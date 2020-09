MINI Cooper S 5 Cửa - xe sang cá tính và thời trang

Ngoại thất kết hợp giữa cổ điển và hiện đại

MINI Cooper S 5 Cửa sở hữu thiết kế ngoại thất thân thuộc với những đường nét truyền thống của MINI. Chính những đường nét này đã làm nên sức hấp dẫn của những chiếc MINI đối với phái đẹp trong quá khứ và cả hiện tại.

Từ những cụm đèn tròn, những cột trụ và nóc xe sơn đen, cho tới biểu tượng đèn hậu Union Jack, thương hiệu Anh luôn biết cách để giữ lại những nét truyền thống của họ bên cạnh những yếu tố mới mẻ.

Sự khác biệt nằm ở thiết kế 5 cửa với chiều dài thân xe được kéo dài, tạo nên sự mềm mại trong thiết kế. Tất cả đều tạo nên bộ nhận diện phong cách của một chiếc MINI quen thuộc nhưng hiện đại.

MINI Cooper S 5 Cửa cũng dễ dàng đại diện cho tiếng nói phong cách và cá tính của những nữ chủ nhân với 12 tùy chọn màu sắc ngoại thất, bao gồm những màu sắc nổi bật mới như Cam Solaris, Xanh Starlight và Xám Emerald. Nhưng dù bất kỳ màu sắc nào, những chiếc MINI Cooper S 5 Cửa đều phù hợp cho chị em sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ đi làm hàng ngày, đi du lịch cùng gia đình, bạn bè hay di chuyển cá nhân đơn thuần.

Nội thất tiện nghi, cá tính

Một chiếc xe rộng đồng nghĩa với không gian thoáng đãng hơn, giúp người ngồi thật sự thoải mái ở cả vị trí tài xế hay hành khách. Trần xe cao và tầm nhìn tốt giúp chị em có được sự tự tin khi cầm lái.

MINI Cooper S 5 Cửa có nhiều diện tích chứa đồ hơn, thêm hai cánh cửa phía sau đồng nghĩa với sự tiện lợi khi cất đồ trong quá trình shopping hoặc đi siêu thị. 941 lít dung tích khoang chứa đồ đủ cho vài chiếc vali của người lớn và trẻ nhỏ, trong khi 3 hành khách ngồi ở hàng ghế thứ 2 vẫn có được không gian thoải mái trong những chuyến picnic.

Bên cạnh sự tiện nghi, nét cá tính trong nội thất của những chiếc MINI vẫn được bảo toàn nguyên vẹn với vô số những đường tròn xuyên suốt thiết kế. Từ vô-lăng, màn hình cảm ứng cho tới tay nắm cửa, núm xoay điều hòa... đều trực quan, bắt mắt và dễ thao tác. Trong màn đêm, sự điệu đà và cá tính cũng có thể được thể hiện khi người lái và hành khách lựa chọn màu cho hệ thống đèn nội thất với 12 màu tùy chỉnh.

Hệ thống giải trí ấn tượng

MINI Cooper S 5 Cửa có thể coi là một dòng xe tổng hòa được đa dạng những yếu tố cần có ở nhiều khía cạnh khác nhau, từ thẩm mỹ, cảm giác cầm lái dễ dàng, sự thực dụng hàng ngày và cả những trang bị ấn tượng đi kèm. Trong những chuyến đi du lịch cùng hội "chị em bạn dì", mọi mệt mỏi của hành trình đều có thể được xua tan với hệ thống âm thanh Harman Kardon. Với 12 loa trải khắp nội thất, những giai điệu vang lên đủ để chạm tới cảm xúc của mỗi hành khách, bất kể vị trí mà họ đang ngồi trên xe.

Vận hành an toàn và thú vị

Mang đến nhiều thay đổi nhưng cảm giác vận hành an toàn và thú vị là điều vẫn vẹn nguyên trên MINI Cooper S 5 Cửa. Lái xe không phải là một việc căng thẳng, chị em có thể tìm thấy niềm vui sau vô lăng và vào cua mượt mà hơn với hệ thống hỗ trợ vào cua linh hoạt Performance Control. Từng con đường của phố thị sẽ trở thành những cuộc dạo chơi nhỏ sau mỗi ngày làm việc. Trong khi đó, hàng loạt trang bị an toàn như hệ thống gương chống chói tự động, hệ thống cảm biến lùi, camera lùi, đèn sương mù sau và 8 túi khí… trên MINI Cooper S 5 Cửa sẽ giúp các chị em lái xe an toàn, dễ dàng hơn bao giờ hết.

Giá bán hấp dẫn

Giá bán hiện cũng là một lợi thế lớn của dòng xe MINI Cooper S 5 Cửa. Dòng xe MINI Cooper S 5 Cửa hiện đang sở hữu mức giá khởi điểm chỉ từ 1,799 tỷ đồng, một mức giá hoàn toàn hợp lý cho mẫu xe mang đậm dấu ấn Anh Quốc.