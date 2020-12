Miệt mài thu thập nắp chai suốt 5 năm, cả gia đình bị chê "dở hơi" rồi ai cũng phải tròn mắt ngạc nhiên khi bước vào căn nhà của họ

Nắp chai bia, nước ngọt hoặc các thứ chai lọ bằng thủy tinh khác thường bị ném vào thùng rác để "tránh làm bẩn nhà" vì chúng thực sự chẳng còn công dụng gì nữa cả. Nếu gia đình nào có ý thức bảo vệ môi trường thì gom lại vào một chiếc túi để đem đi tái chế và cũng ít có ai đủ sáng tạo để biến những chiếc nắp chai thành đồ hữu dụng như gia đình này.

Vào năm 2016, một gia đình ở Anh đã bất ngờ "nổi như cồn" trên mạng xã hội Reddit vì cách làm sáng tạo với những chiếc nắp tưởng vô tác dụng sau khi được bật ra khỏi chai. Cách làm của họ đã khiến nhiều người đi từ ngạc nhiên đến ngả mũ bái phục vì quá xuất sắc! Thậm chí, người còn ngỏ ý muốn bắt chước ý tưởng.

Những chiếc nắp chai mà gia đình Chris đã thu thập được trong suốt 5 năm.

Theo Bored Panda, tài khoản Reddit có tên The passion of the chris đã đăng tải những hình ảnh cho thấy quá trình tạo ra một chiếc bàn tuyệt đẹp chỉ từ vài mảnh gỗ và những chiếc nắp chai.

Được biết, trong suốt 5 năm liền, Chris và gia đình (bao gồm cả trẻ nhỏ) đã thu thập những chiếc nắp từ các chai đồ uống. Mỗi lần dùng đồ uống xong cả gia đình đều giữ lại nắp chai, bên cạnh đó bạn bè cũng ủng hộ thêm. Sau thời gian dài, họ đã thu thập được tổng cộng 2.530 chiếc nắp chai với những màu sắc khác nhau. Đó cũng là lúc ý tưởng của Chris chuẩn bị thành hiện thực.

Anh dùng gỗ đóng thành chiếc bàn hình chữ L và phủ sơn đen lên trên. Sau đó, anh phân loại nắp chai theo màu sắc và xếp chúng lên bàn theo thứ tự màu sắc được gọi là ROYGBIV (một chuỗi các màu sắc, thường được mô tả như cầu vồng: đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, chàm và màu tím).

Nhờ sự giúp đỡ của một vài người bạn, Chris đã sắp xếp đống nắp chai theo ý mình mong muốn. Sau đó, anh đổ 5 lớp nhựa epoxy lên mặt bàn để cố định những chiếc nắp vừa làm phẳng mặt bàn và tạo nên độ bóng.

Vậy là sau 5 năm kỳ công thu thập nắp chai, thậm chí đôi lúc còn bị coi là "dở hơi" vì nhặt rác về nhà nhưng Chris đã chứng minh cho mọi người thấy anh không hề làm việc vô ích. Ai bước chân vào căn nhà cũng đều thảng thốt vì chiếc bàn quá ấn tượng.

Bên cạnh đó, hành động thu thập nắp chai còn giúp Chris trong việc dạy các con biết bảo vệ môi trường, dùng sức sáng tạo của mình để tạo ra điều bất ngờ từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

(Nguồn: BP)