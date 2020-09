"Mổ xẻ" bộ sưu tập thìa lên đến con số hàng trăm của cô gái Hà Nội: Mỗi loại có công dụng riêng, tương ứng với từng món ăn cụ thể

Đối với những ai không quen ăn đồ Tây thì việc sử dụng dao nĩa cũng không phải việc dễ dàng. Vậy nên bộ đồ ăn uống của người phương Tây sẽ khiến cho nhiều bà nội trợ Việt dù đảm đang cũng phải lắc đầu "ngao ngán" với số lượng muỗng, nĩa, dao, đĩa, nhiều vô số kể.

Một bộ dụng cụ ăn uống cho dịp trang trọng "sơ sơ" bao gồm ba đến bốn chiếc nĩa, ba chiếc muỗng, vài con dao và thậm chí có thể có đến 5 chiếc loại khác nhau cho từng mục đích sử dụng.



"Nguyên do cho sự đa dạng và phong phú này là từ văn hoá sử dụng thìa dĩa cho nhiều món khác nhau của người phương Tây. Song điều đặc biệt là "nhiều món" của họ không giống như người phương Đông sẽ bày lên tất cả cùng một lúc, mà thay vào đó sẽ là từng món theo thứ tự.

Chính vì thế, đối với những bữa ăn tối nhiều món khác nhau, để không phải rườm rà khi thay muỗng, thìa và dĩa cho mỗi phần thì người ta sẽ dọn hết tất cả những loại dụng cụ ăn uống cần dùng tới ngay đầu bữa ăn. Sau khi ăn xong mỗi món, để tránh nhầm lẫn thì những thứ đã sử dụng qua sẽ được dẹp đi. Vì lẽ đó, có rất nhiều quy định về kích thước, cách trang trí của thìa dĩa đối với người sử dụng để phù hợp với từng hoàn cảnh và món ăn", chị An Thùy chia sẻ.

Chị An Thùy và bộ sưu tập khủng các loại thìa dĩa của mình.

Nghe có vẻ hơi lòng vòng và rắc rối, nhưng cùng thử tham khảo ngay bộ sưu tập thìa dĩa khủng của chị An Thủy (một nhân viên văn phòng tại Hà Nội) và cùng nghe chị hướng dẫn nhanh công dụng của từng loại. Biết đâu bạn lại "lọt hố" vào hội những người đam mê sưu tầm và chơi "thìa dĩa".

1. Bộ thìa và dĩa cho bữa tối: Đây là sản phẩm hàng gia dụng second-hand được chị An Thùy mua ở bãi với giá cực rẻ. Mẫu thìa và dĩa này có hoa văn khá nhẹ nhàng, lịch sự và thanh nhã. Kích thước lớn phù hợp với việc sử dụng trong các bữa ăn chính.

2. Dĩa ăn hoa quả, dao và thìa xúc bánh kem: Bộ thìa dĩa, dao và khay xúc bánh bằng inox này tiếp tục là sản phẩm được chị An Thùy mua theo cân. May mắn trong một lần săn hàng, chị An Thùy đã phát hiện bộ đầy đủ và không chần chờ mua ngay. Tuy nhiên, việc làm sạch các vết hoen gỉ và bẩn có trên sản phẩm này cũng khiến chị tốn không ít công sức.

3. Thìa, dĩa ăn bánh và hoa quả cho phòng khách: Một bộ sưu tập khác chuyên dùng cho phòng khách được chị An Thùy đặt riêng một góc nhỏ trên bàn trà của gia đình. Với các họa tiết trang nhã, lịch sự, những mẫu thìa và dĩa này còn phù hợp với việc uống cafe nữa.

4. Thìa decor, trang trí: Bộ bốn chiếc thìa mạ vàng này được chị Thùy săn trong một lần dạo quanh chợ bãi Nhật. Cảm thấy khá mới mẻ và thích thú nên chị Thùy đã quyết tâm sắm về nhà để bày trang trí cho phòng bếp. Phần lòng thìa có hoa văn trang trí theo phong cách của phương Tây khá hấp dẫn và được cảm giác sang trọng cho không gian.

5. Dao ăn salad, thìa và dĩa cho món chính, thìa nhỏ để ăn soup: Bộ đầy đủ gồm 4 món từ thìa, dĩa và dao được làm từ inox không gỉ. Vì chưa có cơ hội sử dụng nên vẫn còn khá mới mẻ và bóng loáng. Bộ sản phẩm có điểm nhấn chính đến từ phần đuôi tay cầm khi được cách điệu một cách tinh tế mà không quá cầu kỳ.

6. Thìa uống cafe và dĩa ăn hoa quả cho phòng khách: Thêm một thú vui tao nhã khác của chị An Thùy là sử dụng bộ thìa dĩa này cho mục đích chill hoặc tiếp khách ngày cuối tuần của gia đình. Với đông thành viên, bộ dụng cụ này sẽ mang lại sự đồng nhất và hoàn hảo hơn cho bữa tiệc nhẹ của mọi người.

7. Bộ sản phẩm thìa bao gồm 13 món: Bao gồm thìa chính có lòng sâu và rộng nhất. Thìa dài bên cạnh thìa chính để ăn đồ tráng miệng. Thìa nhỏ hơn để ăn soup và thìa dài nhất có tác dụng để khuấy. Bộ sản phẩm được mạ vàng khá sang trọng.

8. Bộ bát và thìa mạ vàng để ăn tráng miệng và các món ăn nhẹ: Bộ sản phẩm gồm 11 chiếc thìa và 11 chiếc bát dành cho các bữa ăn nhẹ, ăn xế, trà bánh, soup hoặc tráng miệng. Cũng có thể sử dụng bộ sản phẩm để bày trang trí trong tủ kính của phòng bếp hoặc tiếp đãi bạn bè khi tới chơi nhà.

9. Bộ thìa, dĩa, muỗng lớn, dụng cụ đong bằng inox: Bộ dụng cụ được chị An Thùy mua tại một phiên chợ đồ seconhand đồ gia dụng ở Sài Gòn. Chị An Thùy cũng tốn khá nhiều thời gian để làm sạch và giúp các sản phẩm trở nên bóng loáng như hiện tại. Đặc biệt, phần thìa có bốn loại, hai chiếc nhỏ để uống cafe và ăn soup. Thìa lớn cho dùng canh và một thìa để dành cho bữa ăn chính. Dĩa được dùng để ăn đồ tráng miệng. Dao và dụng cụ đong để làm và cắt bánh.

10. Bộ dĩa để ăn steak, thìa ăn soup và các dụng cụ cho việc làm bánh: Đây tiếp tục là một bộ dụng cụ inox được chị An Thùy rất thích và treo trang trí trong một góc của phòng bếp. Bộ dụng cụ đầy đủ các sản phẩm từ thìa, dĩa, dụng cụ xúc bánh, muỗng đong, phễu hứng và lọc,...

Ngoài ra còn có hai bộ dụng cụ đong bột làm bánh và pha sinh tố bằng inox khác được chị An Thùy sưu tầm về.

Các bộ thìa, dĩa, dao inox chủ yếu được chị An Thùy mua ở chợ Nhật bãi trong Sài Gòn đoạn dọc Quốc lộ 1A gần chân cầu vượt Gò Mây, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân với giá 350.000 đồng/kg.

Ảnh: NVCC