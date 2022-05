Món ăn vừa ngon vừa rẻ giúp nàng dâu ghi điểm vì ăn nhẹ cũng no, no bụng cũng không ngấy

Món ăn lạ miệng: Nem sống cuốn đậu phụ cay



Anh trai tôi lấy vợ miền Trung, vừa rồi mới đưa chị dâu nghỉ phép về tham dự lễ giỗ Tổ. Sau mấy ngày tiệc tùng ê hề, hôm nay cả nhà tôi mới có bữa ăn sum vầy. Mẹ tôi đưa tiền bảo anh tôi đưa chị dâu đi chợ, muốn món ăn gì thì cứ theo cách của chị mà mua.

Và chị dâu tôi đã ghi điểm xuất sắc bằng món ăn lạ miệng, ăn nhẹ cũng no, căng bụng cũng không ngấy là món nem sống cuốn đậu phụ cay (do cả nhà ăn cỗ mấy ngày món gì cũng no đủ và đã ngán đạm nên cần ăn món nhẹ bụng, thanh mát).

Món ăn này dễ chịu, ăn nhẹ cũng no bụng, mà có ăn no thì cũng không bị ngấy. Ảnh minh họa.

Sau đây là cách làm món nem sống cuốn đậu phụ cay của chị dâu tôi:

Nguyên liệu

- 4-5 bìa đậu phụ

- 1 bát con xì dầu

- 2 thìa ketchup - tương cà chua (mua ở siêu thị)

- 1 thìa mật ong

- 1 thìa cà phê dầu vừng

- 1 thìa cà phê giấm táo (có thể dùng giấm thường)

- 1/2 thìa cà phê ớt khô

- 1/4 thìa cà phê ớt bột

- 1/4 thìa cà phê gừng

- Bánh đa nem cuốn sống, 1-2 cây xà lách, rau húng quế, húng bạc hà, lá hẹ, rau mùi và ớt chuông đỏ

- Nguyên liệu làm sốt lạc: 3 thìa bơ lạc, 1/4 tách nước cốt dừa, chút muối.

Cách làm



Làm nước sốt: Trộn hỗn hợp: nước tương (xì dầu), ketchup, mật ong, dầu vừng, giấm, ớt khô, ớt bột, và gừng.

- Sơ chế sạch các loại rau, để thật ráo nước.

- Cắt đậu thành 4 miếng theo chiều dọc.



- Đổ 1/4 nước sốt vào đĩa sâu lòng (hoặc khay nướng), rồi xếp đậu vào.

Phần sốt còn lại đổ lên mặt các miếng đậu và ngâm 1 tiếng (hoặc bỏ vào tủ lạnh để qua đêm) - nhằm giúp gia vị ngấm vào đậu.

Khi nào chuẩn bị ăn thì vớt đậu ra để nướng/chiên (nhưng nhớ giữ lại nước sốt). Yêu cầu đậu nướng/chiên giòn, có màu nâu đậm.

Làm sốt chấm nem: Dùng 3 thìa kem bơ lạc, 1/4 tách nước cốt dừa, chút muối (chuẩn bị ở trên) vào bát. Thêm 1/4 tách nước sốt tẩm ướp đậu phụ, nêm gia vị cho vừa ăn.

Nên cho thêm 1-2 thìa nước nóng vào để nước sốt sánh nhưng không quá đặc.

Bày bánh đa nem và các nguyên liệu vào đĩa to, để giữa mâm (có thể vắt thêm nước cốt chanh vào nhân nem) và cho lần lượt xà lách, rau gia vị, lá hẹ, miếng ớt chuông đỏ, miếng đậu vào rồi cuốn lại và chấm nước sốt ăn rất ngon miệng và thanh mát.

Sau khi được chị dâu hướng dẫn làm món nem sống cuốn đậu phụ cay ngon miệng, thanh mát, tôi tìm hiểu thấy có mấy món tương tự dễ làm để đổi bữa, nên giới thiệu để bạn đọc cùng làm.

Món ăn lạ miệng nem cuốn đậu phụ cay. Ảnh minh họa.

Món ăn Nem cuốn đậu phụ chay

Nguyên liệu

Bánh đa nem

Đậu phụ

Nước sốt

1 củ cà rốt to, 1 quả dưa chuột, rau mùi, lạc rang bỏ vỏ sẵn, giấm gạo, tỏi băm nhỏ, gừng, ớt, hạt tiêu xay.

Cách làm

Sơ chế sạch các nguyên liệu. Dưa chuột cắt đôi, bỏ ruột, thái lát mỏng xeo xéo cho dài miếng và đẹp mắt.

Cà rốt thái như dưa chuột.

Đậu phụ thái miếng mỏng, chiên giòn (vàng ngoài, mềm xốp bên trong).

Bà nội trợ có thời gian thì cuốn sẵn bày vào đĩa để mọi người lấy ăn.

Nhưng để tạo không khí đầm ấm, vui vẻ, hãy bày các nguyên liệu vào đĩa to, để chính giữa mâm cho mọi người vừa cuốn vừa ăn.

Cách cuốn: Trải bánh đa nem vào đĩa nhỏ. Lần lượt gắp lá xà lách và các loại rau củ, 1 miếng đậu bỏ vào và cuốn lại.

Làm nước chấm nem cuốn đậu phụ:

Cho ớt, tỏi, gừng băm nhuyễn vào trong một bát nhỏ.

