Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa kéo dài từ đêm nay

Dự báo từ đêm nay (13/11), một đợt không khí lạnh yếu, lệch động sẽ tràn xuống nước ta. Do tác động của đợt không khí lạnh này, từ chiều tối nay, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa dông. Từ ngày mai (14/11), không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ trên cao gây mưa dông dài ngày ở các tỉnh miền Bắc.



Trong đó, ngày và đêm 14/11, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác. Từ 15 - 16/11 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ 17-19/11, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt giảm 2-3 độ C.

Trước khi đón mưa dông, hôm nay các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Miền Bắc có thể đón mưa nhiều ngày tới.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Từ chiều và đêm nay, do tác động của không khí lạnh kết hợp với gió Đông nên khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Dự báo từ ngày 14-15/11 và từ đêm 19-22/11, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, do tác động của gió Đông nên trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Dự báo mưa dông ở khu vực này kéo dài đến 15/11, cục bộ có mưa to. Sau đó khoảng đêm 18-22/11, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.