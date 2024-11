Tối ngày 12/11, hơn 70 người đẹp đã bước vào chung kết Miss International 2024 diễn ra tại Nhật Bản. Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy - đại diện Việt Nam đã được gọi tên cho ngôi vị cao nhất. Đây là chiếc vương miện đầu tiên của nhan sắc Việt tại Miss International. Xuyên suốt chung kết, người đẹp Việt đã thể hiện phong độ cực tốt và chiến thắng của Hoa hậu Thanh Thủy khiến người hâm mộ vỡ òa trong hạnh phúc.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy - đại diện Việt Nam đã được gọi tên cho ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Miss International 2024 diễn ra tại Nhật Bản

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy - đại diện Việt Nam năm nay, cũng là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên tham gia Miss International. Cô đã nhận được rất nhiều "điểm cộng" từ sự chỉn chu, đẹp mắt về ngoại hình đến phong thái thanh lịch, tạo thiện cảm.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh ngày 1 tháng 7 năm 2002, tại Đà Nẵng. Trước khi trở thành Miss International 2024, Thanh Thủy giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2022, đăng quang cuộc thi Hoa khôi Đại học Đà Nẵng 2021 và đạt danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch Đà Nẵng 2021.

Thanh Thuỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022

Với nhan sắc trẻ trung, toát lên sự thông minh, sắc sảo, Hoa hậu Thanh Thủy luôn thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện chứ không chỉ trong bất kỳ cuộc thi nhan sắc nào. Đăng quang Hoa Hậu Việt Nam năm 2022 cũng mở ra nhiều cơ hội và "thách thức" trong cuộc sống nên ngay từ thời điểm đó, ngoài nhan sắc, Hoa hậu Thanh Thủy cũng chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Làm thế nào để luôn khỏe và đẹp cũng là điều cô rất quan tâm.

Hoa hậu Thanh Thủy cao 1m75 với số đo 3 vòng 80-63-94cm

Trước đây, trong một video đăng tải trên trang Tiktok cá nhân, Thanh Thủy đã tiết lộ một số thói giữ dáng của mình. Video của cô đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hàng triệu người xem. Trong video, Thanh Thủy chia sẻ, ngoài việc ăn uống điều độ 3 bữa/ngày, cô có thói quen nhâm nhi bữa tối với món sữa chua không đường, một quả chuối, chút ngũ cốc granola. Theo cô, món ăn này vừa ngon miệng, đảm bảo dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể mà còn không làm cho cô tăng cân.

Hoa hậu Thanh Thủy có thói quen nhâm nhi bữa tối với món sữa chua không đường, một quả chuối và chút ngũ cốc granola. Ảnh cắt từ video Tiktok nhân vật

Bữa ăn nhẹ sữa chua, ngũ cốc granola và trái cây tươi đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Sự kết hợp của bộ ba gồm granola, sữa chua và trái cây tươi như chuối sẽ mang đến cho bạn bữa ăn nhẹ ngon miệng lại rất có lợi cho sức khỏe. Sữa chua với granola cực kỳ bổ dưỡng, cung cấp sự kết hợp hài hòa giữa protein, chất béo lành mạnh, chất xơ, các vitamin và khoáng chất thiết yếu bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Thêm một ít trái cây và danh sách lợi ích sẽ dài hơn.

Lợi ích sức khỏe của sữa chua:

Giàu protein: Sữa chua chứa nhiều protein, rất cần thiết cho việc xây dựng và phục hồi các mô cơ thể. Không chỉ vậy, nó còn giúp bạn no lâu hơn.

Giàu canxi: Sữa chua là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời, rất lý tưởng để giúp duy trì xương và răng chắc khỏe.

Tốt cho sức khỏe đường ruột: Sữa chua chứa lợi khuẩn, vi khuẩn có lợi có thể tăng cường sức khỏe đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa.

Tăng cường khả năng miễn dịch: Các lợi khuẩn trong sữa chua cũng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể bạn chống lại nhiễm trùng.

Vitamin và khoáng chất: Sữa chua rất giàu vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin B, canxi, phốt pho.

Ảnh minh họa

Lợi ích sức khỏe của granola

Chứa nhiều chất xơ: Granola là nguồn chất xơ tuyệt vời, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Chất béo lành mạnh: Nhiều loại granola có chứa các loại hạt có chất béo lành mạnh, cần thiết cho sức khỏe tim mạch và duy trì mức cholesterol.

Tăng cường năng lượng: Granola là nguồn năng lượng cô đặc, vì vậy sẽ là lý tưởng để dùng nó cho khởi đầu ngày mới hoặc thúc đẩy hoạt động thể chất.

Lợi ích của chuối với sức khỏe

Chuối là loại thực phẩm bổ dưỡng, thậm chí có thể mang danh hiệu siêu thực phẩm, được Hiệp hội Y khoa Hoa kỳ xác nhận là loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Ăn chuối có những lợi ích sức khỏe như:

Giúp kiểm soát lượng đường huyết: Chuối là loại trái cây giàu pectin và tinh bột kháng, đặc biệt là chuối xanh. Cả pectin và tinh bột kháng đều đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm lượng đường trong máu.

Hỗ trợ cải thiện đường tiêu hóa: Chuối chưa chín chứa tinh bột kháng, được vi khuẩn phân hủy và lên men tạo thành axit béo chuỗi ngắn (SCFA) có vai trò ngăn ngừa chứng rối loạn tiêu hóa.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch: Chuối là nguồn cung cấp kali tuyệt vời. Kali là một chất khoáng và chất điện giải đóng vai trò quan trọng trong cơ thể, giúp tế bào thần kinh gửi tín hiệu cho tim, giúp giữ ổn định nhịp tim.

Ảnh minh họa

Hỗ trợ giữ dáng, giảm cân: Chuối có hàm lượng calo thấp hơn những thực phẩm khác nên vẫn đảm bảo lượng dinh dưỡng mà cơ thể cần. Trong khi đó, lượng chất xơ trong chuối cũng là thành phần quan trọng hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bên cạnh đó, chuối chưa chín chứa nhiều kháng tinh bột, khiến bạn cảm thấy chóng no hơn và làm hãm cơn thèm ăn của bạn. Do đó, ăn chuối sẽ góp phần giảm cân hiệu quả và an toàn.

Nếu không muốn ăn món ăn vặt kết hợp giữa granola, sữa chua không đường và chuối vào buổi tối như Hoa hậu Thanh Thủy thì bạn có thể dùng cho bữa sáng. Nếu không muốn ăn chuối cùng granola và sữa chua, bạn cũng có thể thay thế bằng các loại trái cây tươi khác.