Mở lồng cho hamster, nữ chủ nhân bị con vật cắn vào tay gây ra vết thương nghiêm trọng nhưng nhờ đó mà thoát chết thần kỳ

Daily Star đưa tin, ở Anh, một con chuột hamster tên là Stalin đã cắn người chủ Andrea, 43 tuổi, và vết cắn này đã vô tình giúp xác định căn bệnh máu nguy hiểm của cô.

Chú chuột hamster của Andrea đã cắn ngón tay cái của cô khi cô tháo lồng cho nó và rồi chỉ một lúc sau, ngón tay bị cắn bị sưng tấy và chảy mủ. Vậy nên người phụ nữ đã nhanh chóng đi khám và được bác sĩ kê đơn uống thuốc kháng sinh. Nhưng Andrea nhanh chóng nhận thấy những vết bầm tím bất thường trên tay của mình, cô sợ rằng chúng có thể liên quan đến vết cắn từ chú chuột Stalin, nên cô đã đi khám thêm một lần nữa.



Ảnh minh họa

Tại bệnh viện, chủ nhân của chú chuột Stalin có lượng protein đông đặc trong máu rất nguy hiểm. Đây là một tình trạng bệnh lý hiếm gặp làm tăng nguy cơ đông máu. Sau khi được phát hiện kịp thời được căn bệnh nguy hiểm, Andrea đã được điều trị và có tiến triển tốt. Andrea chia sẻ với Daily Star: "Tôi rất biết ơn chú chuột hamster đã cắn tôi. Nếu nó không làm điều này, tôi sẽ không bao giờ biết rằng mình mắc căn bệnh máu nguy hiểm như vậy ". Sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ gọi chú chuột hamster của mình là Bác sĩ Stalin và cô sẽ chạm vào cơ thể vị bác sĩ đặc biệt này chỉ khi đeo găng tay.

Các bác sĩ và chuyên gia đưa ra lời giải thích về sự việc trên có thể là do may mắn, chú chuột hamster đã vô tình cứu được Andrea. Nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng, động vật có khướu giác rất nhạy bén, chúng có thể cảm nhận được những thay đổi bất thường trong cơ thể mà con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tóm lại, dù là may mắn hay do khả năng đặc biệt của mình thì chú chuột hamster tên là Stalin cũng rất dễ thương và hữu ích.

Nguồn: Daily Star, vz.ru