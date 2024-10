Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, bà Đoàn Phương Mai - mẹ vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu cập nhật mạng xã hội bằng hình ảnh dạo chơi đón ngày của phái đẹp. Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá Việt diện đầm liền thân ôm body làm nổi bật vóc dáng thon gọn. Gương mặt trẻ trung không tuổi của mẹ Doãn Hải My nhận về nhiều lời khen.

Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá diện đẹp đi chơi 20/10

Không hề kém cạnh mẹ về nhan sắc, ngay sau đó, nàng WAG Doãn Hải My cũng đã tung ảnh "sống ảo" cùng chồng là hậu vệ nổi tiếng Đoàn Văn Hậu ở nước ngoài. Bộ ảnh "sống ảo" xịn xò của cặp đôi được chụp tại Hàn Quốc vào cuối tuần trước. Văn Hậu và Hải My cùng nhau tham quan địa điểm du lịch là một cung điện, diện trang phục truyền thống của người Hàn Quốc - hanbok.

Trong đó, Doãn Hải My khoe nhan sắc ngọt ngào với tạo hình tiểu thư đài các trong bộ cánh trang nhã có in hoa văn mềm mại. Dù mới sinh con trai đầu lòng, bà xã Đoàn Văn Hậu vẫn được khen về ngoại hình xinh đẹp như thời còn con gái. Bên cạnh Hải My, Văn Hậu điển trai với nụ cười rạng rỡ.

Cặp đôi đình đám làng bóng đá Việt khoe ngoại hình điển trai - xinh gái trên đất Hàn Quốc khiến người hâm mộ thả tim rần rần. Dù vậy, chuyến đi Hàn Quốc của Văn Hậu và vợ không phải để du lịch. Cầu thủ sinh năm 1999 đang điều trị chấn thương tại xứ sở kim chi và bà xã anh ở bên cạnh để chăm sóc.

Văn Hậu và Hải My check-in tại Hàn Quốc

Cả hai diện hanbok như người Hàn, ngoại hình trai đẹp gái xinh khiến dân tình chú ý

Trong thời gian Văn Hậu và Hải My xa nhà, việc chăm sóc con trai đầu lòng - bé Minh Đăng (biệt danh bé Lúa) mới hơn 5 tháng tuổi - được mẹ của Văn Hậu (bà Vũ Thị Nụ) và mẹ của Hải My (bà Đoàn Phương Mai) cùng người thân ở Hà Nội hỗ trợ.

Mẹ của Doãn Hải My thường giúp con gái chăm cháu