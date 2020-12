Mới nhất vụ trẻ 4 tuổi nhập viện vì chơi cầu trượt ở trường

Theo ông Tiến, ngay trong ngày 3/12, Sở GD&ĐT tiếp tục quán triệt tới các trường mầm non tiếp tục rà soát, kiểm tra về cơ sở vật chất để phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Đơn vị cũng vừa tập huấn cho 300 cán bộ, giáo viên mầm non về phòng chống tai nạn thương tích thường gặp và cách xử lý khi chẳng may xảy ra sự cố.

Riêng vụ việc tại trường Mầm non Đông La, huyện Hoài Đức, Sở GD&ĐT đã yêu cầu Phòng GD&ĐT Hoài Đức phối hợp với gia đình chăm sóc sức khỏe cháu T. đầu tiên, đồng thời, phải làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định với các cá nhân đó.

Cầu trượt liên hoàn là nơi trẻ dễ gặp tai nạn.

Sáng ngày 30/11, trong giờ vui chơi ngoài trời tại khu cầu trượt liên hoàn ở Trường Mầm non Đông La 2, huyện Hoài Đức, 1 trẻ 4 tuổi mặc áo khoác có mũ và bị treo móc cổ áo khoác lên đinh vít. Khi phát hiện ra sự việc, giáo viên, nhà trường đã tiến hành sơ cứu và đưa cháu T. sang trạm y tế xã Đông La và chuyển lên tuyến trên. Những giáo viên đứng lớp này đã phải làm tường trình báo cáo sự việc.

Được biết, đến sáng nay trẻ vẫn đang được điều trị ở Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi T.Ư.

Trước đó, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho rằng, ngoài việc quán triệt các trường học rà soát cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho trẻ, phụ huynh cũng cần lưu ý về trang phục đảm bảo vận động an toàn. Nhất là mùa đông, trẻ thường hay mặc áo khoác có mũ trùm đầu, dây mũ dễ bị mắc vào nơi nào đó gây mất an toàn cho trẻ.