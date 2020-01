Mẹ Việt ở Canada nổi tiếng với biệt tài làm bánh chia sẻ quan điểm chuyện phụ nữ thường "sợ" vào bếp ngày Tết, nguyên nhân sâu xa do đâu?

Năm cũ đã sắp sửa qua đi, sau những bộn bề của công việc thì ai cũng đều muốn thu vén tất cả để tận hưởng một cái Tết an yên, thảnh thơi bên người thân. Tuy nhiên với những người phụ nữ, người mẹ, người vợ thì Tết lại là khoảng thời gian bận rộn với việc bếp núc để chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cả nhà và thiết đãi những vị khách quý. Dù cho thời nay có rất nhiều người cho rằng Tết hiện đại thì nên để phụ nữ nghỉ ngơi chứ không phải vất vả trong bếp nấu nướng nhưng có vẻ như ở hầu hết các gia đình, truyền thống vẫn được giữ nguyên vẹn, không có thay đổi gì nhiều cho lắm.

Huỳnh Phương Trang, người phụ nữ từng sinh sống ở Sài Gòn và vừa mới sang định cư tại Canada hiện có trang Facebook với khá đông người theo dõi vì có biệt tài làm bánh rất đẹp. Cô cũng là người nấu ăn rất khéo với những bức ảnh đẹp mãn nhãn thường xuyên làm nức lòng cộng đồng mạng. Bản thân Trang thì đã quá quen với những cái Tết dân tộc nhưng năm nay cô lại có dịp đón năm mới ở nước ngoài, nơi có quan điểm sống thoáng hơn về vai trò của người phụ nữ. Nhân dịp này, Trang đã có những chia sẻ về chuyện bếp núc của các chị em phụ nữ ở Việt Nam trong những ngày Tết.

Tết với Trang luôn là dịp đặc biệt và đáng nhớ nhất trong năm

Kể về những cái Tết khi còn ở Việt Nam, Trang cho biết: "Mình là tuýp phụ nữ truyền thống, nghĩa là dù ở ngoài xã hội, vị trí công việc có cao như thế nào, thì khi về đến nhà vẫn phải làm chủ căn bếp của mình và luôn giữ nơi đó ấm áp bằng những món ăn tươi ngon dinh dưỡng. Chính vì vậy mà mình càng đặc biệt chăm chút cho căn bếp mỗi dịp xuân về. Ở Việt Nam thì trên mâm cơm của gia đình Trang ngày Tết luôn có đủ bánh chưng, dưa hấu, thịt kho hột vịt, dưa món củ kiệu, chả lụa, giò thủ, bánh kẹo mứt các loại… Đa phần trong số đó đều là do Trang tự chuẩn bị để hợp với khẩu vị gia đình chứ không mua bên ngoài".

Còn năm nay, gia đình Trang sẽ đón cái Tết đầu tiên ở Canada khi mọi thứ vừa mới ổn định và vợ chồng con cái mới kịp làm quen được với môi trường lạ. Năm mới theo phong tục của người Canada thì đã đến và qua rồi còn với Tết cổ truyền của người Việt sắp tới thì Trang cũng dự định sẽ giữ nguyên vẹn phong tục trong ngôi nhà mới của mình ở đây. Điều đó một phần giúp Trang có thể vơi bớt cảm giác nhớ nhà, một phần khác để giúp các con của Trang luôn nhớ tới nét đẹp truyền thống của quê hương. Tất nhiên, với những người xa quê hương như Trang thì Tết cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều, ít nhất là khoản thăm viếng họ hàng là sẽ thiếu đi hẳn so với những năm trước.

Trang và hai con trai khi còn ở Việt Nam dịp Tết 2019 vừa qua.

Khi ấy, nhà Trang luôn có những món đặc trưng của Tết, và tất nhiên không thể thiếu bánh chưng rồi.

Nói là giản tiện đi nhưng với Trang, một người "đầu bếp" cầu kỳ thì Tết là vẫn phải có đủ những món ăn truyền thống. Sang bên này, chợ châu Á ở gần nhà cũng bán đầy đủ các loại nguyên liệu nên việc thực hiện cũng không quá khó. Chỉ có điều thời gian có cho phép hay không thôi.

Những bữa cơm Việt được Trang chuẩn bị với đồ ăn mua ở chợ châu Á tại Canada.