Thêm giấm gạo, nước mắm hòa tan rồi cho vào chảo đun nhỏ lửa tới sôi thì thêm chút nước sốt và đậu phụ giã nhỏ.

Đổ hỗn hợp trên ra bát, rắc chút hạt tiêu xay là thành nước chấm cho món nem cuốn đậu phụ hương vị thanh mát, dai giòn, bắt mắt.

Nước sốt chấm rất quan trọng cho món cuốn. Ảnh minh họa.

Gỏi cuốn đậu hũ kiểu miền Nam



Nguyên liệu

- 1 miếng đậu hũ

- 50g bún

- 4 miếng bánh tráng

- 4 lá xà lách nhỏ, 20g giá, 1 thìa cà phê đậu phộng giã, 1 trái ớt sừng tỉa, 1 củ hành tím, 5g rau thơm, ngò, hẹ, ½ thìa cà phê ớt bằm, dầu ăn

- Tương đậu phộng: 100g tương hạt, 1 thìa cà phê tỏi, hành tím bằm, 10g bơ đậu phộng, 2 thìa cà phê giấm, 1 thìa cà phê đường, tương ớt, dầu ăn

Cách làm

Đậu hũ cắt miếng nhỏ.

Xà lách, giá ngò, hẹ, rau thơm rửa sạch, để ráo.

Hành tím bằm nhuyễn, phi thơm.

Thấm ít nước làm mềm bánh tráng, trải vào đĩa nhỏ.

Lót lá xà lách, tới bún, giá, rau thơm, ngò, lá hẹ và đậu hũ vào cuốn lại cho chặt tay, bày gỏi cuốn lên đĩa có lót lá chuối. Trang trí thêm ớt tỉa hoa.

Cách làm nước chấm tương đậu phộng: Phi tỏi, hành tím thơm vàng thì cho tương hột vào.

Thêm 100ml nước lạnh vào khuấy đều. Cho tiếp bơ đậu phộng vào và đun sôi thì nêm thêm đường cho vừa, thêm tương ớt vào.

Khi nước sánh là tắt bếp. Đổ nước chấm ra bát thì mới cho giấm vào và khuấy đều, nêm nếm thấy nổi vị chua chua ngọt ngọt là được.

Rắc đậu phộng và ớt xắt nhuyễn lên tương.

Gỏi cuốn đậu hũ hay được dùng để ăn chay. Ở gia đình khi ăn món này có thể kết hợp thêm hải sản, thịt bò, lợn... để nhiều người ăn được.

Có thể thêm vài gia vị thành nộm và món gỏi sẽ hấp dẫn hơn. Ảnh minh họa.

Gỏi cuốn chay thanh đạm



Nếu món dưa leo, cà rốt cuốn nhạt và bạn thích vị đậm đà thì có thể thêm vài gia vị để thành nộm và món gỏi sẽ hấp dẫn hơn.

Nguyên liệu



2 bìa đậu hũ

200g bún tươi

100g nấm rơm, xà lách/ rau diếp, giá đỗ, bánh tráng dẻo mềm để cuốn gỏi

Nguyên liệu làm tương chấm: Bơ đậu phộng, nước tương, ớt

Cách làm nhân cuốn

Đậu hũ trắng chiên ngập dầu rồi mới cắt miếng mỏng, dài vừa cuốn.



Các loại rau gia vị nhặt sạch, ngắt nhỏ, rửa sạch, vẩy ráo. Giá đỗ nhặt sạch đầu đỗ, rửa xong phải vẩy ráo nước. Cà rốt bào sợi mỏng. Dưa leo xắt lát dài.

Nấm rơm ngâm và nhặt sạch, vẩy ráo thì cho vào xào. Nêm với 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh nước tương.

Trộn nộm dưa leo cà rốt chua ngọt: Lấy chén con giấm, 2 muỗng canh đường, 1 trái ớt cay xắt lát, trộn đều rồi cho dưa leo và cà rốt vào trộn cùng.

Cuốn gỏi: Thấm ít nước cho bánh đa nem mềm và trải vào đĩa nhỏ.

Gắp bún tươi, đậu hũ, nấm xào, dưa leo, cà rốt, giá đỗ, thêm rau xà lách/diếp xé nhỏ, rau thơm vào và cuốn cho tròn, chắc.

Cách làm nước chấm gỏi cuốn: Dùng nước mắm chay, hoặc nước tương dầm ớt để làm.

1. Bào mỏng cà rốt rồi ngâm với giấm 2 giờ. Khi nào sắp ăn thì gắp cà rốt vào chén tương dầm ớt (hoặc nước mắm chay), thêm ớt cay, đậu phộng đập dập để chấm gỏi cuốn.

2. Cho 1,5 muỗng canh bơ đậu phộng, 4 muỗng canh nước tương vào nồi nhỏ, đun trên lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy tới sôi và chuyển màu nâu sậm thì cho thêm 100ml nước lọc khuấy đều cho sôi lại, đến khi thành tương sánh lại thì bắc xuống.



Nem cuốn hay gỏi cuốn đậu phụ/ đậu hũ ăn này rất thanh mát, dùng làm món ăn nhẹ cũng no bụng, mà có ăn căng bụng cũng không bị ngấy, còn rất thanh mát và thú vị với nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm.

*Bài viết có tham khảo Monngonvietnam