Thời tiết các khu vực từ đêm 10/8 đến ngày 12/8

Bắc Bộ: có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 11/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, ngày 12/8 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc mưa lớn từ đêm nay 11/8.

Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Riêng ngày 12/8 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Biến đổi thời tiết từ đêm 12/8 đến ngày 20/8

Bắc Bộ: có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ khoảng ngày 18/8 mưa lớn có khả năng giảm dần.

Trung Bộ: có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nam Bộ: chiều tối và tối 13/8 có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.