MỚI NHẤT: 5 địa phương cho học sinh nghỉ học vì F0 tăng mạnh

Ngay sau Tết Nguyên đán, 63/63 tỉnh, thành đã cho học sinh quay lại học trực tiếp và mở rộng dần đối tượng học sinh đến trường. Song, sau gần 2 tuần, nhiều địa phương đã thay đổi kế hoạch cho học sinh đến trường.

1- Đắk Lắk: Sáng nay 20/2, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột quyết định tạm dừng dạy học trực tiếp đối với học sinh mầm non, tiểu học và học sinh lớp 6.



2- Vĩnh Phúc: Trước đó, tỉnh Vĩnh Phúc hoả tốc tạm dừng học trực tiếp đối với học sinh Tiểu học và THCS từ ngày 21/2 và chuyển sang học online cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định này được đưa ra khi tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, số lượng F0 đang tăng nhanh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, cùng với dự báo về không khí lạnh tăng cường trong những ngày tới gây rét đậm, rét hại và mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

3- Hà Nội: Ngày 18/2, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định hoãn kế hoạch cho học sinh lớp 1 - lớp 6 nội thành Hà Nội đi học trở lại từ ngày 21/2 như dự kiến vì tình hình dịch bệnh cũng như ảnh hưởng của không khí lạnh. Đến ngày 21/2, Hà Nội mở cửa trường học đối với học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 ở 18 huyện, thị xã, học sinh từ lớp 7 trở lên tại các trường ở 12 quận.



Ảnh minh hoạ.

4- Lào Cai: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Lào Cai vừa gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu tạm dừng tổ chức dạy và học trực tuyến trên địa bàn thành phố Lào Cai đối với toàn bộ cấp học kể từ ngày 19/2 cho đến khi có thông báo mới.

Được biết, UBND tỉnh đã giao Sở GD&ĐT Lào Cai chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Lào Cai triển khai hình thức dạy học trực tuyến và nhiều biện pháp khác để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch cũng như hoàn thành chương trình giáo dục theo quy định. Đặc biệt, cấp học Mầm non tạm dừng công tác dạy học theo Công văn số 583 của UBND tỉnh.

5. Nghệ An: Còn tại Nghệ An, vẫn duy trì việc học trực tiếp trừ 1 số địa bàn trong tỉnh đã cho bậc tiểu học và lớp 6 sang học trực tuyến do số ca mắc Covid-19 tăng cao. Gần đây mỗi ngày Nghệ An có trên 1.000 ca mắc Covid-19. Riêng ngày 19/2 số ca mắc Covid-19 mới ở Nghệ An là 1.360 ca.



Tổng hợp