cô.

Người nước ngoài nghe MC Khánh Vy nói tiếng Anh. Nguồn IELTS LangGo

Một số bình luận của nước ngoài trước khả năng tiếng Anh của cô nàng:

- Ấn tượng đầu tiên của tôi là khả năng tiếng Anh của cô ấy rất tốt, rất rõ ràng, nghe đến đâu là hiểu liền đến đó.

- Hoàn hảo luôn ấy. Cô ấy giống như người lớn lên ở Mỹ cùng với bố mẹ.

- Tiếng Anh của cô ấy như là ngôn ngữ mẹ đẻ luôn.

- Accent quá dễ hiểu luôn. Nhưng vẫn có một số chỗ khiến chúng tôi nhận ra cô ấy không phải là người bản xứ, nhưng tiệm cận rồi, như vậy là quá tốt.

- Cô ấy lựa chọn từ rất hay, vô cùng tự nhiên. Cô ấy hãy liên tục cải thiện, như vậy là quá ổn rồi.

Sau khi nghe màn "bắn" tiếng Anh của MC Khánh Vy, đa phần đều đánh giá cao. Số điểm mà họ đưa ra để chấm về khả năng ngôn ngữ của Khánh Vy dao động ở mức 8,5 - 10 điểm.

Khánh Vy sở hữu khả năng tiếng Anh hết sức ấn tượng

Một phần lý giải cho sự thành công của Khánh Vy ở thời điểm hiện tại đó chính là cô luôn nỗ lực trong học tập cũng như tập trung vào việc phát triển bản thân từ sớm. Thành tích học tập của Khánh Vy duy trì tốt từ cấp 3 cho đến bậc Đại học. Cô nàng từng học trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu tại miền Trung.

Năm 2016, Khánh Vy đạt 28,03 điểm thi tốt nghiệp THPT và đủ điều kiện đậu 4 trường cùng lúc. Sau cùng, Khánh Vy lựa chọn học tại Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi năm 2020. Ngoài ra, cô cũng đã đạt số điểm 8.0 IELTS hết sức ấn tượng.

Sau khi ra trường, Khánh Vy quyết định gắn bó với nghề MC và sáng tạo nội dung đa nền tảng trên mạng xã hội. Cô gây tiếng vang với các chương trình liên quan tri thức của VTV như IELTS O n The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us ... Đáng chú ý hơn cả, độ nổi tiếng của Khánh Vy càng tăng cao sau khi cô nàng thay thế MC Diệp Chi trở thành "người cầm trịch" chính thức của chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ tháng 9/2021.

MC Khánh Vy dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Với trình tiếng anh "tiệm cận người bản xứ" của mình, Khánh Vy thường xuyên được giao nhiệm vụ dẫn song ngữ cho nhiều chương trình. Có thể nói, Khánh Vy ở thời điểm hiện tại được coi là hình mẫu chuẩn "con nhà người ta" khi vừa xinh đẹp lại còn giỏi giang.