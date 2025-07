MIK Group, Mitsubishi, Masterise bắt tay với doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tạo nên làn “sóng” nguồn cung tại vùng ven Thủ đô

Bức tranh thị trường căn hộ Hà Nội đang chứng kiến nhiều nguồn cung mới trong nửa đầu năm 2025, với xu hướng rõ rệt là các dự án tập trung tại khu vực cận trung tâm, đặc biệt thuộc các đại đô thị lớn, nơi đang được đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông – đặc biệt là các cây cầu mới bắc qua sông Hồng.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, các dự án chủ yếu tại khu vực Tây Hồ, Cầu Giấy, Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên, Nam Từ Liêm và Hoàng Mai.

Thị trường không chỉ sôi động về vị trí mà còn chứng kiến sự đa dạng rõ nét về phân khúc, dao động từ 65 triệu đồng/m2 đến hơn 200 triệu đồng/m2, đáp ứng nhu cầu của nhiều tệp khách hàng.

Tại khu vực Tây Hồ – một trong những tâm điểm thu hút đầu tư, thời gian qua, có sự xuất hiện của dự án Noble Crystal Tây Hồ với mức giá dao động 180–210 triệu đồng/m2 và Endless Skyline WestLake với giá 95–120 triệu đồng/m2. Đây là hai dự án nổi bật nhờ lợi thế vị trí gần trung tâm Thủ đô.

Về phía Cầu Giấy, dự án Sun Feliza Suites của Tập đoàn Sun Group có mức giá dao động khoảng 160–180 triệu đồng/m2. Còn ở Ba Đình, khu vực trung tâm vốn đã phát triển, cũng xuất hiện dự án The Nelson Private thu hút sự chú ý với mức giá 130–150 triệu đồng/m2.

Tại các khu vực Hà Đông, Long Biên và Hoàng Mai, mỗi nơi ghi nhận một dự án, với mức giá dao động 77–120 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, Nam Từ Liêm – khu vực phía Tây Thủ đô đang phát triển mạnh mẽ với các dự án trọng điểm đã ghi nhận 2 dự án đáng chú ý. Đầu tiên là The Matrix Premium có giá dao động 100–130 triệu đồng/m2, còn Hausman Premium Residences ở mức 84–100 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, các khu vực như Đông Anh và Gia Lâm, nơi được xem là vùng ven đang trở thành “điểm nóng” nhờ các đại đô thị như Vinhomes Global Gate (Đông Anh) và Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm). Những khu vực này đang ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án cầu vượt sông Hồng đang và sắp triển khai như: Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo... giúp rút ngắn kết nối vào nội đô.

Toàn cảnh khu đô thị Vinhomes Ocean Park.

Tại Đông Anh, cả 3 dự án mới đều nằm trong đại đô thị Vinhomes Global Gate. Trong đó, Imperia Signature Cổ Loa (90–100 triệu đồng/m2) và The Cosmopolitan (89–95 triệu đồng/m2) đều do chủ đầu tư MIK Group phát triển; dự án còn lại là Masteri Grand Avenue do Masterise Homes (thuộc tập đoàn Masterise) triển khai, với mức giá 95–120 triệu đồng/m2.

Tương tự như Đông Anh - tại Gia Lâm, các dự án mới đều nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park. Trong đó, Masteri Lakeside của Tập đoàn Masterise (65–70 triệu đồng/m2), còn The Paris được phát triển bởi liên doanh Vinhomes – Mitsubishi Corporation (60 –75 triệu đồng/m2).

