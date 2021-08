Mẹo bảo quản thực phẩm mùa giãn cách: Đồ ăn tươi ngon, tủ lạnh gọn gàng ngăn nắp

Tình hình dịch Covid-19 với nhiều diễn biến phức tạp, việc chúng ta cần làm là tuân thủ ở nhà giãn cách và chỉ ra ngoài khi mua đồ thiết yếu. Vì thế, việc bảo quản thực phẩm đang tích trữ luôn được tươi xanh và không mất chất từ đó gia tăng sức khỏe và sức đề kháng là điều rất cần thiết.



Săn ngay các bí kíp để chị em bảo quản thực phẩm được lâu dài và vẫn tươi ngon ngay dưới đây nhé!

Dùng hộp trữ đông để thịt, cá và hải sản luôn tươi như mới mua

Các loại thịt, cá, hải sản luôn là nguồn nguyên liệu không thể thiếu để đảm bảo các bữa ăn ngon và đầy đủ dưỡng chất. Thay vì để vào những chiếc túi nilon thì việc cho vào hộp chuyên dụng không chỉ giữ vệ sinh mà còn giúp bảo quản được lâu hơn cũng như giúp tủ lạnh không bị ám mùi. Đặc biệt, để thịt, cá, hải sản trong hộp kín sẽ tránh việc bị đông cứng quá mức dẫn đến tình trạng mất nước hay thay đổi màu sắc, mùi vị.

Mách nhỏ thêm cho các chị em, bí kíp bảo quản thịt, cá và hải sản là để riêng vào từng hộp, có thể chia theo từng bữa ăn để tiện rã đông và chế biến. Trước khi cho vào hộp, cần rửa sạch và sơ chế thịt, cá, hải sản nhé!

Một gợi ý cho các chị em là bộ hộp bảo quản Lock&Lock Classic, bộ hộp này được làm từ nhựa PP không chứa BPA nên an toàn cho sức khỏe, hộp có thể chịu được nhiệt độ từ - 20 đến 120 độ C, sử dụng an toàn trong lò vi sóng, tủ đông lạnh hay máy rửa chén. Hệ thống khóa 4 cạnh và dây silicon 2 lớp thông minh bảo đảm kín hơi và chống tràn tuyệt đối, giúp bảo quản thực phẩm tươi ngon.

[Box tag giá] - Bộ 3 hộp bảo quản Lock&Lock Classic - HPL806S3

Rau củ quả tươi rói nhờ chọn đúng loại hộp đựng



Rau là loại thực phẩm không để được lâu, vì vậy làm thế nào để bảo quản rau luôn tươi chắc chắn là điều khiến nhiều chị em đau đầu. Bật mí cho các chị em là đối với rau chúng ta cũng có thể chọn cách cho vào các hộp đựng kín "chân ái".

Bí kíp bảo quản rau được lâu ngày là phải để ráo nước và cho vào hộp có lót giấy, phủ thêm một lớp giấy trên mặt rau và đậy nắp kín rồi để vào ngăn mát tủ lạnh.

Nói đến việc bảo quản rau củ quả thì các chị em có thể chọn các loại hộp đựng thực phẩm có nắp đậy, kèm rổ ráo nước giúp rau củ tươi lâu hơn. Rau củ nấu mua về chỉ cần bỏ vào hộp đậy kín nắp, cất vào ngăn mát tủ lạnh, bạn có thể để được nhiều ngày mà vẫn tươi rói, không lo bị héo úng. Bên cạnh đó, hộp có nắp đậy thông minh có thể xếp chồng lên nhau để tiết kiệm không gian trong tủ lạnh.

[Box tag giá] - Hộp đựng thực phẩm có nắp đậy kèm rổ ráo nước thông minh

Thức ăn thừa cần cho vào tủ lạnh thì đã có các loại nắp đậy silicon kín khí

Bạn thường xử lý thế nào những thức ăn ăn không hết và muốn cất vào tủ lạnh. Cho vào hộp cũng là một cách nhưng có một cách hữu hiệu hơn đó là sử dụng những chiếc nắp silicon.

Màng bọc thực phẩm cũng tiện nhưng các loại nắp đậy silicon có thể tái sử dụng sẽ kinh tế hơn đấy nhé. Với chất liệu silicon mềm dẻo nên loại nắp này phù hợp với mọi loại chén bát, nồi, ly, cốc, tô,... có miệng hình vuông, tròn, lục giác… Rất tiện lợi và hợp lý các chị em nhỉ?

Bên cạnh đó, nắp đậy có khả năng chịu nhiệt tốt (từ - 50 đến 230 độ C) sẽ phù hợp sử dụng cho cả tủ lạnh, lò vi sóng và môi trường thông thường. Các bạn cũng yên tâm loại nắp này không ám mùi đồ ăn và có khả năng vệ sinh dễ dàng, tiện lợi.

[Box tag giá] - Bộ 6 nắp silicon

Tủ lạnh đã chật thì chuyển sang cách bảo quản bằng túi zip và túi hút chân không nhé!

Diện tích tủ lạnh có hạn và các loại hộp có đôi chút cồng kềnh thì các loại túi zip và túi hút chân không sẽ là lựa chọn tối ưu. Với các loại rau bạn có thể xếp vào các túi zip và không quên bỏ thêm 1 tờ giấy ăn để bảo quản rau được lâu hơn. Gợi ý cho chị em loại túi zip đựng thực phẩm PE MyJae Đài Loan. Túi được làm bằng chất liệu PE an toàn thực phẩm và được trang bị hai khóa kéo tiện lợi, cùng phần đáy túi rộng giúp đặt túi thẳng đứng trong tủ lạnh.

[Box tag giá] - Túi zip PE MyJae

Với chị em có một chiếc tủ lạnh nhỏ thì túi hút chân không chắc chắn là "chân ái". Thịt, cá, hải sản sau khi được hút chân không sẽ tiết kiệm diện tích khá nhiều khi xếp vào ngăn đông tủ lạnh, không lo tủ lạnh nhỏ bị ám mùi và không để được nhiều đồ nha. Một ưu điểm nữa là túi trong suốt sẽ giúp chúng ta dễ dàng nhìn thấy thực phẩm bên trong là gì.



Cách làm hút chân không này cũng có thể áp dụng với các loại rau củ như cà rốt, măng tây… hay khi bảo quản đồ khô như nấm hương, đậu phộng… nhé! Máy hút chân không Vacuum Sealer là sản phẩm thích hợp cho những chị em chọn cách bảo quản thực phẩm này. Máy sử dụng công nghệ nhiệt độ không đổi tần số rộng với lực hút mạnh mẽ, mối hàn kín, không rò rỉ khí, giúp bảo quản được tất các các loại thực phẩm.

[Box tag giá] - Máy chút chân không Vacuum Sealer

Chúc các chị em bảo quản được nhiều loại thực phẩm trong tủ lạnh và luôn có những bữa ăn ngon cho nhà mình!