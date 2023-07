Một bệnh tình dục tăng đột biến, Pfizer không kịp sản xuất thuốc

Theo The New York Times, Bicillin LA - tức penicillin G benzathine - còn có thể sử dụng thay cho amoxicillin trong một số bệnh nhiễm trùng khác như viêm họng liên cầu khuẩn.

Thuốc kháng sinh này được nhiều quốc gia trên thế giới. bao gồm Việt Nam, dùng trong điều trị bệnh giang mai, nhờ hiệu quả và tác dụng kéo dài.

Bicillin LA, tức penicillin G benzathine, là thuốc được nhiều nước trên thế giới dùng để điều trị căn bệnh lây truyền qua đường tình dục nguy hiểm là giang mai - Ảnh: BLOOMBERG

Thông báo của Pfizer làm tăng thêm mối lo ngại mà Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo từ năm 2022, đó là tình trạng thiếu penicillin và amoxicillin toàn cầu do sự gia tăng của các bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn.

Ngay tại quê hương của hãng dược Pfizer - nước Mỹ - Bicillin LA cũng thiếu hụt nghiêm trọng do sự gia tăng đột biến của bệnh giang mai những năm gần đây, theo Medical Xpress.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC), bệnh lây qua đường tình dục nguy hiểm này đã có xu hướng gia tăng trong 20 năm qua, nhưng gần đây mức tăng ngày càng đáng lo ngại: Chỉ trong giai đoạn 2017 đến 2021 đã tăng thêm 75% và tiếp tục diễn biến phức tạp trong và sau đại dịch COVID-19.

Cũng theo Pfizer, lý do khan hiếm thuốc kháng sinh này chủ yếu vẫn do số ca bệnh tăng quá nhanh, dẫn đến cuộc khủng hoảng thiếu thuốc lan rộng. Người phát ngôn của Pfizer, ông Steven Danehy, cho biết sẽ mất tới 1 năm để Pfizer có thể tăng sản lượng penicillin G benzathine lên thêm 50%.

Tại Mỹ, CDC đang khuyến nghị bác sĩ ưu tiên dùng thuốc này cho bệnh nhân mang thai hoặc trẻ sơ sinh bị nhiễm bệnh/phơi nhiễm từ mẹ. Những bệnh nhân khác được kê đơn thay thế bằng doxycyline.