Món canh này nấu đơn giản mà vừa ngon, vừa giúp giải ngấy: Chị em muốn giảm cân sau Tết thì nên ăn thường xuyên!

Một vài công dụng của đu đủ xanh mà có thể bạn chưa biết

1. Hỗ trợ giảm cân

Đu đủ xanh chứa lượng lớn chất xơ, giúp bạn có cảm giác no lâu và hạn chế thèm ăn vặt. Ngoài ra, đu đủ xanh còn cung cấp cho cơ thể nhiều loại vitamin khác nhau như vitamin A, C, B12… và nhiều khoáng chất khác như kali, sắt, magie, canxi, kẽm. Chính vì thế, nếu đang muốn giảm cân thì ăn các món từ đu đủ xanh là lựa chọn rất tốt vì bạn vừa no lâu, vừa được cung cấp đủ chất.



2. Ngừa ung thư

Đu đủ xanh có chứa rất nhiều loại enzyme tự nhiên, đặc biệt có enzyme papain - rất tốt cho cơ thể và giúp hỗ trợ điều trị các loại bệnh ung thư. Thành phần beta caroten có trong đu đủ còn có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ nên dễ dàng đẩy lùi cũng như cản trở sự phát triển của bệnh ung thư cao. Trong suốt quá trình điều trị ung thư, đu đủ xanh còn là thực phẩm giúp bệnh nhân ăn dễ dàng hơn so với các thực phẩm khác.

3. Điều hòa kinh nguyệt

Đu đủ xanh còn được biết đến là loại trái cây giúp ngừa thiếu máu, giảm stress trong "ngày đèn đỏ" cũng như hỗ trợ cho tử cung thực hiện chức năng tốt hơn. Đồng thời nó còn giúp điều trị rối loạn kinh nguyệt rất tốt cho phụ nữ trong những ngày đến tháng.