Michael Trương tiếp tục "quay xe", muốn giữ Yuna Vũ ở lại "Đảo thiên đường"

Mở đầu tập 13 "Đảo thiên đường" là việc Quyên Qui giận dỗi Minuk vì anh chàng và Yuna Vũ ghép cặp cho Wukong hẹn hò với Hooyeon. Cô bỏ lên phòng, không nhìn mặt anh chàng xứ Hàn.

Minuk sau đó đã cùng Bùi Khánh Linh lên tận phòng Quyên Qui để động viên cô.

Anh chàng suy nghĩ rằng Quyên Qui và Wukong chỉ là bạn, song Quyên Qui nói Minuk rất thông minh và cô đã quan sát đối phương từ đầu.

Quyên Qui sau đó bật khóc đẩy Minuk vào tình huống khó xử. Chứng kiến khoảnh khắc này, Minuk đã rời khỏi phòng, để Bùi Khánh Linh ở lại động viên Quyên Qui.

Bùi Khánh Linh và Minuk lên trò chuyện cùng Quyên Qui, cô nàng sau đó bật khóc khiến "mỹ nam xứ Hàn" có phần bối rối.

"Anh xin lỗi em nhiều lắm Quyên", Minuk nói trước khi rời đi.

Hari Won, Diệu Nhi, Văn Mai Hương và Thảo Nhi Lê đều đồng cảm với cảm xúc của cô nàng. Họ cho rằng, Quyên Qui là phụ nữ nên thường sẽ có nhiều suy nghĩ hơn.

Ở buổi hẹn hò giữa Wukong và Hooyeon, cả hai đã cùng nhau tập luyện yoga, boxing đầy vui vẻ. Nếu như Hooyeon có phần thoải mái thì anh chàng Wukong có một chút gì đó ngại ngùng với Hooyeon. Ngoài ra, trong buổi hẹn hò này, Wukong cũng có những chia sẻ thẳng thắn với Hooyeon vì anh muốn dứt khoát chuyện tình cảm. Wukong ngầm khẳng định anh có tình cảm với Quyên Qui và anh muốn với Hooyeon chỉ nên dừng lại ở mức độ tình bạn.

Ban bình luận dành những lời khen ngợi cho nam DJ khi anh tỏ vẻ ngại ngùng với bạn nữ.

Khi trò chuyện với Hooyeon, Wukong khéo léo thừa nhận anh chỉ có cảm xúc với Quyên Qui và xem Hooyeon "là một người bạn rất tuyệt".

Về phần buổi hẹn hò giữa Quyên Qui và Hà An Huy, cả hai đã có dịp trải nghiệm chèo sub trên biển Phú Quốc. Hà An Huy nói anh bất ngờ khi biết Quyên Qui khóc và tự nhủ phải làm một điều gì đó để động viên đối phương. Sau những phút giây chèo sub, ngắm hoàng hôn trên biển, Quyên Qui cho rằng khi đi hẹn hò với Hà An Huy, cô cảm giác vô cùng dễ chịu. Hà An Huy, anh vui vì Quyên Qui chấp nhận và cảm thấy vui vẻ khi có những giây phút bên anh.

Không chỉ trò chuyện, Hà An Huy còn hát cho Quyên Qui nghe.

Tinh thần của Quyên Qui khá hơn rất nhiều sau buổi hẹn hò cùng Hà An Huy.

Buổi hẹn hò giữa Minuk và Bùi Khánh Linh cũng tràn ngập tiếng cười. Cả hai cùng nhau chơi cầu lông, chia sẻ những tâm tư, tình cảm ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên giữa lúc đang nói chuyện vui vẻ, Bùi Khánh Linh bất ngờ đặt câu hỏi cho Minuk: "Anh từng có buổi hẹn hò với Hooyeon, rồi nắm tay cô ấy, nhưng sau đó anh thay đổi nhanh, tại sao?". "Mỹ nam xứ Hàn" cho biết anh cho biết bản thân muốn kiểm tra cảm xúc của mình, sau khi hẹn hò với nàng hậu trên đảo hoang, Minuk cảm thấy rất thú vị và thay đổi suy nghĩ.

Bùi Khánh Linh sau khi nghe câu trả lời của Minuk thì im lặng. Minuk chia sẻ anh sẽ chứng minh cho Khánh Linh. "Nếu anh không muốn tổn thương em thì đừng nói dối em", Bùi Khánh Linh thẳng thắn nêu quan điểm cá nhân với Minuk.

