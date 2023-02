Món rau phụ nữ Nhật thường ăn trước bữa cơm 30 phút để cấp ẩm cho da, trẻ lâu hơn

Nhật Bản không chỉ nổi tiếng bởi tuổi thọ trung bình cao nhất, mà còn là đất nước có tỷ lệ người béo phì thấp nhất trên thế giới. Đặc biệt là phụ nữ nơi đây, họ luôn được đánh giá là có vẻ ngoài trẻ trung, duyên dáng với một thân hình cân đối so với độ tuổi. Dù bước sang tuổi 30, 40 nhưng vóc dáng họ vẫn như vừa đôi mươi vậy.

Với phụ nữ Nhật nói riêng, họ ăn uống cực kỳ khoa học hàng ngày, bữa cơm nào cũng phải ít thịt nhiều rau để giữ dáng. Một trong những thói quen giúp họ ăn ít hơn nhưng vẫn đảm bảo đủ chất, khỏe mạnh chính là ăn dưa leo trước bữa cơm 30 phút. Loại rau củ này ai cũng biết nhưng vẫn chưa tận dụng triệt để lợi ích.

Dưa chuột là món ăn quen thuộc với mọi gia đình Việt.

Lợi ích của dưa chuột có gì mà phụ nữ Nhật thích đến vậy?

Hay còn gọi bằng dưa leo, dưa chuột là loại rau xanh khi ăn vào sẽ cho cảm giác sảng khoái, tỉnh người trong những ngày nắng nóng. Theo nghiên cứu, trong dưa chuột chứa đến 95% là nước và cực kỳ ít calo, ăn nhiều không hề sợ béo mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khó tin.

Theo Rachael Link – thạc sĩ tại Đại học New York (Mỹ), không chỉ giàu nước mà dưa chuột còn sở hữu lượng chất xơ dồi dào, ăn vào không chỉ giúp no lâu lại cấp ẩm cho da hiệu quả. Dưa chuột cũng chứa rất nhiều vitamin C - một loại vi chất giúp cho làn da bạn tươi sáng và khỏe khoắn hơn.

Dưa chuột chứa tới 95% là nước nên không lo béo phì nếu ăn nhiều.

Theo Đông y, dưa chuột có vị ngọt và mát, khi đi vào cơ thể sẽ giúp thanh nhiệt, giải độc và lợi thủy. Chúng phù hợp cho những người đang bị sốt nóng, miệng khô khát nước, đau sưng họng và phù nề. Bạn có thể ăn sống, xào nấu hoặc ép lấy nước uống đều có tác dụng hiệu quả.

Bên cạnh đó, lợi ích của dưa chuột còn nổi bật với những đặc điểm sau đây, bảo sao phụ nữ Nhật luôn tin dùng:

- Cải thiện sức khỏe xương

Dưa chuột rất giàu vitamin K có khả năng hình thành các protein cần thiết, giúp tạo ra những mô xương và cơ khỏe mạnh. Rachael cho biết, một cốc dưa chuột thái lát nhỏ cung cấp 19% nhu cầu vitamin K hàng ngày của con người. Sử dụng dưa chuột thường xuyên sẽ làm những bệnh về xương dần thuyên giảm.

- Ngăn ngừa ung thư

Ít ai biết rằng dưa chuột còn mang tác dụng chống ung thư. Cụ thể, loại rau này giàu chất chống oxy hóa có khả năng ức chế tác hại của gốc tự do – một trong những nguyên nhân hình thành tế bào ác tính. Dưa chuột còn có các hợp chất cucurbitacins và lignans giúp bảo vệ cơ thể khỏi ung thư rất tốt.

Dưa chuột có thể bảo vệ cơ thể khỏi ung thư hiệu quả.

- Làm đẹp da, giảm các dấu hiệu lão hóa

Hàm lượng nước trong dưa chuột có thể làm dịu da từ trong ra ngoài. Trong thành phần dưa chuột chứa nhiều axit pantothenic và vitamin B5 có khả năng bảo vệ da khỏi mụn trứng cá. Bên cạnh đó, uống nước detox từ dưa chuột cũng giúp thải độc gan và duy trì làn da căng bóng, giảm mạnh các dấu hiệu lão hóa.

- Giúp giảm cân

Như đã đề cập, trong dưa chuột rất giàu nước và chất xơ nên sẽ tạo cảm giác no lâu. Từ đó làm giảm cơn thèm ăn và hạn chế lượng calo nạp vào. Đây cũng chính là lý do mà phụ nữ Nhật hay ăn vài lát dưa chuột trước bữa cơm, không chỉ giúp bổ sung nước mà còn làm bạn kiểm soát lượng thức ăn nạp vào hiệu quả.

- Làm giảm huyết áp

Dưa chuột là nguồn cung cấp kali dồi dào có khả năng bảo vệ tim mạch. Rachael cho biết, kali là một chất điện giải giúp điều chỉnh lượng natri mà thận giữ lại. Từ đó hỗ trợ cơ thể đào thải muối ra ngoài và làm giảm huyết áp, tăng cường sức khỏe tim mạch tự nhiên.

Dưa chuột còn được chế biến thành nhiều hình thức khác nhau tùy vào nhu cầu.

Lưu ý khi ăn dưa chuột

Dưa chuột là món ăn không thể thiếu trong khẩu phần ăn kiêng. Chúng vừa có thể ăn tươi vừa dùng để chế biến thành món dưa góp – một trong các món ăn kèm khoái khẩu của nhiều người. Tuy tốt và ngon là thế nhưng Rachael cho hay, bạn cần phải lưu ý một số vấn đề nhằm sử dụng loại rau này thật khoa học.

Theo đó, không ăn dưa chuột với cà chua vì chúng có chứa một loại men phân giải vitamin C, nếu ăn kèm với thực phẩm khác sẽ làm giảm khả năng hấp thụ vitamin C của cơ thể. Bạn cũng cần tránh kết hợp dưa chuột với đậu phộng vì rất dễ gây tiêu chảy, kể cả những người đang gặp vấn đề tiêu hóa cũng nên tránh.

Ngoài ra, những người bị thận yếu, viêm xoang, hay lạnh bụng, đau dạ dày, phụ nữ mang thai… cũng không nên ăn dưa chuột vì sẽ ảnh hưởng sức khỏe và làm bệnh tình trầm trọng thêm. Không ăn quá nhiều dưa chuột cùng 1 lúc, đặc biệt là không ăn dưa có vị đắng vì rất độc, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Healthline, Savvy