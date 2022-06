Midu hỏi nữ môi giới xinh đẹp: Phản ứng sao khi khách nam rủ đi nghỉ dưỡng rồi mới chốt mua BĐS?

Trải qua nhiều thử thách về kiến thức, kỹ năng cần có của một nhà môi giới bất động sản, Top 4 phải đối mặt với thử thách mời khách, thuyết trình và chốt giao dịch tại sự kiện mở bán dự án Grand Mercure Hoi An trong tập 11 của "Săn nhà triệu đô".



Top 4 môi giới "Săn nhà triệu đô".

Trần Thanh Huyền bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giới thiệu về vẻ đẹp của Hội An rồi dẫn dắt đến dự án Grand Mercure Hoi An với kiến trúc Ý giao thoa văn hóa Hội An cổ kính, chỉ vài bước chân là ra đến bãi biển.



Nói về lý do nên đầu tư vào dự án, nữ môi giới cho rằng Grand Mercure Hoi An nằm ngay tại mặt biển An Bàng Hội An, có kết nối vùng thuận tiện đến các địa điểm du lịch như Cù Lao Chàm hay Thánh địa Mỹ Sơn. Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam đã ban hành một chiến lược phát triển về du lịch từ năm 2025 – 2030 với mục tiêu đón 18 triệu lượt khách mang đến cơ hội đầu tư cho khách mua dự án.

Thanh Huyền cũng giới thiệu về đơn vị quản lý vận hành nổi tiếng và chính sách bán hàng của chủ đầu tư, đồng thời đề cập đến quyền lợi của khách hàng gồm 15 đêm nghỉ dưỡng miễn phí/năm và 45 đêm nghỉ dưỡng giá ưu đãi. "Đây là một BĐS vừa có thể tạo ra dòng tiền, vừa có nhiều yếu tố tăng giá, và tôi muốn lan tỏa giá trị này tới với tất cả mọi người", Huyền nói.

"Có nhận định cho rằng em đến với vòng chung kết là nhờ vào ngoại hình...", giám khảo Midu hỏi dò.

"Đối với em, ngoại hình là một loại năng lực... Và khi đến vòng chung kết này, em tin những người đang xem em, họ cũng sẽ công nhận điều này", Huyền nói.

"Giờ có một khách nam đang rất muốn chốt mua 1 căn biệt thự. Tuy nhiên, anh muốn em đi nghỉ dưỡng cùng anh ra ngoài đó, và ký hợp đồng ở ngoài đó luôn...", Midu đặt tiếp câu hỏi tình huống.

Nữ môi giới xinh đẹp phản ứng sao khi bị khách hàng nam rủ đi nghỉ dưỡng mới ký hợp đồng?

Thanh Huyền nêu quan điểm rằng khách hàng có thể có rất nhiều yêu cầu đề nghị nên cô sẽ tìm hiểu kỹ xem khách hàng muốn đi nghỉ dưỡng với mục đích như thế nào. Và cô có thể tổ chức những buổi nghỉ dưỡng để khách hàng có niềm vui với bạn bè, gia đình.

"Ví dụ bây giờ ảnh đang đứng trước mặt em, thì không lẽ em hỏi "Ơ, anh ấy đi nghỉ dưỡng với mục đích gì" hả?", nữ giám khảo thắc mắc.

"Thì em bảo là bây giờ anh muốn mua thì anh cứ ký đi đã, xong rồi lúc đó mình sẽ nói chuyện sau", Thanh Huyền dí dỏm trả lời.

Lý do đặt những câu hỏi như vậy, Midu bày tỏ rằng muốn biết suy nghĩ của Huyền thế nào, đánh giá thế nào về năng lực ngoại hình của mình. Và phía sau vẻ ngoài mong manh và xinh đẹp đó, Huyền có gì? Tư duy, khả năng thuyết phục, kỹ năng thuyết phục ra sao?

Huyền là nữ môi giới từng bị Shark Hưng chê vì để tóc dài.

"Anh không thích những bạn gái tóc dài quá vai mà không tết hoặc không buộc lại. Nếu em cúi xuống để chỉ cho khách hàng một dự án nói rằng "Anh ơi, vị trí nhà ở đây!", xong tóc của em xõa cả vào khách thì cái đó làm mất đi tính chuyên nghiệp trong buổi mở bán", Shark Hưng từng nhận xét về Huyền khi cô để xõa tóc trong tập 1.

Trong đêm chung kết lần này, cô búi tóc gọn gàng với phong cách mà MC Huy Khánh nhận định là nhìn "sang trọng và quý phái". Khi được hỏi lý do thay đổi phong cách do khán giả comment hay vì lý do khác, Huyền đáp lời: "Vì hôm nay trường quay có anh Hưng nên em búi tóc, còn bình thường thì em thả tóc".

Cùng thuyết trình trong đêm chung kết, ngoài Thanh Huyền, còn có Công Huệ, Thiên Ân, Quốc Long. Trong khi Công Huệ, Quốc Long, Thanh Huyền được đánh giá cao, thì Thiên Ân - ứng viên nặng ký cho vị trí quán quân - được cho là không giữ được phong độ.

Bài trình bày của Quốc Long được khách hàng tham gia sự kiện mở bán yêu thích với con số bình chọn là 27,25% - cao nhất trong Top 4. Các nhà môi giới Thiên Ân, Thanh Huyền, Công Huệ đạt tỷ lệ bình chọn với kết quả lần lượt là 24,48%, 24,31% và 23,97%.

Trong tập tiếp theo, và cũng là tập cuối cùng của chương trình "Săn nhà triệu đô", Top 4 sẽ bước đến thử thách chốt deal triệu đô và tìm ra quán quân mùa đầu tiên.

Chưa rõ ai sẽ là quán quân của chương trình, nhưng theo teaser, thì trong tập tiếp theo, môi giới Trần Thanh Huyền lại xõa tóc.