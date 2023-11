Mơ thấy chồng ngoại tình, người phụ nữ đòi ly hôn khi giấc mơ thành sự thật, chồng tức giận nói ra điều anh chịu đựng suốt 17 năm

Thế giới đầy rẫy những điều kỳ diệu, đôi khi giấc mơ có thể “phá án”. Cũng giống như câu chuyện của một người phụ nữ ở Phúc Kiến (Trung Quốc) dưới đây. Cô đã mơ thấy chồng mình ngoại tình!

A Phương, một phụ nữ đến từ Hạ Môn, Phúc Kiến và chồng tên Minh đã kết hôn được 17 năm. Họ là bạn cùng lớp, từ cùng nhau mặc đồng phục học sinh đến nắm tay bước vào lễ đường, cuộc hôn nhân của hai người khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ.

Sau khi kết hôn, hai người luôn hòa thuận và trân trọng nhau. Chồng cũng rất chiều chuộng và có phần dung túng A Phương. Cô rất thích chụp ảnh và rửa rất nhiều ảnh treo lên tường. Chồng chưa bao giờ có ý kiến.

A Phương luôn hạnh phúc, cho đến một ngày cô mơ thấy chồng mình ngoại tình. Thế là cô bắt đầu chú ý đến mọi “nhất cử nhất động” của chồng, linh cảm mách bảo cô rằng có thể chồng mình thực sự đã giấu giếm chuyện gì đó.

Vì vậy cô đã triển khai một cuộc điều tra, quả nhiên phát hiện người chồng đã thực sự lừa dối cô qua những dòng tin nhắn điện thoại. Chuyện trong mơ đã trở thành hiện thực khiến A Phương rất đau lòng.

A Phương tỏ ra sẵn sàng cho chồng cơ hội viết giấy cam kết, nhưng Minh lại muốn khởi kiện ly hôn. Hành động này khiến người xung quanh không thể hiểu nổi: “Đã ngoại tình mà còn đâm đơn kiện, Minh rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?”.

Phóng viên thăm hỏi mới biết, Minh cũng cay đắng trong cuộc hôn nhân với A Phương. Anh nói bản thân đã bao dung vợ suốt 17 năm, nhưng A Phương lại chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của chồng. Trong nhà có một bức tường dán ảnh cao 20 mét, ảnh thì nhiều nhưng không hề có sự hiện diện của anh. Minh cảm thấy bản thân tuy là chồng nhưng không được vợ tôn trọng.

Đáng chú ý nhất là chi tiết sau kết hôn khiến Minh cay cú nhất. Minh kể: “Sau khi kết hôn, ảnh chụp của tôi và dàn phù rể bị vứt vào một xó như đống rác. Đồng nghiệp biết được chuyện này nên ngày ngày chế giễu tôi trên công ty, nào là sợ vợ, nào là không đáng mặt đàn ông. Không thể chịu nổi áp lực này, tôi đã chủ động nghỉ việc”.

Theo đó, Minh nói do nhiều áp lực đè nặng trong lòng nên anh đã u uất, gần như là trầm cảm, nhưng vợ không hề biết điều này.

Minh đã viết một bản chi tiết tài sản: “ Do ngoại tình trong hôn nhân nên tài sản đứng tên được giao cho A Phương thương lượng xử lý ”. Tuy nhiên, A Minh không thừa nhận nội dung trong bản chi tiết là do anh tự nguyện mà là được viết dưới sự ép buộc của vợ, nên không có hiệu lực. Song A Phương lại cho rằng vì bất động sản do chồng đứng tên vượt quá 6 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng) nên cô phải được bồi thường 1 triệu NDT (hơn 3,4 tỷ đồng), cộng thêm 6.000 NDT/tháng (hơn 20 triệu đồng) tiền cấp dưỡng.

Minh không đồng ý yêu cầu của A Phương và không chấp nhận hòa giải nên mới khởi kiện ly hôn. Theo đó, anh chỉ sẵn sàng bồi thường 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) và 4.500 NDT/tháng (hơn 15 triệu đồng) tiền cấp dưỡng.

Một số cư dân mạng cho rằng việc vợ A Phương làm là quá đáng, ảnh cưới trên tường không có một tấm nào của chồng, điều này không ai có thể chịu đựng được.

“Minh đã chịu đựng suốt 17 năm, cuộc hôn nhân đến đây chấm dứt xem như là sự giải thoát cho cả hai”.

“Vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau, đặt nhau ngang hàng, Minh ngoại tình quả thật là sai, nhưng phải chăng A Phương đã không làm tròn trách nhiệm làm vợ và dành cho chồng mình đủ sự tôn trọng và yêu thương?”.

“Chuyện gì cũng có lý do, người đàn ông có lỗi, vợ anh ta cũng có vấn đề. Ly hôn thật ra chính lại có thể cởi được nút thắt, để hai người tìm kiếm cuộc sống mới”.

“Trên bức tường ảnh cao 20 mét ở nhà không có chồng, A Phương có nên suy ngẫm xem mình có tôn trọng chồng không? Chồng tuy hiền lành nhưng cô cũng phải có giới hạn và chừng mực. Anh ta đi ngoại tình có thể vì tức nước vỡ bờ”.

Nguồn: Sohu