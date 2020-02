“Mối tình đầu“ của Ngụy Đại Huân được tiết lộ, thậm chí đã gặp mặt cha mẹ nên "chả trách không ai thấy vừa mắt Dương Mịch"

Tin đồn giữa Ngụy Đại Huân và Dương Mịch đã lan truyền một thời gian dài, mặc dù 2 bên đều không lên tiếng xác nhận hay phủ nhận nhưng nhiều người đã nhận định họ chắc chắn là một đôi.

Tuy nhiên ngày 26/2 trang Sohu đưa tin "mối tình đầu" của Ngụy Đại Huân không phải Dương Mịch mà lại là người này… Ngụy Đại Huân và Lý Thấm tham gia show truyền hình hò "We are in love" mùa 2, phản ứng hóa học của cặp đôi quá tốt khiến không ít fan "đẩy thuyền". Trong chương trình Ngụy Đại Huân đã đưa Lý Thấm đến gặp bố mẹ, bố Ngụy Đại Huân rất thích cô.

Bài đăng trên Sohu

Lý Thấm nổi tiếng ngoan ngoãn, rất vừa ý bố mẹ Ngụy Đại Huân, thậm chí 2 người còn hi vọng Lý Thấm và Ngụy Đại Huân "phim giả tình thật".

Ảnh đầy "tình tứ" của Lý Thấm và Ngụy Đại Huân.

Còn về Dương Mịch, cô đã ly hôn và có một đứa con gái. So với Lý Thấm, bố mẹ Ngụy Đại Huân chắc chắn sẽ thích một nàng dâu như Lý Thấm hơn. Vì vậy, Ngụy Đại Huân cũng vô cùng đau đầu, cho nên đối với chuyện tình cảm với Dương Mịch một mực không đưa ra câu trả lời. Phía phụ huynh thì luôn thúc cưới khiến anh rất khó chịu.

Gia đình Ngụy Đại Huân cũng không phải thuộc dạng bình thường, bố là doanh nhân đứng tên sở hữu hơn 20 công ty. Bản thân Ngụy Đại Huân cũng đứng tên 18 công ty. Với một gia đình có gia thế như vậy, khó trách cha mẹ anh không chịu người đi bước nữa như Dương Mịch.



Nguồn: Sohu