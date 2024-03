Meghan Markle thắng kiện

Ngày 12/3, Tòa án quận Florida Charlene Edwards Honeywell đã bác bỏ vụ kiện phỉ báng chống lại Nữ công tước xứ Sussex. Điều này đồng nghĩa với việc chị gái cùng cha khác mẹ Samantha Markle (59 tuổi) không thể đưa Meghan ra tòa về cáo buộc tương tự một lần nữa.

Meghan Markle giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý với chị gái cùng cha khác mẹ. Ảnh: Film Magic.

Tài liệu tòa án do Page Six thu thập được chỉ ra không có bằng chứng nào cho thấy Meghan đã thực hiện hành vi phỉ báng hoặc ngụ ý phỉ báng Samantha. Thẩm phán đặc biệt lưu ý rằng không xác định được dấu hiệu của hành vi phỉ báng trong phim tài liệu Harry & Meghan , cuốn sách Finding Freedom (tác giả Omid Scobie viết về quá trình từ bỏ Hoàng gia Anh của vợ chồng Sussex) hay cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey trên kênh CBS vào tháng 3/2021.

Thẩm phán Honeywell nhấn mạnh Samantha đã cung cấp những thông tin sai lệch về bản đánh máy sao lại của cuộc phỏng vấn, đồng thời cho rằng những tuyên bố của vợ chồng Sussex về Samantha và cha họ, Thomas Markle, chỉ là quan điểm cá nhân, không mang tính phỉ báng.

Trước đó, vào tháng 3/2022, Samantha đệ đơn kiện cựu diễn viên Suits với cáo buộc em gái cùng cha khác mẹ đã đưa ra những tuyên bố sai trái và ác ý trong cuộc trò chuyện với Winfrey. Nguyên đơn tố cáo Meghan khai man chuyện cô là “con một” cũng như nói dối về khoảng thời gian họ gặp nhau lần cuối. Cô còn tuyên bố Meghan công khai chỉ trích cha là ông Thomas trong nỗ lực bán cho thế giới câu chuyện sai sự thật về cuộc đời nữ công tước. Samantha yêu cầu em gái bồi thường thiệt hại khoản tiền 75.000 USD kèm theo chi phí cho tòa án và luật sư.

Đáp lại, Meghan gọi vụ kiện là vô nghĩa. Vào thời điểm đó, người đẹp sinh năm 1981 giao cho đại diện pháp lý phản hồi: “Chúng tôi không trao quyền cho bồi thẩm đoàn để ra phán quyết về mối quan hệ thân thiết giữa hai cá nhân hay việc một người cảm thấy họ thực sự lớn lên như con một trong gia đình. Tòa án không được tạo ra để xét xử tính hợp pháp của cảm xúc một người về thời thơ ấu và các mối quan hệ của họ. Họ cũng không nên như vậy”.

Sau yêu cầu phủ quyết vụ kiện, luật sư của Meghan đánh giá nó là vô căn cứ và không có lý lẽ, thay vào đó là sự tiếp nối của hành vi gây rối.

“Chúng tôi sẽ dành cho nó sự quan tâm tối thiểu cần thiết. Đó là tất cả những gì nó xứng đáng nhận được”, ông nói thêm.

Tòa án cho rằng Samantha có thành kiến với vợ chồng nhà Sussex. Ảnh: Fox.

Với kết quả mới nhất, Meghan có vẻ như thuận lợi hơn chồng trong cuộc chiến pháp lý. Trước đó, Harry liên tục thất bại trong các vụ kiện chống lại Chính phủ Anh và báo chí.

Gần đây nhất, ngày 28/2, Tòa án tối cao London (Anh) ra phán quyết bác bỏ việc Harry kiện Bộ Nội vụ Anh vì tước bỏ quyền an ninh dành cho thành viên Hoàng gia Anh cấp cao đối với vợ chồng Sussex vào tháng 2/2020. Ngày 19/1, người phát ngôn của Công tước xứ Sussex xác nhận với Page Six Harry đã từ bỏ vụ kiện nhà xuất bản The Mail on Sunday về tội phỉ báng . Anh còn phải đối mặt với việc mất khoản tiền hơn 750.000 bảng Anh, bao gồm cả chi phí pháp lý và luật sư.

Theo Page Six