Trang có chia sẻ rằng hiện tại đang là một bà mẹ nội trợ chính hiệu. Trước kia khi còn ở Việt Nam, Trang cũng có đi làm hành chính nhưng từ khi sang nước ngoài, Trang lại cảm thấy không còn phù hợp với văn phòng nữa mà thay vào đó đang dự định sẽ mở một tiệm bánh để hiện thực hóa những đam mê của mình. Trang cho biết thêm chuyện được trời phú cho khả năng làm rất nhiều loại bánh khác nhau như gato, cookies, thạch rau câu… Món nào Trang làm cũng ngon và màu sắc lại bắt mắt nữa.

Những chiếc bánh ngon mắt do chính tay Trang làm ra.

Với Trang, việc có được một cửa hiệu bây giờ sẽ vừa giúp cô có tài chính hơn và cũng linh hoạt về thời gian để chăm sóc cho gia đình. Và cũng vì dự định đó nên cái Tết này và những Tết sau nữa ở nơi xứ người, Trang chắc chắn là sẽ có thời gian nấu nướng mâm cỗ Tết cho cả nhà.



Trang luôn coi trọng Tết và sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để nấu món Tết.

Trang muốn hai con của mình không bao giờ quên đi nguồn cội của chúng.

Tết sẽ không còn là Tết nếu phụ nữ rời xa căn bếp nhỏ

Nhân đây, Trang cũng bàn về việc có nhiều chị em bạn dì của cô than thở về việc bếp núc ngày Tết, rằng có vẻ vất vả, cực nhọc quá. Ngày thường đi làm cũng vào bếp cơm nước, bây giờ Tết cũng chẳng được nghỉ ngơi, thậm chí lại còn bận rộn hơn. Trang cũng có chút suy tư về điều này.

"Sự thật thì Trang nghĩ không phải tự nhiên mà các chị em than thờ như vậy đâu. Phụ nữ sinh ra đa số ai cũng yêu bếp núc, nó như một đức tính rất đẹp mà ông trời đã phú cho người họ. Nhất là khi đã có gia đình, ai cũng muốn tự tay vào bếp làm những món ăn ngon lành dinh dưỡng cho gia đình nhỏ của mình, không phải chỉ ngày Tết mà mọi ngày tháng trong năm đều vậy. Tuy nhiên thì có cũng chính vì cái gọi là thiên chức đó mà nhiều người lại lầm tưởng mọi công việc để tạo ra một cái Tết chỉn chu đều là của phụ nữ.

Và nếu chỉ mỗi việc nấu ăn ngày Tết thôi thì Trang nghĩ các chị em than thở nhiều vậy đâu. Theo Trang thấy thì ngoài chuyện vào bếp, các chị em còn ti tỉ những công việc liên quan khác phải lo như sắm sửa quần áo, dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, biếu xén người nọ người kia. Một người làm mười người hưởng nên dần hình thành tư tưởng sợ Tết. Trang rất hiểu và xin chia sẻ cảm giác này với các chị em".

Có lẽ Trang nói đúng, phụ nữ sợ vào bếp ngày Tết không chỉ vì việc nấu nướng mà còn bởi hàng trăm những thứ không tên khác.

Trang nói kể cũng rất đúng đấy, mọi người cứ để ý mà xem, vào những ngày giáp Tết này, khi đi đến những văn phòng làm việc có nhiều phụ nữ, điều người ta nghe được không phải chuyện đi đâu chơi Tết mà là Tết này mua gì, biếu ai, làm những món gì. Có người còn bảo: "Tết mà còn bận hơn ngày thường, làm đến tận đêm Giao Thừa xong rồi Mùng 1 lại chúc Tết, ăn uống dọn dẹp liên miên. Xong vài ngày thì lại tiếp tục đi làm. Cứ như thế, một năm chẳng được nghỉ ngơi ngày nào".

Tuy nhiên, dù than thở nhiều như vậy nhưng các chị em cũng vẫn cứ phải lao vào bếp. Một phần vì họ chẳng nỡ vứt bỏ truyền thống nhưng phần khác thì vì hi sinh cho gia đình nhiều quá nên một tay vẫn phải lo hết tất cả. Tết là phải tươm tất, có như vậy thì cả năm sau mới may mắn được.

Lo toan là bản năng của phụ nữ.

Dù ca thán nhưng họ vẫn luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình.

