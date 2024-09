Ngay từ khi Meghan Markle mới bước chân vào Hoàng gia Anh và kết hôn cùng Vương tử Harry, Nữ vương Elizabeth II đã dành sự quan tâm đặc biệt cho cô cháu dâu mới. Theo cuốn sách "Our King: Charles III The Man and the Monarch Revealed" (tạm dịch: Tiết lộ về Vua Charles và Hoàng gia) của tác giả Robert Jobson, Nữ vương đã có cuộc trò chuyện riêng tư với Meghan, bày tỏ niềm vui khi Harry tìm được hạnh phúc đích thực. Nhận thấy những bỡ ngỡ của Meghan khi mới gia nhập cuộc sống hoàng gia, Nữ vương gợi ý cô có thể tìm đến Sophie - hiện là Nữ công tước xứ Edinburgh - để được giúp đỡ. Tuy nhiên, Meghan Markle khi đó đã khiến nhiều người bất ngờ với câu trả lời thẳng thừng và đầy ngạo mạn: "Cháu có Harry rồi".



Được biết đến là "vũ khí bí mật" của Hoàng gia, Nữ công tước Sophie luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ với phong thái tự tin, uyển chuyển. Kể từ đầu tháng đến nay, bà đã tham gia 37 sự kiện và luôn được đánh giá là người đáng tin cậy. Tác giả Gyles Brandreth cũng đề cập đến tình huống này trong cuốn sách "Elizabeth: An Intimate Portrait" (tạm dịch: Elizabeth: Một chân dung thân mật). Theo ông, Nữ vương Elizabeth II hiểu rõ những khó khăn mà Meghan Markle có thể gặp phải khi bước vào cuộc sống hoàng gia. Vì vậy, bà đã gợi ý Sophie - con dâu của bà, người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong vai trò thành viên Hoàng gia - sẽ là người cố vấn lý tưởng cho Meghan. Tuy nhiên, Meghan Markle đã cho thấy rõ ràng rằng cô không cần đến sự trợ giúp từ Sophie vì cô đã có Harry.

Trước khi trở thành thành viên Hoàng gia, Sophie Wessex xuất thân trong một gia đình trung lưu và từng thành lập công ty PR riêng. Cũng chính vì thế, nhiều người đã so sánh Sophie với Meghan Markle bởi cả hai đều phải trải qua quá trình thay đổi lớn khi bước chân vào gia đình hoàng gia. Câu chuyện tình yêu của Sophie và Hoàng tử Edward bắt đầu từ năm 1987 khi bà là nhân viên báo chí tại Capital Radio, sau đó cả hai tái ngộ vào năm 1993. Trải qua 6 năm hẹn hò, Hoàng tử Edward đã cầu hôn Sophie vào tháng 12/1998 và lễ cưới được tổ chức vào tháng 6/1999 tại nhà nguyện St George.

Mặc dù không có xuất thân quý tộc, Sophie vẫn trở thành một trong những thành viên được yêu mến nhất trong Hoàng gia Anh và thậm chí còn được đồn đoán là con dâu được Nữ hoàng Elizabeth II yêu quý nhất. Hiện Sophie và Edward đang sống cùng hai con tại Bagshot Park ở Surrey. Con gái lớn của họ - Lady Louise Windsor hiện đang theo học ngành Văn học Anh tại Đại học St Andrews.

Tờ The Times cho biết, Sophie có mối quan hệ thân thiết với Harry và Meghan. Bà cũng chính là người đầu tiên trong Hoàng gia đến thăm vợ chồng Harry - Meghan sau khi Archie chào đời vào năm 2019. Trong một cuộc phỏng vấn với The Sunday Times, Sophie đã so sánh trải nghiệm của bản thân với Meghan Markle khi gia nhập Hoàng gia. Bà chia sẻ: "Hãy nhớ rằng tôi đã có 5 năm để thích nghi với cuộc sống hoàng gia. Và trong 6 tháng đính hôn, tôi thậm chí còn ở lại Cung điện Buckingham. Không phải bạn nhất thiết phải biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào".

Theo Express