Mẹ ruột Jack tung bằng chứng tìm đủ cách gửi tiền cho Thiên An, con số là bao nhiêu?

Jack đã tổ chức họp báo chính thức vào ngày 16/7, tuyên bố sẽ lên tiếng một lần cho tất cả những ồn ào bủa vây mình suốt thời gian qua. Với công chúng, đây là một bước đi không thể không chú ý, nhất là khi cái tên Jack gắn liền với scandal dài hơi, chạm đến những vấn đề đạo đức làm cha làm mẹ và cách ứng xử hậu chia tay. Tại họp báo, mẹ Jack đã đứng ra làm rõ mối quan hệ ồn ào giữa con trai và Thiên An.

Jack và mẹ trong họp báo vào sáng nay

Theo bà Loan, sau khi biết tin Thiên An mang thai và sinh con, gia đình nhà bà đã đều đặn gửi tiền chu cấp nuôi con cho Thiên An thông qua việc chuyển khoản và nhờ bà vú, người quen đưa tiền mặt cho cô. Phía Jack đã tung bằng chứng sao kê lịch sử chuyển khoản ngân hàng tiền chu cấp hàng tháng gửi cho Thiên An nuôi con. Số tiền mà gia đình Jack hỗ trợ Thiên An nuôi con là 5 triệu đồng. Bà Loan chia sẻ Jack còn muốn lập quỹ tiết kiệm cho con, nhưng không thực hiện được vì anh và Thiên An chưa kết hôn.

Ngoài ra, theo bà Loan, trước khi Thiên An sinh con, gia đình cô gặp khó khăn tài chính và đi vay mượn tiền của bạn bè. Sau khi biết chuyện, bà đã nhờ người này đưa cho Thiên An 100 triệu để cô xoay sở khó khăn tiền bạc của gia đình. Trong bản tường trình mà nhân chứng gửi tiền cho Thiên An viết, người này cho biết gia đình Jack đã nhiều lần gửi cho Thiên An số tiền lần lượt là 10 triệu đồng, 25 triệu đồng, 30 triệu đồng và 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, gia đình bà đã dừng chu cấp vì không được Thiên An công nhận sự giúp đỡ.

Mẹ Jack tung bằng chứng Thiên An nhận tiền chu cấp, hỗ trợ nuôi con với số tiền nhiều hơn con số 5 triệu mà cô từng công bố với dư luận

Thời gian qua, Jack và Thiên An trở thành cái tên được cư dân mạng nhắc tới nhiều nhất trên mạng xã hội. Sau 4 năm, ồn ào liên quan tới cặp đôi này lại một lần nữa gây chấn động trở lại.

Tối 26/5, trên Fanpage chính thức J97 Entertainment đã phát thông cáo báo chí bác bỏ thông tin đời tự sai sự thật và truyền thông không chính xác về nghệ sĩ Jack - J97. Kèm theo đó, Jack tuyên bố đã uỷ quyền công ty luật sư gửi đơn tố cáo hành vi đăng tải bài viết lên Facebook cá nhân của Thiên An vào ngày 19 và 20/1/2025. Jack lần đầu lên tiếng về mối quan hệ và trách nhiệm con chung giữa nam ca sĩ và Thiên An. Phía Jack cho rằng Thiên An chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm nom, gặp gỡ con chung từ khi bé chào đời.

Đến tối 28/5, công ty luật đại diện pháp lý toàn diện cho bà Trần Nguyễn Thiên An phát thông cáo đính chính việc xoá bài đăng cá nhân là tự nguyện, không do một quyết định hay phán quyết nào. Trong thông cáo phía Thiên An cho biết chưa nhận được bất cứ văn bản nào từ Toà án liên quan đến thụ lý vụ việc, khi có yêu cầu thì Thiên An sẽ hợp tác cũng như đệ trình đầy đủ các chứng cứ để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình và con gái.

Tối 29/5, trên fanpage chính thức của J97 Entertainment – công ty đại diện của ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) đã đăng tải thông báo số 2 liên quan đến vụ việc giữa nam ca sĩ và diễn viên Thiên An. Theo nội dung được công bố, Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã chính thức tiếp nhận và thụ lý đơn kiện của Jack.

Mới đây, TAND khu vực 2 (TP HCM) đã tiếp nhận hồ sơ vụ kiện tranh chấp về xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ J-97) và bị đơn bà Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An).

Trước đó, vụ kiện được TAND TP Thuận An (tỉnh Bình Dương cũ, nay là TAND khu vực 16) thụ lý theo đơn kiện từ phía ông Phương Tuấn (tháng 5/2025). Tuy nhiên, qua xác minh, tòa xác định bà Thiên An không cư trú, tạm trú và sinh sống tại địa chỉ mà ông Tuấn cung cấp.

Jack tổ chức họp báo và Thiên An cũng trở thành nhân vật được chú ý không kém