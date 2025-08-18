Mỗi nhà đều cần có 1 Huy Trần

Đẹp trai, giỏi giang, thành đạt lại còn tâm lý, yêu thương gia đình - hình mẫu lý tưởng cứ ngỡ chỉ có trong phim nhưng thực tế Huy Trần - chồng của Ngô Thanh Vân lại hội tụ đủ cả. Chỉ cần nhìn vào cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng cũng thấy, người đàn ông này vô cùng chuẩn mực, không có điểm nào để chê.

Đó cũng chính là lý do khiến không ít người bày tỏ: “Mỗi nhà đều cần có một người đàn ông như Huy Trần”.

Học thức, gia thế và vẻ điển trai đều ở mức “thượng thừa”

Huy Trần sinh năm 1990, theo gia đình sang Đức từ khi còn nhỏ và lớn lên tại Berlin (Đức). Anh từng theo học và tốt nghiệp chuyên ngành xuất nhập khẩu trường Dr.P.Rahn & Partner. Huy Trần sớm bộc lộ tố chất của một người không chỉ giỏi kinh doanh mà còn quyết đoán trong định hướng sự nghiệp.

Anh có niềm đam mê với các bộ môn thể thao võ thuật, boxing, muay thái,... và có sự yêu thích đặc biệt với moto phân khối lớn. Kết hợp giữa sở thích và kinh doanh, Huy Trần có kinh nghiệm điều hành các chuỗi cửa hàng lớn và sở hữu cửa hàng phụ kiện ô tô tại châu Âu.

Huy Trần

Song song với việc kinh doanh, Huy Trần dành thời gian theo đuổi bộ môn nấu ăn. Nam CEO theo học khóa bếp trưởng tại trường GPB Berlin dạy nấu ăn nổi tiếng tại Đức. Anh từng được cử đi thi nấu ăn tại cuộc thi tài năng nấu ăn trẻ AOK Youth Chef và giành được giải ba.

Đến năm 2018, anh quyết định quay về Việt Nam lập nghiệp. Huy Trần không chỉ nổi bật trong vai trò người mẫu mà còn là Giám đốc công ty xuất nhập khẩu quần áo và chủ chuỗi nhà hàng phong cách Á - Âu tại TP.HCM. Anh còn có bộ sưu tập xe phân khối lớn trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, điều khiến nhiều người mê mẩn nam doanh nhân chính bởi ngoại hình điển trai, nam tính, phong thái lịch lãm. Anh từng gây ấn tượng mạnh khi tham gia các chương trình truyền hình, tham gia một số MV, dự án nghệ thuật. Sở hữu body săn chắc, gương mặt góc cạnh, nụ cười duyên dáng, Huy Trần dễ dàng “đốn tim” khán giả.

Một người chồng mẫu mực, chăm vợ từ A đến Z

Thời điểm Huy Trần và Ngô Thanh Vân công khai hẹn hò, phần lớn cộng đồng mạng đều tỏ ra bất ngờ. Bởi lẽ anh chàng kém Ngô Thanh Vân 11 tuổi, điều này khiến không ít người hoài nghi, lo sợ rằng tình cảm sẽ sớm nở chóng tàn.

Tuy nhiên theo dõi hành trình yêu đương của cặp đôi, công chúng bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi Huy Trần đã khiến một “đả nữ” trở nên mềm mỏng, nhẹ nhàng. Không những vậy, anh cũng biến người phụ nữ của mình trở thành “em bé” vì lúc nào cũng cưng chiều hết mực.

Từ khi yêu đến khi chính thức về chung một nhà, Huy Trần luôn là người đàn ông đứng sau chăm sóc, làm chỗ dựa vững chắc cho Ngô Thanh Vân. Không ít những lần anh tạo bất ngờ cho người bạn đời của mình bằng những bữa tiệc, những món quà sang xịn mịn. Lần nào Huy Trần cũng khiến Ngô Thanh Vân rưng rưng nước mắt vì xúc động còn cả cõi mạng thì xuýt xoa khen ngợi vì độ lãng mạn, ngọt ngào của anh chàng.

Huy Trần luôn tạo nhiều điều bất ngờ cho Ngô Thanh Vân

Đến khi có tổ ấm riêng, Huy Trần tiếp tục ghi điểm bởi anh luôn đảm nhận vị trí “đầu bếp riêng” cho Ngô Thanh Vân. Anh chuẩn bị đồ ăn mỗi ngày, pha cà phê tận giường, hộ tống vợ mọi lúc mọi nơi. Tất cả những món ăn mà vợ muốn, từ đồ ăn chay, healthy hay những món xem trên TikTok, Huy Trần đều “gật đầu”, chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì.