Bùi Khánh Linh vui vẻ khi hẹn hò cùng Minuk.

Bùi Khánh Linh quay sang hỏi Minuk một câu khiến đàng trai khó xử.

Sung Ieon và Lee Rayeon đã có những phút giây tận hưởng sóng biển, cùng pha chế cocktail. Rayeon thẳng thắn chia sẻ sau nhiều ngày bên nhau, cô cảm thấy bị thu hút bởi Michael Trương. Sung Ieon cũng trải lòng: "Anh cũng cảm thấy em sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn khi ở bên Michael".

Diệu Nhi nhận xét: "Ieon tử tế quá, mà người tử tế thường sẽ hay chịu nhiều thiệt thòi. Em hy vọng Michael sẽ có một cú sốc gì đó để Rayeon và Ieon thành đôi với nhau. Em là em mê cái cặp này lắm rồi". "Em cũng muốn vậy, xem mà cứ thích làm sao, hy vọng Ieon và Rayeon sẽ đến với nhau", Văn Mai Hương đặt hy vọng vào cặp đôi này.

Rayeon trổ tài pha cocktail cho Ieon.

Sau đó cô nàng trải lòng về những suy nghĩ của bản thân.

Ban bình luận dành những lời khen cho chàng trai người Hàn Quốc, cho rằng anh thiệt thòi khi đến sau.

Cặp đôi Yuna Vũ và Michael Trương dường như đã có sự tiến triển về mặt tình cảm. Cả hai cùng nhau tâm sự, bơi lội, thưởng thức đồ ăn và trông vô cùng hạnh phúc. Michael Trương cho biết cảm xúc của anh thay đổi nhiều. Về phần Yuna cô mong muốn đây không phải là lần cuối hẹn hò cùng Michael.

Khi được hỏi anh đã có quyết định của mình chưa, Michael Trương nói: "Thật ra thì ngày hôm qua anh tưởng mình đã có quyết định 100% là Rayeon. Thậm chí ngay sau cuộc trò chuyện của tụi mình, khi mọi thứ rõ ràng rồi, khi anh trở về nhà chung, anh nghĩ sẽ chọn Rayeon. Còn bây giờ sau khi trải qua quảng thời gian với em, anh cảm thấy em là gu anh".

Michael Trương nhận xét: "Lúc ở với người khác em có thể là sư tử, lúc em ở với anh em là con mèo".

Sau buổi hẹn hò, các người chơi trở về nhà chung và cùng nhau thưởng thức buổi tiệc tối ngoài bãi biển. Tuy nhiên, giữa buổi ăn, thông báo từ ban tổ chức cho biết cho biết sẽ tiến hành loại một chàng trai và một cô gái. 4 người chơi rơi vào danh sách nguy hiểm là Ieon, Hà An Huy, Hooyen và Yuna Vũ.

Mọi người buồn bã trước thông báo từ BTC.

Ở nhóm người chơi nữ, trong khi Hooyeon chọn Ieon phải ở lại thì Quyên Qui lại quyết tâm bảo vệ Hà An Huy. Ở nhóm người chơi nam, các chàng trai cũng đưa ra những nhận định riêng. Về phần Wukong, anh chàng muốn Hooyeon được ở lại.

Trong khi đó, Michael Trương lại muốn Yuna Vũ ở lại: "Yuna là gu của tôi và cô ấy có nhiều thứ mà tôi thích". "Ông thích Yuna à, vậy với Rayeon ông không còn 100%, nếu vậy thì ông đã tiến tới rồi. Ông cần phải quyết đoán hơn vì đã nhiều ngày trôi qua rồi", Wukong chia sẻ thẳng thắn với Michael.

Các cô gái khó xử khi phải lựa chọn giữa Hà Anh Huy và Ieon.

Michael Trương "quay xe" khi tuyên bố với mọi người Yuna là gu và muốn giữ cô ấy ở lại chương trình.

Wukong muốn Michael phải có sự quyết định rõ ràng.

Liệu ai sẽ là người phải ra về, ai sẽ ở lại, Michael Trương liệu sẽ lựa chọn ai? Tất cả những câu trả lời sẽ có trong các tập tiếp theo của "Đảo thiên đường".