Trang cũng từng có lúc suy nghĩ như thế nhưng cô may mắn có chồng là người hiểu chuyện và luôn phụ giúp vợ trong việc nhà nên mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn. Không phải chỉ ngày Tết mà mọi thời điểm trong năm, dù là việc gì thì hai vợ chồng cũng thực hiện cùng nhau, thậm chí phần gánh vác của anh còn nặng hơn của Trang. Chính vì điều đó mà Trang không thấy áp lực với công việc nhà và bếp núc một chút nào, tinh thần luôn thoái mái vì làm đến đâu có anh phụ giúp đến đó.

Từ đây, Trang có một lời khuyên cho các chị em là hãy nói chuyện với chồng để họ chung tay gánh vác công việc: "Tết thì nhà nào cũng tiệc tùng khách khứa liên miên, nhưng nếu các thành viên trong gia đình hoặc thậm chí là khách được mời đến nhà có ý thức cùng nhau bày biện, ăn uống và cùng dọn dẹp sau khi tan tiệc thì sẽ nhàn cho gia chủ và vui hơn biết mấy. Chỉ cần mỗi người một tay cùng nhau đem Tết về thì dần dần sẽ không còn chị em nào sợ Tết nữa đâu ạ. Điều này không hề khó nói, chỉ cần các chị em mở lời thì các anh chồng cũng sẽ vui vẻ làm theo thôi. Mình tin là vậy".

Chồng của Trang chính là trợ thủ đắc lực cho cô trong mọi mối lo toan của cuộc sống, kể cả việc nấu ăn.

Với Trang, cô luôn cho rằng dù có sống ở bất cứ đâu trên thế giới thì người Việt vẫn coi Tết vẫn là dịp để nhìn lại một năm đã qua và gặp gỡ cho những khởi đầu mới. Và bởi vậy, nếu không có những bữa ăn đầm ấm, sum vầy thì đâu còn là Tết nữa. Mà lúc này, đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ chính là yếu tố góp phần giúp cả nhà có cái Tết vui bằng những món ăn ngon, độc, lạ. Còn nếu như trong trường hợp các chị em có thể sắp xếp được thì cũng nên thử một năm sống theo kiểu Tết hiện đại của các cô gái độc thân bằng cách đi du lịch và tránh xa bếp núc để so sánh xem sao. Biết đâu sang năm mọi người lại muốn ở nhà hơn thì sao?

Việc thử nghiệm một cái Tết không ở nhà cũng là trải nghiệm mà nhiều người nên thử để biết mình thích cái nào hơn.

"Theo Trang thì mỗi gia đình sẽ có những suy nghĩ và quan điểm sống riêng, nhưng dù là gì đi nữa thì chúng ta cũng nên cố gắng giữ gìn và duy trì những thứ gọi là văn hóa, bản sắc dân tộc như một cách thể hiện sự tình yêu cội nguồn của chính mình. Tết thường được nghỉ dài ngày nên chúng ta hoàn toàn có thể vừa ăn Tết ở nhà vừa kết hợp đi du lịch nghỉ dưỡng nếu thích. Nhưng thực tế thì Tết ở nhà vẫn vui và thoải mái hơn là đi chơi xa (trừ khi là đi nước ngoài) vì những khu du lịch vào những ngày này thường rất đông do nhiều người đổ xô về đây vui chơi. Càng đông đúc thì càng dễ xảy ra các tệ nạn và những điều không hay vô tình làm cho ngày Tết của chúng ta kém vui thậm chí là gặp phải những điều không may mắn vào năm mới.



Bởi vậy mà tùy mỗi gia đình tự cân nhắc, chọn lựa và quyết định những điều nên hay không nên làm vào những ngày Tết để năm mới của mỗi chúng ta thật sự vui vẻ và may mắn, người người nhà nhà đều hào hứng và mong chờ tiếng gõ cửa của nàng xuân xinh đẹp", Trang chia sẻ thêm.

Năm mới chỉ thực sự vui khi bản thân mình thoải mái, vậy thì tại sao không thử làm điều mình thích để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất nhỉ?

Và còn một điều nữa Trang muốn nhắn nhủ đến mọi người, nhất là cánh mày râu đó là dù Tết ở nhà hay một nửa ở nhà rồi đi du lịch thì các anh cũng đừng nên coi chuẩn bị Tết là của phụ nữ, còn mình chỉ có nhiệm vụ chơi Tết. Thời nào rồi, công việc đâu còn phân biệt phái nọ phái kia nữa, phụ nữ cũng ra ngoài kiếm tiền thì sao đàn ông lại không thể vào bếp?