Trong các video clip của mình, anh cũng luôn thể hiện sự vui vẻ, hạnh phúc khi được nấu cho người mình yêu ăn. Thậm chí, Huy Trần còn bày tỏ: “Chỉ cần vợ vui là mình thấy vui”. Câu nói đơn giản nhưng khiến bất cứ người vợ nào nghe thấy cũng cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

Không những vậy, nhiều người còn cho rằng Ngô Thanh Vân “số hưởng” khi đã cưới đúng chồng. Bởi sự tinh tế, chăm chút của anh còn thể hiện rõ hơn từ khi vợ mang thai. Huy Trần vừa ủng hộ tinh thần, vừa thấu hiểu tâm lý còn hỗ trợ vợ tận tình từng chút một trong cuộc sống sinh hoạt đời thường.

Do đó với những ai follow gia đình Huy Trần - Ngô Thanh Vân, họ chỉ biết cảm thán: “Tìm ở đâu một anh chồng giống như Huy Trần!”. Bởi những gì mà hội chị em phụ nữ mong muốn tìm kiếm ở một người đàn ông, Huy Trần đều có cả.

Nam CEO nấu từng bữa ăn theo ý thích của vợ

Ông bố bỉm sữa chính hiệu

Yêu vợ thế nào thì Huy Trần yêu con cũng y như vậy, thậm chí còn hơn thế. Từ khi Ngô Thanh Vân mang thai, mỗi ngày, Huy Trần đều xoa bụng vợ, tập trò chuyện trước với con gái. Anh nhẹ nhàng ghé tai, thủ thỉ kể những câu chuyện cố tích, đọc sách hay cho con nghe nhạc. Thậm chí nhiều lúc, Huy Trần còn tâm sự về những mơ mộng của một người sắp lên chức bố, sự hồi hộp chờ đón con gái đầu lòng.

Đáng chú ý hơn, sự tỉ mỉ, chu đáo của Huy Trần còn được thể hiện ở khía cạnh anh luôn là người chủ động tìm hiểu những món đồ liên quan đến trẻ sơ sinh, phục vụ cho cả mẹ và bé. Dù còn chưa chào đời, nam doanh nhân đã chi đến vài trăm triệu để sắm toàn bộ những đồ dùng thiết yếu.

Anh bày tỏ mong muốn thời gian ở cữ, vợ sẽ không phải mệt mỏi còn con thì được hưởng tất cả những điều tốt nhất. Do đó từ những dụng cụ mà nhiều người nghĩ rằng không cần thiết thì Huy Trần cũng đều mua đầy đủ và nghiên cứu kỹ lưỡng.

Ngày con chào đời, Huy Trần bày tỏ cảm xúc trên trang cá nhân khiến cả cõi mạng rần rần chia sẻ: “Chỉ một tiếng khóc thôi, tôi đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của đời mình đó là yêu thương và chở che cho hai mẹ con đến khi thế giới ngừng quay”.

Sau đó, anh dành trọn vẹn thời gian bên vợ và con. Trên MXH, các hình ảnh của Huy Trần cũng nhanh chóng khiến netizen nhận xét: “Ông bố bỉm sữa chính hiệu đây rồi!”. Bởi không còn hình ảnh một nam người mẫu lúc nào cũng bảnh trai, chỉn chu, Huy Trần giờ đây tóc tai rối bời, người sụt vài ký vì chăm con.

Ngô Thanh Vân còn tiết lộ: “Lần đầu tiên làm ba nên làm gì cũng cẩn thận. Ba Huy chăm con là số 1 các mom ạ. Nhờ vậy mà mẹ cũng được phục hồi nhanh chóng”.

Điều này khiến hội chị em bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi từ việc lớn đến việc bé, Huy Trần đều sẵn sàng phụ giúp vợ, để vợ có thêm thời gian nghỉ ngơi sau sinh. Dù vẫn còn vụng về và bỡ ngỡ nhưng nhiều người cho rằng, Huy Trần sẽ là ông bố rất khéo léo và “mát tay” khi nuôi con.

Có thể nói hầu hết, ai cũng mơ ước cưới được một người đàn ông có cả sự nghiệp, ngoại hình, tình cảm. Nhưng thực tế hiếm ai có thể cân bằng cả ba. Huy Trần là một trong số ít những người làm được và hơn thế, anh còn biến tình yêu thành hành động, biến trách nhiệm thành thói quen, để vợ con luôn là trung tâm.

Với Ngô Thanh Vân, anh là một người chồng tâm lý. Với bé Gạo, anh là người cha tận tụy. Và với nhiều phụ nữ, anh là minh chứng rằng đàn ông hoàn hảo không chỉ có trong ngôn tình. Mỗi nhà có thể không cần một người đàn ông giàu có hay quá nổi tiếng nhưng chắc chắn ai cũng mong có một người đàn ông biết yêu thương và hy sinh như Huy Trần.