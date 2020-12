Mềm dịu với con là gì mà lại có sức mạnh thần kỳ như thế trong việc tạo nên một em bé đầy tự tin và bản lĩnh

Thừa nhận mình cũng thi thoảng mắc lỗi so sánh các con, VJ Thuỳ Minh cho biết, "việc ghi nhớ mỗi đứa trẻ đều khác biệt và đều cần được tôn trọng giúp mình nghĩ kỹ hơn một chút nếu chẳng may có nảy sinh sự so sánh trong đầu" (Nguồn: Guy Trương)