MOMOLAND bị chê tơi bời vì mặc váy áo sến sẩm khi biểu diễn, Nancy trở nên mờ nhạt vì ai cũng muốn giật spotlight

MOMOLAND vẫn đang trong giai đoạn quảng bá cho ca khúc mới có tên Ready Or Not. Lần trở lại này, các cô gái tiếp tục mang đến một ca khúc vô cùng sôi động, vui tươi, tuy nhiên dù đã gần 3 tuần kể từ ngày quảng bá, Ready Or Not chưa nhận được bất kỳ chiếc cúp nào.

Sau khi JooE bị dân mạng bóc mẻ diện áo giống hệt thành viên nhóm nữ ITZY nhưng "kém sang", mới đây MOMOLAND tiếp tục khiến netizen phải lên tiếng chê bai vì trang phục biểu diễn quá sến sẩm, lòe loẹt.

Trang phục biểu diễn của MOMOLAND bị cho quá màu mè, gây rối mắt.

Được biết trong lần trở lại này, MOMOLAND đã thay đổi hình tượng mới mẻ với phong cách chủ đạo là thời trang những năm 2000 là mix đồ của các Pop star cách đây 15-20 năm, tạo nên những bộ cánh cầu kỳ và tràn đầy màu sắc.

Tuy nhiên có lẽ vì quá lạm dụng mà trang phục biểu diễn trong lần quảng bá này của nhóm khiến khán giả phải liên tục la ó vì quá màu mè, gây rối mắt. Thậm chí, không ít netizen còn mỉa mai khi cho rằng Nancy từ vị trí center bỗng trở nên lu mờ với các thành viên còn lại vì ai cũng muốn giật luôn spotlight của cô.

Khi đứng một mình, Nancy luôn là thành viên nổi bật nhất, nhưng chỉ cần tạo dáng cùng với các thành viên thì cô nàng bỗng dưng bị lu mờ vì trang phục ai nấy cũng đều màu mè, lòe loẹt.

Là nhóm nữ hạng A "chung mâm" với BLACKPINK, TWICE, tuy nhiên MOMOLAND lại gây thất vọng nhiều lần vì diện đồ xấu khó hiểu. Dù diện toàn hàng hiệu đắt đỏ nhưng với cách mix, chọn trang phục không hợp với từng người đã khiến diện mạo của 6 cô nàng trở nên khá quê mùa, lỗi thời.