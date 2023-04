Meghan muốn dự lễ đăng quang nhưng Kate không cho phép: Nếu đến, Meghan phải ngồi phía sau!

Tom Bower là một nhà văn nổi tiếng chuyên viết về Vương thất, ông có một tác phẩm bán chạy mang tên “Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors” (Tạm dịch: Meghan, Harry và Cuộc chiến giữa các gia đình vương thất Anh).

Thứ Năm ngày 13/4/2023, trong một cuộc phỏng vấn với GB News, ông tin rằng rất có thể Meghan vẫn muốn có mặt tại sự kiện lịch sử của Vua Charles nhưng chị dâu là Vương phi Kate thì không cho phép điều này. Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định Meghan không xuất hiện là vì cảm thấy khó xử với gia đình chồng và không đủ can đảm để đối diện với người mình từng nói xấu.

Theo ông, Kate “không bao giờ muốn Meghan xuất hiện ở đó trong bất kỳ trường hợp nào". Nếu Meghan Markle xuất hiện thì cô buộc phải ngồi ở phía sau.

Meghan thông báo không có mặt, “cả làng” nhẹ nhõm

Tuần trước, Cung điện Buckingham xác nhận Harry sẽ đến London để tham dự lễ đăng quang. Tuy nhiên, anh đi một mình, còn Meghan sẽ ở lại California với hai con là Vương tôn Archie và Vương tôn nữ Lilibet.

Theo chuyên gia về Vương thất Anh - Eloise Parker, các thành viên của Vương thất đều rất nhẹ nhõm, đặc biệt là Vương tử William và Vương phi Kate. Nếu Meghan không xuất hiện thì gia đình Vương thất sẽ ít bị báo chí chú ý và soi mói hơn. Điều mà họ muốn tập trung vào nhất là những khoảnh khắc thiêng liêng của lễ đăng quang chứ không phải nhất cử nhất động của cặp đôi thị phi.

Các thành viên của Vương thất đều rất nhẹ nhõm khi Meghan không có mặt, đặc biệt là Vương tử William và Vương phi Kate

Lần gần nhất cặp đôi Harry - Meghan hội ngộ cùng các thành viên Vương thất là tại tang lễ của cố Nữ vương Elizabeth diễn ra vào tháng 9/2022. Mối quan hệ giữa cặp đôi và Vương thất ngày càng căng thẳng khi Vương tử Harry cho ra mắt cuốn hồi ký mang tên Spare.

Kate đã bị “bôi xấu” thế nào trong cuốn hồi ký của Harry

Ông Bower cho rằng sự hiện diện của Vương tử Harry có ý nghĩa quan trọng về mặt hiến pháp vì nếu gia đình nhà Cambridge không may qua đời, Harry sẽ thừa kế ngai vàng của Vua Charles, trở thành Vua Harry.

Nhiều nguồn tin cho rằng Kate và Meghan từng có mối quan hệ tốt đẹp. Khi chính thức công bố đám cưới của Harry và Meghan, cả Kate và William đã chúc phúc rất nhiều cho đôi uyên ương. Meghan không ngớt lời khen ngợi Kate và cho biết Kate đã nhiệt tình giúp cô trong suốt thời gian chuyển đến Anh.

Mối quan hệ của Kate và Meghan đã bắt đầu có dấu hiệu căng thẳng khi Meghan và Harry quyết định chuyển đến sống tại Frogmore Cottage ở Windsor, xa khỏi Kensington Palace, nơi mà Kate và William sống. Hiện tại, sau bao sóng gió thì mối quan hệ của cả hai càng thêm rạn nứt.

Bower cũng cho biết Kate là một trong những người đứng sau quyết định loại Meghan ra khỏi sự kiện. Một phần xuất phát từ xung đột với Vương thất, một phần cũng đến từ mâu thuẫn cá nhân. Mâu thuẫn này đã được đề cập trong cuốn hồi ký của Harry.

Trong cuốn sách gây tranh cãi - Spare, Harry cáo buộc Kate đã nhắn những dòng tin không mấy hay ho chỉ bốn ngày trước khi đám cưới của Harry và Meghan, đến nỗi mà Meghan khi đọc được đã bật khóc. Cụ thể, nội dung tin nhắn là Kate đã trách Meghan về quyết định chọn váy cho Charlotte - con gái của Kate.

Charlotte, hiện 7 tuổi, từng được chọn làm phù dâu trong đám cưới của nhà Sussex diễn ra năm 2018. Theo Harry, Kate đã nhắn tin cho Meghan và phàn nàn váy của con cô không vừa vặn chút nào. Cứ thế, hai người “lời qua tiếng lại”, không khí căng thẳng bị đẩy lên cao còn Meghan thì khá là bực mình.

Kate đã trách Meghan về quyết định chọn váy cho Charlotte - con gái của Kate

Thêm vào đó, trong cuốn hồi ký "Finding Freedom" của hai tác giả Omid Scobie và Carolyn Durand, có đề cập đến những mâu thuẫn giữa Meghan và Kate, ví dụ như việc Kate không giúp Meghan khi cô bị báo chí và công chúng chỉ trích.

Meghan thì không thẳng mặt nói xấu chị dâu nhưng cũng có vài lần nói bóng nói gió. Ví dụ như trong podcast gần nhất, cô bày tỏ: “Tôi rất thích ôm, nhưng mà hình như nhiều người Anh khó chịu với hành động này”. Lời nói thực chất là nhắm đến gia đình Vương thất, bởi cô đang ngụ ý về việc Kate và William từng lạnh lùng đón tiếp cô. Trong khi thực tế, mọi người đều nhận định là Kate có tính cách thân thiện và sẵn sàng chào đón mọi người với một cái ôm thân tình, ấm áp.