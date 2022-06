Mẹo chọn giỏ quà trái cây tươi ngon đẹp, phù hợp cho các dịp lễ

Ngày nay, trái cây tươi để thờ cúng trong các dịp lễ Tết hoặc để biếu tặng thường được chăm chút để bảo đảm vừa phù hợp bối cảnh hiện đại vừa đem lại vị tươi ngon và bổ dưỡng.



Các món quà tặng thanh lịch luôn được xem là một hình thức thể hiện tình cảm trong văn hóa người Việt. Lựa chọn món quà hoàn hảo trong những dịp phù hợp thường là một việc không hề dễ dàng đối với mỗi cá nhân. Bài viết dưới đây sẽ chỉ cho bạn một số mẹo nhỏ để chọn giỏ trái cây tươi phù hợp nhất giúp bạn thể hiện sự trân trọng và quan tâm dành cho người nhận quà.

Một mâm trái cây tươi dâng cúng với hoa bản địa theo phong cách hiện đại

- Một khay quả hồng

Quả hồng có hình bầu dục và màu sắc sáng bóng đỏ-cam với kết cấu mềm mại, trơn láng. Khi trưng bày loại quả này lên mâm, màu sắc ấm cúng và hương thơm dịu sẽ làm gia chủ an yên, nhẹ nhõm.

- Một khay đầy táo

Quả táo có màu đỏ ửng hồng trên nền vàng. Quả táo là sự hội tụ của ánh sáng mặt trời ấm áp, đất giàu dinh dưỡng, nước tinh khiết, và không khí trong lành, cùng nhau tạo nên dáng vẻ, kết cấu và ương vị khiến cho mâm táo trở thành điểm nhấn cho bàn thờ.

- Kết hợp táo, hồng và kiwi

Táo đỏ, hồng cam và kiwi xanh hoặc vàng sẽ là sự kết hợp màu sắc tuyệt vời cho mâm cúng. Kiwi là loại trái cây ngọt ngào, tươi mát với vị chua độc đáo bổ sung trên nền ngọt dịu. Sự kết hợp này mang đến một chiều hương vị khác biệt so với vị ngọt và giòn sẵn có của táo và hồng.

Mẹo chọn giỏ quà cho bạn bè dịp sinh nhật, tân gia hay thăm người ốm



Giỏ quà trái cây tươi là lựa chọn hợp lý khi bạn mong muốn thể hiện tấm lòng cho người mình yêu thương. Giỏ quà thường là kết hợp của nhiều tặng phẩm khác. Dưới đây là một số mẹo hay về các lựa chọn giỏ quà:

- Đối với những người yêu thích chăm sóc bản thân: Một giỏ quà gồm trà thảo mộc, và tinh dầu có thể mang đến niềm vui cho họ.

- Đối với những tín đồ sành ăn: Bạn có thể tặng một giỏ bánh kẹo và đồ ngọt thơm ngon với một ít bơ đậu phộng New Zealand Pic’s peanut butter.

- Đối với hầu hết các dịp: Một giỏ trái cây chất lượng thượng hạng gồm táo New Zealand, kiwi vàng và xanh Zespri, hồng giòn First Fresh, v.v. là sự lựa chọn xuất sắc cho bạn bè, đồng nghiệp hoặc gia đình của bạn trong bất kỳ dịp nào.

Khám phá Táo, Hồng và Kiwi New Zealand

Thiết kế một mâm lễ cúng hay một giỏ quà hiện đại không đơn giản là mua bất kỳ loại hoa quả nào. Khi người tiêu dùng Việt ngày càng ưu tiên sức khỏe và tinh thần của mình, trái cây New Zealand trở thành lựa chọn hoàn hảo nhờ vào các giá trị cam kết từ New Zealand gồm An toàn, Tươi ngon, Chất lượng thượng hạng, Bổ dưỡng và Có đạo đức.

Đối với quả hồng, loại hồng thông dụng nhất được trồng thương mại ở New Zealand là giống hồng Fuyu - một loại không chứa vị chát, là loại hồng có thể ăn được khi vẫn còn giòn. Đối với kiwi, đây là trái cây xuất khẩu mang lại nguồn thu nhập lớn cho New Zealand.

Đối với táo, những con số thống kế cho thấy rõ rằng táo New Zealand là một trong những loại trái cây được yêu thích trên toàn cầu. Xuất khẩu táo đã tăng đáng kể trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2020, từ 60.82 triệu đô la lên 89.44 triệu đô la, và lên đến 97 triệu đô la vào năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2021.

Lễ hội Thực phẩm và Đồ uống New Zealand tại LOTTE Mart

Made With Care, một chiến dịch Thực phẩm và Đồ uống toàn cầu của NZTE (Cơ quan Thương mại và Phát triển Doanh nghiệp New Zealand), đang tổ chức Tuần lễ Trái cây New Zealand tại LOTTE Mart vào ngày 26/06/2022 với nhiều hoạt động khuyến mại và sự kiện hấp dẫn.

"Kiến tạo giá trị cuộc sống" là sứ mệnh của LOTTE. Hiện tại, LOTTE Mart đang có bán sữa Anchor, bơ đậu phộng Pic, và một số sản phẩm thực phẩm và đồ uống cao cấp khác của New Zealand.

Chiến dịch New Zealand Made With Care (tạm dịch được làm ra bởi sự tận tâm) lần này có sự tham gia của 14 công ty của New Zealand là: Bostock Group, Ecostore, First Fresh, Fonterra, Freshco, Freshmax, Golden Bay Fruit, Heartland Fruit, Picot Productions, Rockit Global, Scales Corporation, T&G Global, Westland, và Zespri.

Hãy chọn cho mình một giỏ đầy các sản phẩm thực phẩm và đồ uống New Zealand tươi ngon, thượng hạng và phù hợp nhất cho bạn tại LOTTE Mart gần nhất ngay trong hôm nay!

